Κινέζοι εκατομμυριούχοι: Σε ποιες χώρες ψάχνουν δεύτερο διαβατήριο

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Θα μπορούσε να είναι και μια σύγχρονη εκδοχή του Φάουστ, όπου στη θέση του ηλικιωμένου αλχημιστή είναι οι πλούσιοι Κινέζοι, στη θέση του Μεφιστοφελή, η προσδοκία ακόμη μεγαλύτερου κέρδους και στη θέση της Μαργαρίτας, ένα ξένο διαβατήριο.

Διότι, για ορισμένους πλούσιους Κινέζους, η εξασφάλιση ενός ξένου διαβατηρίου γίνεται η απόλυτη ανταλλαγή: η εγκατάλειψη της κινεζικής υπηκοότητάς τους, όπως ακριβώς ο Φάουστ αντάλλαξε την ψυχή του με τον διάβολο για να ξαναγίνει νέος.

Σύμφωνα με το CNBC, ένας όλο και αυξανόμενος αριθμός εύπορων Κινέζων εξετάζει το ενδεχόμενο να αποποιηθεί την υπηκοότητά του, καθώς το Πεκίνο εντείνει τον έλεγχο του υπεράκτιου πλούτου.

Η Κίνα δεν αναγνωρίζει τη διπλή υπηκοότητα, όπερ σημαίνει ότι οι Κινέζοι υπήκοοι που επιδιώκουν να αποκτήσουν ξένη υπηκοότητα πρέπει να αποποιηθεί τα διαβατήριά τους.

«Είχαμε ορισμένους πελάτες που είναι πρόθυμοι να αποποιηθούν την κινεζική υπηκοότητά τους για να κατέχουν πολλαπλά διαβατήρια», δήλωσε ο Armand Arton, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων μετανάστευσης Arton Capital, ο οποίος πρόσθεσε ότι η επιλογή των διαβατηρίων εξαρτάται από τον τρόπο ζωής και τις επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Ο Ryan Lin, διευθυντής της νομικής εταιρείας Bayfront Law με έδρα τη Σιγκαπούρη, δήλωσε ότι, από τον Ιούλιο, παρατηρείται μια αύξηση των πλούσιων Κινέζων που εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποποιηθούν την υπηκοότητά τους.

Εκείνον τον μήνα, το Πεκίνο εισήγαγε νέα μέτρα που στοχεύουν σε υπεράκτια καταπιστεύματα, με ορισμένα εισοδήματα και συναλλαγές να υπόκεινται ενδεχομένως σε φόρο 20%.

Οι αλλαγές ώθησαν ορισμένες επιχειρηματικές οικογένειες να επανεκτιμήσουν τον τρόπο με τον οποίο κατέχουν και μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό.

Μέχρι τότε, οι πελάτες συζητούσαν την πιθανότητα να εγκαταλείψουν την υπηκοότητά τους. Τώρα, περισσότεροι εκφράζουν συγκεκριμένες προθέσεις να το πράξουν, δήλωσε ο Λιν στο CNBC.

Ο Manish Tibrewal, συνιδρυτής του γραφείου Farro Capital, ανέφερε επίσης αυξανόμενο ενδιαφέρον για ξένα διαβατήρια.

Η εταιρεία συμβούλων πλούτου βοηθά ορισμένες κινεζικές οικογένειες να επιδιώξουν την υπηκοότητα της Καραϊβικής παράλληλα με τη μόνιμη διαμονή στη Σιγκαπούρη, με μακροπρόθεσμη δυνατότητα απόκτησης υπηκοότητας στη Σιγκαπούρη, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της κυβέρνησης.

Ο Tibrewal δήλωσε ότι ο αριθμός των κινεζικών οικογενειών που διερευνούν ενεργά εναλλακτικές επιλογές υπηκοότητας από τον Ιούλιο υπερβαίνει κατά πολύ εκείνους που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία πέρυσι.

