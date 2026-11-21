Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Σεβίλλη, ένας από τους πιο επιτυχημένους ευρωπαϊκούς συλλόγους των τελευταίων δύο δεκαετιών, βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή της οικονομικής και διοικητικής ιστορίας της. Η διαδικασία πώλησης της ισπανικής ομάδας συνεχίζεται, αλλά ο καθοριστικός παράγοντας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ενδέχεται να μην είναι οι σημερινοί μέτοχοι ή οι υποψήφιοι αγοραστές. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η Goldman Sachs, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα που έχει χρηματοδοτήσει τον σύλλογο με δάνεια συνολικού ύψους 178 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα AS, η Goldman Sachs επιδιώκει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην αλλαγή ιδιοκτησίας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι επόμενοι ιδιοκτήτες θα διαθέτουν την απαραίτητη οικονομική επιφάνεια για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του συλλόγου.

Η οικονομική εμπλοκή της τράπεζας ξεκίνησε πριν από δύο αγωνιστικές περιόδους, όταν χορηγήθηκε στη Σεβίλλη δάνειο 108 εκατομμυρίων ευρώ. Τον Δεκέμβριο του 2025 ακολούθησε δεύτερη χρηματοδότηση, ύψους 70 εκατομμυρίων, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 178 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι τόκοι.

Οι υποχρεώσεις αυτές αποτελούν βασικό στοιχείο οποιασδήποτε συμφωνίας εξαγοράς, καθώς ο νέος επενδυτής θα πρέπει να εξασφαλίσει τη διαχείριση και την αποπληρωμή τους. Η Goldman Sachs, επομένως, έχει ισχυρό οικονομικό συμφέρον να εξετάσει τη φερεγγυότητα των ενδιαφερομένων, ενώ θα μπορούσε να αξιοποιήσει το διεθνές πελατολόγιό της για την προσέλκυση επιπλέον υποψήφιων αγοραστών.

Ανάμεσα στους ενδιαφερομένους βρίσκεται και ο Γκάρεθ Μπέιλ. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης συνδέεται με το επενδυτικό σχήμα Juggernaut Diversified Sports, το οποίο εξετάζει την απόκτηση του συλλόγου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει συμφωνία, καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις των σημερινών μετόχων εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο.

Αρχικά, οι βασικοί μέτοχοι της Σεβίλλης ζητούσαν περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ για το 85% των μετοχών, χωρίς να περιλαμβάνεται στο ποσό το υφιστάμενο χρέος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η αποτίμηση έχει υποχωρήσει περίπου στα 250 εκατομμύρια ευρώ, παραμένει όμως υψηλότερη από τις προσφορές που είναι διατεθειμένα να καταθέσουν αρκετά επενδυτικά κεφάλαια.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο τίμημα της εξαγοράς. Η Σεβίλλη εκτιμάται ότι χρειάζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεών της. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα πρέπει να διαθέσει σημαντικά επιπλέον κεφάλαια μετά την αγορά, προκειμένου να σταθεροποιήσει την οικονομική κατάσταση του συλλόγου.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ενδιαφερόμενοι δεν αποδέχονται εύκολα την αποτίμηση των περίπου 3.000 ευρώ ανά μετοχή που επιθυμεί η σημερινή διοίκηση. Οι προτάσεις τους κινούνται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα, πλησιέστερα στα 2.000 ευρώ ανά μετοχή.

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται η πρόταση των επιχειρηματιών από τη Σεβίλλη, Αντόνιο Λαπί και Φεντερίκο Κιντέρο, οι οποίοι φέρονται να έχουν εξασφαλίσει κατ’ αρχήν θετική αντιμετώπιση από την Goldman Sachs.

Η διοίκηση του ισπανικού συλλόγου εμφανίζεται αποφασισμένη να αποφύγει μια επανάληψη της υπόθεσης Σέρχιο Ράμος, όταν ο πρώην αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης άλλαξε ουσιαστικά τους όρους της αρχικής του πρότασης. Για τον λόγο αυτό, η οικονομική αξιοπιστία των υποψήφιων αγοραστών και η σύνθεση των επενδυτικών σχημάτων θα εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή.

Η περίπτωση της Σεβίλλης αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη επιρροή των μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οι τράπεζες δεν περιορίζονται πλέον στη χορήγηση δανείων, αλλά μπορούν να επηρεάζουν ουσιαστικά τη διαδικασία αλλαγής ιδιοκτησίας ενός συλλόγου, ιδιαίτερα όταν τα οικονομικά του προβλήματα απαιτούν άμεσες λύσεις.

Για τη Σεβίλλη, η επόμενη ημέρα θα εξαρτηθεί όχι μόνο από το ποιος θα καταβάλει το υψηλότερο τίμημα, αλλά κυρίως από το ποιος θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία της, να αναδιαρθρώσει το χρέος και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επιστροφή της σε οικονομική και αγωνιστική σταθερότητα.

Πηγή: in.gr