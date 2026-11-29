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Η μάχη για την προβολή στη Formula 1 δεν περιορίζεται πλέον στις πίστες. Nike, Adidas και Puma ενισχύουν την παρουσία τους στο πρωτάθλημα, επενδύοντας σε ομάδες, οδηγούς και επίσημες συλλογές ένδυσης. Σύμφωνα με την Ampere Analysis, οι χορηγικές δαπάνες των εταιρειών αθλητικής ένδυσης στη Formula 1 αυξήθηκαν κατά 75% μέσα σε δύο χρόνια και ξεπέρασαν τα 200 εκατ. δολάρια το 2026. Η συνολική αγορά χορηγιών του πρωταθλήματος, από όλους τους κλάδους, εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 3 δισ. δολάρια, αναφέρει το CNBC.

Η Nike προετοιμάζει την είσοδό της σε πιο κεντρικό ρόλο στη Formula 1. Τον Νοέμβριο παρουσίασε στο Grand Prix του Λας Βέγκας μια περιορισμένη συλλογή προϊόντων, ενώ από το 2027 θα αναλάβει την προμήθεια των στολών του προσωπικού του πρωταθλήματος και θα διαθέτει υποδήματα και ρούχα με το εμπορικό σήμα της F1. Τη συγκεκριμένη συνεργασία είχε αναλάβει από το 2024 η Puma.

Η Adidas ακολουθεί διαφορετική στρατηγική, συνδέοντας το όνομά της με ομάδες. Το 2025 συμφώνησε με τη Mercedes και το 2026 πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιό της την Audi, η οποία κάνει την είσοδό της στο πρωτάθλημα. Η Puma, από την πλευρά της, διατηρεί τη μακροχρόνια συνεργασία της με τη Ferrari, καλύπτοντας αγωνιστικό εξοπλισμό και προϊόντα με το εμπορικό σήμα της ιταλικής ομάδας.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα συνεργασιών ενισχύει τον ανταγωνισμό. Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, όπου οι εταιρείες μπορούν να συνάψουν συμφωνίες με δεκάδες συλλόγους, η Formula 1 διαθέτει μόλις 11 ομάδες. Αυτό δημιουργεί μια σχετικά κλειστή αγορά, στην οποία οι διαθέσιμες εμπορικές συμφωνίες είναι λίγες και οι εταιρείες είναι διατεθειμένες να πληρώνουν υψηλότερα ποσά όταν ανανεώνονται τα συμβόλαια.

Νεότερο κοινό με μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη προσελκύει η Formula 1

Η ελκυστικότητα της F1 δεν προκύπτει μόνο από την τηλεθέαση. Σύμφωνα με την Ampere, σχεδόν ένας στους τρεις φιλάθλους της είναι κάτω των 35 ετών, ενώ το 45% ανήκει στις δύο υψηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες, έναντι 36% στον γενικό πληθυσμό. Παράλληλα, το 34% όσων ασχολούνται με το πρωτάθλημα το παρακολουθεί μέσω των κοινωνικών δικτύων και το 22% μέσω διαδικτυακού περιεχομένου.

Η συνεχής παρουσία οδηγών και ομάδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετατρέπει τις εμφανίσεις τους σε μια διαρκή διαφημιστική επιφάνεια. Επιπλέον, οι στολές και τα ρούχα των ομάδων έχουν περάσει από τις πίστες στην καθημερινή ένδυση, αποκτώντας χαρακτηριστικά streetwear. Όπως επισημαίνει ο Τζόι Κονγκ της Mintel, η Formula 1 έχει εξελιχθεί σε πλατφόρμα που συνδυάζει μόδα, μουσική, πολυτέλεια, διασημότητες και τεχνολογία.

Η Ασία οδηγεί την αύξηση

Κομβικό ρόλο στην επέκταση του κοινού παίζει η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Από το 2023 έχουν προστεθεί περισσότερα από 25 εκατ. φίλαθλοι στις αγορές που εξετάζει η Ampere, αύξηση 36% που αντιστοιχεί στο 84% της συνολικής ανόδου του κοινού παγκοσμίως. Η παρουσία αγώνων σε Μελβούρνη, Σουζούκα, Σαγκάη και Σιγκαπούρη ενισχύει τη σύνδεση του πρωταθλήματος με την περιοχή.

Οι πωλήσεις προϊόντων Formula 1 έχουν αυξηθεί σχεδόν 200% από το 2017, ενώ οι λιανικές πωλήσεις αδειοδοτημένων προϊόντων ενισχύθηκαν κατά 44% το 2024. Ωστόσο, η Mintel εκτιμά ότι η μεγαλύτερη εμπορική ευκαιρία για εταιρείες του μεγέθους της Nike και της Adidas δεν βρίσκεται αποκλειστικά στις συλλογές με τα σήματα των ομάδων. Βρίσκεται στην επίδραση που μπορεί να έχει η συνεργασία στη ζήτηση για τα καθημερινά προϊόντα τους. Η προβολή στη Formula 1 είναι, επομένως, το πρώτο βήμα· η μετατροπή της δημοφιλίας του αθλήματος σε ευρύτερη καταναλωτική προτίμηση είναι το πραγματικό επιχειρηματικό στοίχημα.