Τα ερωτήματα από Κινέζους πελάτες έχουν αυξηθεί κατά 33% από τον Ιούλιο, δήλωσε η εταιρεία επενδυτικής μετανάστευσης Savory & Partners, ενώ η Global Citizen Solutions ανέφερε αύξηση σχεδόν 40% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Και οι δύο εταιρείες ειδικεύονται στη μετανάστευση επενδύσεων, η οποία βοηθά τα πλούσια άτομα να αποκτήσουν ξένη διαμονή ή υπηκοότητα, συχνά μέσω επιλέξιμων επενδύσεων στις χώρες προορισμού τους.

Η αποποίηση της κινεζικής υπηκοότητας δεν διαγράφει αυτόματα τις υπάρχουσες φορολογικές υποχρεώσεις.

Τα άτομα θα μπορούσαν να παραμείνουν υπόχρεα για φόρους επί ιστορικών κερδών, ανάλογα με τον τρόπο δομής του πλούτου τους, ακόμη και μετά την αποποίηση της υπηκοότητάς τους, αλλά μια πραγματική αλλαγή στην υπηκοότητα και την κατοικία θα μπορούσε να επηρεάσει μελλοντικές υποχρεώσεις, ανέφεραν οι ειδικοί.

Για πολλούς πλούσιους Κινέζους, η αποποίηση της υπηκοότητάς τους παραμένει μια σημαντική θυσία, ιδιαίτερα για εκείνους των οποίων οι επιχειρήσεις και η περιουσία συνδέονται με τη χώρα.

Ο Lin είπε ότι όσοι είναι πιο πρόθυμοι να κάνουν αυτό το βήμα έχουν γενικά λίγους εναπομείναντες επιχειρηματικούς δεσμούς με την Κίνα, με μεγάλο μέρος του πλούτου και των δραστηριοτήτων τους να βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό.

Πού σκοπεύουν λοιπόν να μετακινηθούν;

Καραϊβική: ταχύτερη οδός απόκτησης υπηκοότητας

Για τους πλούσιους Κινέζους που αναζητούν εναλλακτικό διαβατήριο αντί απλώς διαμονή στο εξωτερικό, η Καραϊβική έχει αναδειχθεί ως μια δημοφιλής επιλογή.

Χώρες όπως η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα προσφέρουν προγράμματα υπηκοότητας μέσω επένδυσης που επιτρέπουν στους επιλέξιμους αιτούντες να αποκτήσουν υπηκοότητα μέσω επενδύσεων ή εισφορών που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ο Tibrewal δήλωσε ότι η υπηκοότητα της Καραϊβικής μπορεί ενδεχομένως να εξασφαλιστεί εντός έξι μηνών, γεγονός που την καθιστά σημαντικά ταχύτερη από τις οδούς στην Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Arton δήλωσε ότι τα αιτήματα αφορούν λιγότερο τη μόνιμη μετεγκατάσταση και περισσότερο τη μεγαλύτερη ευελιξία στα ταξίδια και τη δημιουργία διεθνούς βάσης.

Η Global Citizen Solutions δήλωσε ότι η Καραϊβική κατέγραψε την ισχυρότερη αύξηση στις κινεζικές αναζητήσεις μεταξύ των προορισμών που παρακολούθησε φέτος.

Ευρώπη: Πορτογαλία, Ιταλία και Ουγγαρία

Οι ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν επίσης ενδιαφέρον, αν και πολλές προσφέρουν δυνατότητες παραμονής αντί για άμεση υπηκοότητα.

«Για τους Κινέζους HNWI (High Net Worth Individual – Ιδιώτης Υψηλής Καθαρής Θέσης, χρηματοοικονομικός χαρακτηρισμός για άτομα που διαθέτουν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία) που δεν είναι διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν την υπηκοότητά τους, ένα χαρτοφυλάκιο αδειών παραμονής ή μακροχρόνιες βίζες είναι μια πιο ελκυστική επιλογή», ​​δήλωσε ο Arton.

Η Πορτογαλία παραμένει δημοφιλής μέσω του προγράμματος χρυσής βίζας της, το οποίο προσφέρει παραμονή μέσω επενδύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις και μια πιθανή μακροπρόθεσμη οδό προς την υπηκοότητα.

