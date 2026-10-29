Volkswagen: Ζημιές 5,9 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο – Πιέσεις από την Κίνα και το κόστος της ηλεκτροκίνησης

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Σημαντική επιδείνωση των οικονομικών της επιδόσεων κατέγραψε η Volkswagen κατά το τρίτο τρίμηνο, καθώς η υποχώρηση της κινεζικής αγοράς, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός και το υψηλό κόστος αναδιάρθρωσης επιβαρύνουν τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης.

Ο γερμανικός όμιλος ανακοίνωσε λειτουργικές ζημιές 5,9 δισ. ευρώ για το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, έναντι ζημιών 1,3 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το αποτέλεσμα ήταν αισθητά χειρότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν ζημιές περίπου 2,6 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα υποχώρησαν κατά 6,3% σε ετήσια βάση, στα 75,3 δισ. ευρώ, αντανακλώντας κυρίως τη σημαντική πτώση των παραδόσεων στην Κίνα. Η Volkswagen είχε ήδη αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις της τον Σεπτέμβριο, επικαλούμενη απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων και δαπάνες αναδιάρθρωσης συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν απομείωση 6,4 δισ. ευρώ για τη συμμετοχή της στην Porsche και επιπλέον 1 δισ. ευρώ για περιουσιακά στοιχεία στην κινεζική αγορά, σημειώνουν οι Financial Times.

Ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου, Άρνο Άντλιτς, περιέγραψε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Η κινεζική αγορά συρρικνώνεται, οι εγχώριοι κατασκευαστές εντείνουν την πίεση στην Ευρώπη με χαμηλότερες τιμές, ενώ οι αμερικανικοί δασμοί επιβαρύνουν τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις έκτακτες λογιστικές επιβαρύνσεις. Ακόμη και εξαιρουμένης της επίδρασης των απομειώσεων, το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της Volkswagen για το πρώτο εννεάμηνο διαμορφώθηκε μόλις στο 3,8%. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 100 ευρώ εσόδων, λιγότερα από 4 ευρώ απομένουν ως λειτουργικό κέρδος. Σύμφωνα με τον Άντλιτς, η επίδοση αυτή δεν είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα, καθώς περιορίζει τους πόρους που μπορούν να διατεθούν για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Η Volkswagen σε πορεία αναδιάρθρωσης

Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία εκτεταμένης αναδιάρθρωσης, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε περισσότερες από 100.000 περικοπές θέσεων εργασίας και στο κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων στη Γερμανία. Παράλληλα, περιορίζει την πολυπλοκότητα της γκάμας της, αποεπενδύει από δραστηριότητες που δεν θεωρούνται βασικές και επιδιώκει να μειώσει τον χρόνο ανάπτυξης νέων μοντέλων, ώστε να ανταγωνιστεί αποτελεσματικότερα τους Κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων.

Για το σύνολο του έτους, η Volkswagen προβλέπει έσοδα περίπου 315 δισ. ευρώ και λειτουργικό περιθώριο κέρδους έως 1%. Παρά τις πιέσεις, η καθαρή ρευστότητά της παρέμεινε ισχυρή, στα 33 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, έναντι 34,5 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου.

Σε αντίθεση με τη Volkswagen, η Renault εμφάνισε καλύτερη εικόνα στο τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για τα έσοδά της. Οι πωλήσεις της, σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, αυξήθηκαν κατά 1,4%, στα 11,6 δισ. ευρώ, παρά τη μείωση του όγκου πωλήσεων. Η ενίσχυση αποδίδεται εν μέρει στην αυξημένη συμμετοχή των ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία αντιπροσώπευσαν σχεδόν το 26% των πωλήσεων του τριμήνου.

Μοντέλα όπως το Renault 5 και το νέο Twingo συμβάλλουν στην προσέλκυση πελατών, καθώς η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα ενισχύεται. Η Renault επιβεβαίωσε παράλληλα τον στόχο για λειτουργικό περιθώριο περίπου 5,5% το 2026.

Η διαφορετική πορεία των δύο ομίλων αναδεικνύει τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας: η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση απαιτεί μεγάλες επενδύσεις, αλλά δεν εγγυάται υψηλότερη κερδοφορία. Για τη Volkswagen, το κρίσιμο στοίχημα είναι να μειώσει το κόστος και να ανακτήσει ανταγωνιστικότητα, χωρίς να υπονομεύσει τη δυνατότητά της να επενδύει στις τεχνολογίες που θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα του κλάδου.