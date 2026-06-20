Delhaize: Μειώνει τις εκπομπές μεθανίου στην παραγωγή βοείου κρέατος

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Η μετάβαση σε πιο «πράσινες» πρακτικές παραγωγής τροφίμων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη βιομηχανία λιανικής τροφίμων. Σε αυτό το πλαίσιο, η βελγική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Delhaize προχωρά σε ένα σημαντικό βήμα προς τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής βοείου κρέατος, υιοθετώντας μια νέα στρατηγική διατροφής των ζώων που περιορίζει τις εκπομπές μεθανίου.

Η νέα προσέγγιση της Delhaize στις ζωοτροφές

Η πρωτοβουλία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις εταιρείες ζωοτροφών Arvesta και Franson και βασίζεται στη χρήση φυσικών πρώτων υλών. Συγκεκριμένα, το νέο διατροφικό μοντέλο περιλαμβάνει εξωθημένο θερμικά επεξεργασμένο λινάρι, ελαιοκράμβη, αλλά και υποπροϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε ακόρεστα φυτικά λιπαρά.

Σύμφωνα με τη Delhaize, η προσέγγιση αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών μεθανίου από τα βοοειδή. Παράλληλα, η εταιρεία δίνει έμφαση στη χρήση βιώσιμων πηγών πρωτεΐνης, με στόχο τον περιορισμό της αποψίλωσης των δασών. Ως αποτέλεσμα, καταγράφηκε μείωση άνω του 13% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Συνεργασία σε όλη την αλυσίδα παραγωγής

Η υλοποίηση του προγράμματος βασίστηκε στη στενή συνεργασία παραγωγών ζωοτροφών, κτηνοτρόφων και μονάδων επεξεργασίας κρέατος. Η νέα μέθοδος έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα αφορά το 70% του βοείου κρέατος που διατίθεται από τη Delhaize.

Η διευθύντρια βιωσιμότητας της εταιρείας, Charlotte De Vroey, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η ουσιαστική και μακροπρόθεσμη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων, μέσα από τη συνεργασία όλων των κρίκων της αλυσίδας εφοδιασμού. Όπως ανέφερε, μετά από τρία χρόνια ανάπτυξης, η εταιρεία προχωρά σε ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο παραγωγής βοείου κρέατος.

Θετική ανταπόκριση από τους κτηνοτρόφους

Οι συνεργαζόμενοι κτηνοτρόφοι εμφανίζονται ιδιαίτερα θετικοί απέναντι στη νέα πρωτοβουλία. Ο Laurent Leleux δήλωσε ότι το πρόγραμμα επιτρέπει τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων χωρίς να επηρεάζεται η οικονομική βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. Αντίστοιχα, ο Bruno Van Haelemeesch τόνισε ότι επενδύει σε μια δραστηριότητα που φιλοδοξεί να παραδώσει στις επόμενες γενιές.

Βιωσιμότητα και ευζωία των ζώων

Η Delhaize επισημαίνει ότι η προστασία της ευζωίας των ζώων παραμένει βασική προτεραιότητα. Οι νέες ζωοτροφές παρέχουν την απαραίτητη θρεπτική αξία, ενώ οι κτηνοτρόφοι παρακολουθούν συστηματικά την υγεία και την ευημερία των ζώων. Όπως σημείωσε ο Freddy De Craene από τη Franson, η μείωση του κλιματικού αποτυπώματος μπορεί να συμβαδίζει με υψηλά πρότυπα φροντίδας των ζώων.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα βιωσιμότητας της Delhaize, «The Lion’s Footprint», το οποίο στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο υπεύθυνης και περιβαλλοντικά φιλικής αλυσίδας τροφίμων.