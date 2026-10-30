Tesco: Πουλάει τις δραστηριότητες σε Τσεχία και Σλοβακία στην Ahold Delhaize έναντι 1,5 δισ. λιρών

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Στην πώληση των δραστηριοτήτων της στην Τσεχία και στη Σλοβακία στην Ahold Delhaize προχωράει η Tesco, σε μια συμφωνία ύψους 1,5 δισ. λιρών, στο πλαίσιο της αποχώρησης του μεγαλύτερου λιανεμπόρου του Ηνωμένου Βασιλείου από τις αγορές του εξωτερικού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας σούπερ μάρκετ, Κεν Μέρφι, δήλωσε την Παρασκευή ότι «η συναλλαγή θα απλοποιήσει περαιτέρω τον όμιλο, ενισχύοντας την εστίασή μας στις βασικές δραστηριότητές μας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία».

Οι Financial Times είχαν αναφερθεί στο ότι η Tesco επεξεργαζόταν την ιδέα της πώλησης του τμήματός της στην ηπειρωτική Ευρώπη —το οποίο περιλαμβάνει καταστήματα στην Ουγγαρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία— με την Ahold Delhaize να συγκαταλέγεται μεταξύ των ενδιαφερόμενων αγοραστών.

Η Tesco γνωστοποίησε την Παρασκευή ότι θα «συνεχίσει να εξετάζει όλες τις επιλογές για το μέλλον της δραστηριότητάς της στην Ουγγαρία».

Η εταιρεία, η οποία περιλαμβάνεται στον δείκτη FTSE 100, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να επιστρέψει το μεγαλύτερο μέρος των καθαρών εσόδων από την πώληση στους μετόχους, μέσω προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η Τσεχία και η Σλοβακία απέφεραν συνολικές πωλήσεις ύψους 2,9 δισ. λιρών και αποτέλεσαν το μεγαλύτερο μέρος των 115 εκατ. λιρών σε προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη που κατέγραψε ο κλάδος Κεντρικής Ευρώπης της Tesco κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος .

Η Tesco περιχαρακώνεται

Οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες της Tesco αποτελούν τη μοναδική της επιχειρηματική παρουσία σημαντικής κλίμακας εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, μετά την αποχώρησή της από άλλες διεθνείς αγορές στον απόηχο του λογιστικού σκανδάλου που ξέσπασε το 2014.

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ —η οποία ξεκίνησε την αποχώρησή της από το ζημιογόνο εγχείρημα «Fresh & Easy» στις ΗΠΑ το 2012— πώλησε τις δραστηριότητές της στη Νότια Κορέα έναντι 4,2 δισ. λιρών το 2015, καθώς και τις δραστηριότητές της στην Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία έναντι 8 δισ. λιρών το 2020. Οι εν λόγω πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία του προηγούμενου διευθύνοντος συμβούλου, Σερ Ντέιβ Λούις.

Έκτοτε, ο Μέρφι έχει επικεντρωθεί στην ενίσχυση της θέσης της Tesco στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω προωθητικών ενεργειών για τα μέλη του προγράμματος Clubcard και της εξίσωσης των τιμών της με αυτές της γερμανικής αλυσίδας εκπτωτικών καταστημάτων Aldi.

Οι δραστηριότητές της στην Ουγγαρία —όπου άνοιξε το πρώτο της κατάστημα το 1995— έχουν δεχθεί πιέσεις λόγω ελέγχων στις τιμές και φορολογικών μέτρων που επιβλήθηκαν επί πρωθυπουργίας του Βίκτορ Όρμπαν, τα οποία έπληξαν δυσανάλογα τους λιανεμπόρους ξένης ιδιοκτησίας. Οι περιορισμοί παραμένουν σε ισχύ υπό τον διάδοχό του, Πέτερ Μαγιάρ, αν και ο ίδιος ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι το καθεστώς επανεξετάζεται, λόγω της ζημίας που έχει προκληθεί στους Ούγγρους αγρότες.

Ο Μέρφι πρόσθεσε: «Είμαστε υπερήφανοι για όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία 30 χρόνια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Ahold Delhaize προτίθεται να επενδύσει και στις δύο αγορές».