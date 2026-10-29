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Sportsland: Σχεδόν 4.000 στρέμματα στη Βοιωτία και κεφάλαιο 14,56 εκατ. ευρώ

Ο αθλητικός τουρισμός είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας

Τουρισμός 29.10.2026, 07:00
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Sportsland: Σχεδόν 4.000 στρέμματα στη Βοιωτία και κεφάλαιο 14,56 εκατ. ευρώ
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Με πρόσθετες αγορές γης στην Ασωπία Βοιωτίας και μετοχικό κεφάλαιο 14,56 εκατ. ευρώ συνεχίζει την πορεία της η Sportsland, διατηρώντας τον σχεδιασμό για μελλοντική ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι εκτάσεις της εταιρείας έφτασαν τα 3.939,91 στρέμματα, μετά την απόκτηση περίπου 26 επιπλέον στρεμμάτων μέσα στο 2025, ενώ στις οικονομικές καταστάσεις καταγράφεται απόφαση μεταβίβασης της συμμετοχής της ΤΕΜΕΣ στην ENSOFI.

Ο αθλητικός τουρισμός είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας. Μέχρι το 2030 προβλέπεται να φτάσει τα 1,8 δισ. δολάρια, παγκοσμίως

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του 2025 της SPORTSLAND ΕΓΚΑΤΑΣTAΣΕΙΣ ΣΠΟΡ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η διοίκηση προέβλεπε συνέχιση των αγορών αγροτεμαχίων και το 2026. Στόχος παραμένει η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων κάθε είδους, χωρίς να προσδιορίζονται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή προϋπολογισμός.

Αναπτυσσόμενος ο αθλητικός τουρισμός

Επισημαίνεται ότι ο αθλητικός τουρισμός είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας. Μέχρι το 2030 προβλέπεται να φτάσει τα 1,8 δισ. δολάρια, παγκοσμίως.

Η TEMEΣ έχει μία τεράστια εμπειρία σε θέματα αθλητικού τουρισμού, τόσο λόγω του πιο οργανωμένου οικοσυστήματος γκολφ στη χώρα με γήπεδα στη Costa Navarino όσο και λόγω των εκδηλώσεων του Navarino Challenge.

Η Sportsland ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τον Φεβρουάριο του 2008, με συμμετοχή 50% της Autohellas και 50% της ΤΕΜΕΣ. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο Ευτύχιος Βασιλάκης, ενώ τη διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη παρέχει η Autohellas.

Στις 14 Απριλίου 2026, η γενική συνέλευση της ΤΕΜΕΣ αποφάσισε τη μεταβίβαση των 728.000 μετοχών της Sportsland που κατείχε στη μοναδική μέτοχό της, την ENSOFI Α.Ε. Το πακέτο αντιστοιχεί στο μισό μετοχικό κεφάλαιο της Sportsland.

Το κεφάλαιο είχε αυξηθεί κατά 250.000 ευρώ, με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 5 Δεκεμβρίου 2025 και έκδοση 25.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ. Έτσι, διαμορφώθηκε στα 14,56 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 1.456.000 μετοχές.

Στο οικονομικό σκέλος, η εταιρεία δεν εμφάνισε πωλήσεις στη βασική γραμμή του κύκλου εργασιών, όπως και το 2024. Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης υποχώρησαν στις 30.870 ευρώ, από 79.628 ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των αγροτικών επιδοτήσεων.

Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν στις 206.692 ευρώ, έναντι 226.456 ευρώ, ενώ οι καθαρές ζημίες περιορίστηκαν στις 206.813 ευρώ, από 209.098 ευρώ. Το 2024 είχε επιβαρυνθεί με απομείωση παγίων 88.998 ευρώ, η οποία δεν επαναλήφθηκε.

Το ενεργητικό ανήλθε σε 11,4 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 11,09 εκατ. ευρώ. Η λογιστική αξία γηπέδων και οικοπέδων έφτασε περίπου τα 11,17 εκατ. ευρώ, χωρίς υποθήκες, προσημειώσεις ή άλλα βάρη.

Η εταιρεία δεν είχε δανειακές συμβάσεις. Για την ενίσχυση της ρευστότητας, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε στις 6 Ιουλίου 2026 καταβολή 150.000 ευρώ από τους μετόχους, αναλογικά με τη συμμετοχή τους, με πρόβλεψη κεφαλαιοποίησης έως το τέλος της χρήσης.

Ο σκοπός της SPORTSLAND

Ο καταστατικός σκοπός της SPORTSLAND είναι μεταξύ άλλων, η κατασκευή και εμπορική εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων κάθε είδους, η εμπορία αθλητικών ειδών, η παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, η ίδρυση και λειτουργία αθλητικών σχολών, η κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση γηπέδων και εγκαταστάσεων γκολφ καθώς και εγκαταστάσεων θαλασσοθεραπείας σε συνδυασμό ή και ανεξάρτητα με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, η παραγωγή και εμπορία κάθε είδους αγροτικών προϊόντων, o σχεδιασμός, η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση, σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.α. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της Autohellas για το 2025, η ΕΙΛΕΣΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, στην οποία η Autohellas συμμετέχει με 33,33%, σχεδιάζει φωτοβολταϊκό σταθμό στην Ασωπία, σε έκταση που προβλέπεται να μισθώσει από τη Sportsland.

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