Ο Arton πρόσθεσε επίσης ότι η Ιταλία προσελκύει πλούσιες οικογένειες μέσω των ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων για τους νέους κατοίκους που πληρούν τις προϋποθέσεις, τα διεθνή σχολεία και τις υποδομές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η Ουγγαρία είναι ένας άλλος αναδυόμενος προορισμός, προσφέροντας μακροχρόνια παραμονή μέσω επενδύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις, ξεκινώντας από 250.000 ευρώ.

«Η Ουγγαρία είναι αυτή που εκπλήσσει», σύμφωνα με την Global Citizen Solutions.

«Καθώς οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διαδρομές χρυσής βίζας έχουν κλείσει ή έχουν γίνει πιο ακριβές, η Ουγγαρία προσφέρει παραμονή στη ζώνη Σένγκεν μέσω ρυθμιζόμενης επένδυσης σε κεφάλαια».

Σιγκαπούρη: καθιερωμένος ασιατικός κόμβος

Η Σιγκαπούρη παραμένει ελκυστική για τους πλούσιους Κινέζους λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της καθιερωμένης βιομηχανίας διαχείρισης πλούτου, των διεθνών σχολείων και της εγγύτητάς της με την ηπειρωτική Κίνα.

Ορισμένες οικογένειες επιδιώκουν μόνιμη διαμονή στη Σιγκαπούρη στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων σχεδίων ιθαγένειας, αν και η πολιτογράφηση δεν είναι ούτε αυτόματη ούτε εγγυημένη.

Ο Tibrewal δήλωσε ότι η εταιρεία του βοηθά ορισμένους πελάτες με σχέδια που αφορούν την υπηκοότητα της Καραϊβικής και την παραμονή στη Σιγκαπούρη, με την υπηκοότητα της Σιγκαπούρης να αποτελεί πιθανό μακροπρόθεσμο στόχο.

Αυστραλία, Μαλαισία και άλλοι αναδυόμενοι προορισμοί

Η Αυστραλία είναι μια άλλη δημοφιλής επιλογή, ιδιαίτερα για οικογένειες που δίνουν προτεραιότητα στην εκπαίδευση και την ποιότητα ζωής.

Η Μαλαισία επίσης τραβάει την προσοχή, ειδικά η Κουάλα Λουμπούρ και η Πενάνγκ, όπου το χαμηλότερο κόστος διαβίωσης, οι κινεζόφωνες κοινότητες και τα διεθνή σχολεία προσελκύουν οικογένειες, ανέφεραν οι εταιρείες συμβούλων μετεγκατάστασης.

«Βλέπουμε επίσης ενδιαφέρον πέρα ​​από τους προφανείς κόμβους στην Ασία, συμπεριλαμβανομένης της βίζας μακροχρόνιας διαμονής στην Πενάνγκ και την Ταϊλάνδη, από οικογένειες που εκτιμούν τον τρόπο ζωής και το χαμηλότερο κόστος», δήλωσε η Global Citizen Solutions.

Την ίδια ώρα, η Αργεντινή και μέρη της Ανατολικής Ευρώπης αναδύονται ως εναλλακτικοί προορισμοί για όσους επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις επιλογές διεθνούς διαμονής τους.

Η Arton Capital προσδιόρισε την Αργεντινή ως μια αγορά που αξίζει να παρακολουθηθεί, ενώ η Savory & Partners τόνισε το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία.

Οι σύμβουλοι προειδοποιούν ότι το ενδιαφέρον για την υπηκοότητα στο εξωτερικό δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε ολοκληρωμένες αποποιήσεις ή φυσικές μετεγκαταστάσεις.

«Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η διερεύνηση της διαμονής στο εξωτερικό, η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου διαβατηρίων και η μετεγκατάσταση μιας ολόκληρης οικογένειας είναι πολύ διαφορετικές αποφάσεις», δήλωσε ο Arton.