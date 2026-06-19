Tesco: Τις πταίει για την επιβράδυνση των πωλήσεων;

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Την επιβράδυνση της αύξησης των πωλήσεών της στη βρετανική αγορά επισήμανε η Tesco, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης τροφίμων της Βρετανίας.

Κατά το πρώτο τρίμηνο, η Tesco κινήθηκε χαμηλότερα από τις μέσες προβλέψεις των αναλυτών, υποστηρίζοντας πως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να δημιουργεί αβεβαιότητα για τους καταναλωτές. Χαρακτηριστικό είναι πως οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν κατά 2,6% την Πέμπτη, μειώνοντας τα κέρδη του τελευταίου έτους στο 11%, διατηρώντας ωστόσο τις προβλέψεις της για τα κέρδη για ολόκληρο το έτος.

Η Tesco, της οποίας το μερίδιο αγοράς τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυξηθεί σε πάνω από 28%, ανακοίνωσε πως οι πωλήσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο σε συγκρίσιμη βάση αυξήθηκαν κατά 1,8% τις 13 εβδομάδες έως τις 30 Μαΐου, κάτω από την πρόβλεψη των αναλυτών για 2,3% και σε σύγκριση με την αύξηση 3,1% του προηγούμενου τριμήνου.

Δύσκολες συγκρίσεις για την Tesco

Όπως αναφέρει και το ESM, ο όμιλος αντιμετώπισε μια δύσκολη συγκριτική απόδοση το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους, όταν οι πωλήσεις συγκρίσιμων πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 5,1%, ενισχυμένες από ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και αναταραχές στους ανταγωνιστές Marks & Spencer και Co-op.

«Ό,τι κέρδος είχαμε πέρυσι από το μερίδιο αγοράς και τις πωλήσεις ήταν πραγματικά εξαιρετικά… επομένως η βάση είναι πολύ υψηλότερη», σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος Κεν Μέρφι. «Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να νιώθουμε αρκετά καλά για την απόδοσή μας και αυτό δεν αποτελεί ένδειξη επιβράδυνσης αυτή καθαυτή».

Τις πταίει

Ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν στις τιμές της ενέργειας, με αλυσιδωτές επιπτώσεις στις καταναλωτικές δαπάνες, προσθέτει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας λιανικής πώλησης του Ηνωμένου Βασιλείου και η ευρύτερη οικονομία.

«Βλέπουμε αυτό το βήμα υποχώρησης στο καταναλωτικό κλίμα ως άμεση συνέπεια του πολέμου», διευκρίνισε ο Μέρφι, αν και σημείωσε ότι μέχρι στιγμής ο πληθωρισμός «δεν έχει λειτουργήσει ως πρόβλημα», με τον πληθωρισμό τροφίμων της Tesco να κυμαίνεται κάτω από το επίσημο ποσοστό του Μαΐου, ύψους 2,2%, που ανέφερε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Η Tesco διατήρησε την πρόβλεψή της για προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ύψους 3,0 δισεκατομμυρίων λιρών έως 3,3 δισεκατομμύρια λίρες για το έτος που έληξε στα τέλη Φεβρουαρίου 2027, έναντι 3,152 δισεκατομμυρίων λιρών που σημείωσε το 2025/26.

Ο Γκάρι Γουάιτ, επικεφαλής σχολιαστής επενδύσεων στην Charles Stanley, πρόσθεσε πως η διατήρηση των εκτιμήσεων «θα πρέπει να καθησυχάσει τους επενδυτές ότι η Tesco διαχειρίζεται αποτελεσματικά την ισορροπία μεταξύ ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας, παρά το υποτονικό εμπορικό περιβάλλον».

Ο Μέρφι τόνισε την ισχυρή απόδοση του τριμήνου από την υπηρεσία ταχείας παράδοσης Whoosh της Tesco, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν πάνω από 30%. Σημείωσε ότι η ζήτηση για την υπηρεσία αυξήθηκε κατακόρυφα όταν η Αγγλία ξεκίνησε την καμπάνια της για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου το βράδυ της Τετάρτης.