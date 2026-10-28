Stellantis: Το αναιμικό γ’ τρίμηνο, το guidance και τα σχέδια για Β. Αμερική – Η «μάχη» με την Κίνα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές της Stellantis την Τετάρτη, καθώς τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της αυτοκινητοβιομηχανίας κατέγραψαν πρόοδο στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πιο ειδικά, τα έσοδα του γ’ τριμήνου αυξήθηκαν κατά 1% στα 37,6 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 184% στα 256 εκατ.ευρώ, έναντι 90 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές βελτιώθηκαν σε -4 δισ. ευρώ, έναντι -4,3 δισ. ευρώ το 2024.

Παραμένει το guidance

Παράλληλα, η Stellantis επιβεβαίωσε εκ νέου την Τετάρτη τις κατευθυντήριες γραμμές για το 2026 και τον στόχο για την επίτευξη θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών το επόμενο έτος, γεγονός που αποτελεί το βασικό επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τους επενδυτές.

«Το τρίτο τρίμηνο ήταν αδύναμο, αλλά οι προσδοκίες της αγοράς ήταν πολύ χαμηλότερες. Το κλειδί εδώ είναι ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για το 2026 διατηρήθηκαν, τη στιγμή που άλλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων και προμηθευτές προχωρούν σε περικοπές λόγω του αυξημένου κόστους», ανέφερε την Τετάρτη ο Tom Narayan, αναλυτής της RBC Capital Markets, σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους επενδυτές.

Η μετοχή της Stellantis σημείωσε άνοδο περίπου 9% την Τετάρτη στο Μιλάνο και ενισχύθηκε κατά 12% στις πρότερες διενεργούμενες συναλλαγές στη Νέα Υόρκη, ωστόσο παραμένει σε έντονα πτωτική τροχιά από τις αρχές του έτους, όπως αναφέρει το CNBC.

«Τρέχει» η αναδιάρθρωση της Stellantis

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Stellantis, Antonio Filosa, δήλωσε την Τετάρτη στους επενδυτές ότι η εταιρεία κινείται ταχύτερα από το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά το σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο ανακοινώθηκε τον Μάιο.

Ανέφερε ότι η Stellantis αναμένει αναμένει να ξεπεράσει τον προηγούμενο στόχο του σχεδίου για περικοπές δαπανών ύψους 6 δισ. ευρώ έως το 2028, συμπεριλαμβανομένων 2,4 δισ. ευρώ που θα ξεκινήσουν από τις αρχές του 2027.

Οι προσδοκίες από το 2026

«Είμαστε πολύ σίγουροι για την επαναβεβαίωση των κατευθυντήριων γραμμών μας για το 2026. Αυτές περιλαμβάνουν θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές για το 2027», δήλωσε ο Filosa την Τετάρτη, απαντώντας στις ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας να επιτύχει τον στόχο των ελεύθερων ταμειακών ροών της.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Stellantis για το 2026 περιλαμβάνουν μονοψήφια αύξηση στα μέσα επίπεδα για τα καθαρά έσοδα και χαμηλό μονοψήφιο προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο κέρδους.

Stellantis: Στρέφεται προς Β. Αμερική – Τα σχέδια για νέα οχήματα

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Stellantis περιλαμβάνει την επένδυση 36 δισεκατομμυρίων ευρώ στο χαρτοφυλάκιο των εμπορικών σημάτων της, με το 60% των κεφαλαίων να κατευθύνεται προς τον δοκιμαζόμενο τομέα της Βόρειας Αμερικής.

Σχεδιάζει επίσης να παρουσιάσει νέα οχήματα, να ανανεώσει μοντέλα και να ενσωματώσει νέες τεχνολογίες στα προϊόντα της.

Έπειτα, η Stellantis στοχεύει σε αύξηση των εσόδων κατά περίπου 23%, από 154 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι σε 190 δισ. ευρώ έως το 2030, με προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο κέρδους 7% μέχρι τότε.

«Μάχη επιβίωσης» στην Κίνα

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της Stellantis, δίνουν «μάχη επιβίωσης» στην Κίνα, καθώς εγχώρια brands όπως η Xiaomi, η BYD και η Geely κερδίζουν έδαφος και εντείνουν τον ανταγωνισμό.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών οχημάτων Porsche δήλωσε ότι θα μειώσει την έκθεσή της στην Κίνα, καθώς οι πωλήσεις αυτοκινήτων υποχωρούν στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, η Mercedes-Benz ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις αυτοκινήτων της κατά το τρίτο τρίμηνο κατέγραψαν πτώση λόγω ενός «προκλητικού περιβάλλοντος αγοράς» στη χώρα.

Stellantis προς Ευρώπη: Δώστε κίνητρα στις αυτοκινητοβιομηχανίες

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Filosa της Stellantis δήλωσε στο CNBC ότι οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να κάνουν περισσότερα για να δώσουν κίνητρα στις αυτοκινητοβιομηχανίες να κατασκευάζουν οχήματα στην περιοχή, ώστε να αποκρούσουν τους Κινέζους ανταγωνιστές.

Ο Filosa ζήτησε τη θέσπιση ρυθμιστικών κανόνων που «θα δίνουν κίνητρα, θα ανταμείβουν και θα προστατεύουν όσους είναι σε θέση να αποδείξουν ότι σχεδιάζουν κατασκευάζουν αυτοκίνητα».