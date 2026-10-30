Ανεργία στην Ευρώπη: «Πρωτιά» Φινλανδίας, στο 7,6% η Ελλάδα

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Στο 6,5% διαμορφώθηκε το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη, τον Σεπτέμβριο του 2026, παραμένοντας σταθερό σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2026 και αυξημένο σε σχέση με το 6,3% του Σεπτεμβρίου του 2025. Σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό ανεργίας ήταν 6,2%, επίσης σταθερό σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2026 και αυξημένο σε σχέση με το 6,0% του Σεπτεμβρίου του 2025. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,773 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 11,555 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Σεπτέμβριο του 2026.

Το ποσοστό της Ελλάδας ήταν 7,6%, αρκετά πιο πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (6,5%) και της ΕΕ (6,2%). Πάντως την πρωτιά συνεχίζει να διατηρεί η Φινλανδία με 10,5%, με δεύτερη την την Ισπανία (10,3%) και τρίτη τη Σουηδία (8,7%), ενώ ακολουθούν Γαλλία (8,5%) και Εσθονία (8%).

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,773 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 11,555 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Σεπτέμβριο του 2026.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2026, η ανεργία αυξήθηκε κατά 105 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 122 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, η ανεργία αυξήθηκε κατά 471 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 420 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Η ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών

“Πρωταθλήτρια” στην ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών είναι και σε αυτή την περίπτωση η Φινλανδία με 23,7%, ενώ έπονται Σουηδία (23,2%), Ισπανία (22,8%), Λουξεμβρούργο (22%) και

Γαλλία (21,9%).

Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα είναι 17,3%, αυξημένη σε σχέση με τον Αύγουστο που ήταν 16,1% και τον Ιούλιο που ήταν 16,7% αλλά πιο πάνω και από τους μέσους όρους σε ευρωζώνη (15,4%) και ΕΕ (15,5%).

Συνολικά τον Σεπτέμβριο του 2026, 3,022 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,469 εκατομμύρια στην ευρωζώνη. Τον Σεπτέμβριο του 2026, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 15,5 % στην ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση από το 15,4 % του προηγούμενου μήνα, και 15,4 % στη ζώνη του ευρώ, σημειώνοντας επίσης αύξηση από το 15,1 % του Αυγούστου του 2026.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2026, η ανεργία των νέων αυξήθηκε κατά 44 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 69 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ, ενώ σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, αυξήθηκε κατά 45 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 80 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Ανεργία ανά φύλο

Όσον αφορά στο ποσοστό ανεργίας των γυναικών στην ΕΕ ήταν 6,4% και των ανδρών 6,0%, με τα δύο ποσοστά να παραμένουν σταθερά σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ήταν 6,7%, σταθερό σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2026, ενώ το ποσοστό ανεργίας των ανδρών ήταν 6,4%, σημειώνοντας αύξηση από το 6,3% του προηγούμενου μήνα.