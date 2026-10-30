ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,6% υποχώρησε η ανεργία τον Σεπτέμβριο

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Στα 7,6% ανήλθε η ανεργία τον Σεπτέμβριο του 2026 έναντι 8,8% τον Σεπτέμβριο του 2025 και 7,4% τον Αύγουστο του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.391.208 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 49.573 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (1,1%) και μείωση κατά 8.945 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026 (-0,2%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 359.609 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 57.627 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (-13,8%) και αύξηση κατά 7.509 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026 (2,1%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 10,5% τον Σεπτέμβριο του 2026, έναντι 5,2% στους άνδρες. Η απόσταση μεταξύ των δύο φύλων παραμένει, επομένως, σημαντική, παρά τη μείωση της ανεργίας και στις δύο κατηγορίες σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Η ανεργία στην ηλικιακή αυτή ομάδα ανήλθε στο 17,3%, έναντι 7% στις ηλικίες 25-74 ετών. Παρά τη μείωση από το 20% που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2025, η ανεργία των νέων εξακολουθεί να βρίσκεται σε υπερδιπλάσιο επίπεδο από τον γενικό δείκτη.

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.949.072, σημειώνοντας μείωση κατά 36.315 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (-1,2%) και μείωση κατά 2.752 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026 (-0,1%).