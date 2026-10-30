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Ενέργεια: Μειωμένες οι μέσες τιμές ρεύματος – φυσικού αερίου το Α’ εξάμηνο στην ΕΕ

Μεγάλες αποκλίσεις στο κόστος της ενέργειας μεταξύ των χωρών - Παραμένουν ψηλά οι τιμές σε σχέση με την περίοδο πριν το 2022

Ενέργεια 30.10.2026, 12:34
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Ενέργεια: Μειωμένες οι μέσες τιμές ρεύματος – φυσικού αερίου το Α’ εξάμηνο στην ΕΕ
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Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι μέσες τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην ΕΕ βαίνουν μειούμενες, αλλά πάντα ακριβότερες σε σχέση με την περίοδο πριν το 2022 και με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών.

Φυσικό αέριο

Σύμφωνα με τη Eurostat, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι μέσες τιμές φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά της ΕΕ μειώθηκαν στα 0,11 ευρώ ανά κιλοβατώρα (kWh).

Οι τιμές μειώθηκαν κατά 10,2% σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και κατά 3,5% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Αυτή είναι η χαμηλότερη μέση τιμή φυσικού αερίου στην ΕΕ που έχει καταγραφεί μετά το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Ταυτόχρονα, οι εποχιακές διακυμάνσεις επανέλαβαν το μοτίβο που ήταν ορατό πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Διακυμάνσεις στις τιμές φυσικού αερίου για οικιακή χρήση σε ολόκληρη την ΕΕ

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ με διαθέσιμα στοιχεία, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Σουηδία κατέγραψε τις υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά στα 0,22 € ανά kWh, ακολουθούμενη από την Ολλανδία (0,16 €) και τη Γαλλία και την Πορτογαλία (και οι δύο 0,13 €).

Οι χαμηλότερες τιμές σημειώθηκαν στην Ουγγαρία (0,03 € ανά kWh), την Κροατία (0,05 €), τη Ρουμανία και τη Σλοβακία (και οι δύο 0,06 €).

Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025 και μετρημένες σε εθνικά νομίσματα, οι τιμές μειώθηκαν σε 12 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, αυξήθηκαν σε 7 και παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές σε 4.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Βουλγαρία (-14,5%), την Ελλάδα (-11,3%) και την Ισπανία (-10,0%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Ρουμανία (+9,3%), την Κροατία (+8,9%) και τη Σλοβακία (+6,6%).

Εκφρασμένες σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά παρατηρήθηκαν στη Σουηδία (17,7 ανά 100 kWh), την Πορτογαλία (15,0) και την Ολλανδία (13,8).

Οι χαμηλότερες τιμές με βάση τις ΜΑΔ ήταν στην Ουγγαρία (4,3), το Λουξεμβούργο (6,6) και την Κροατία (6,8).

Ηλεκτρική ενέργεια

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 2,2% στα 0,28 ευρώ, από 0,29 ευρώ ανά kWh το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Οι τιμές παρέμειναν πολύ υψηλότερες από τα επίπεδα πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Ταυτόχρονα, οι φόροι και οι εισφορές μειώθηκαν επίσης ελαφρώς, καθώς το μερίδιό τους στον τελικό λογαριασμό μειώθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, από 28,9% το δεύτερο εξάμηνο του 2025 σε 28,4% το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ

Σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά παρατηρήθηκαν μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Έξι (6) χώρες ανέφεραν τιμές άνω των 0,30 € ανά kWh, ενώ 5 χώρες κατέγραψαν τιμές κάτω των 0,20 € ανά kWh.

Η Ιρλανδία ανέφερε τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στα 0,39 € ανά kWh, ακολουθούμενη από τη Γερμανία και το Βέλγιο (και οι δύο 0,36 €).

Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία (0,11 €), τη Μάλτα και τη Βουλγαρία (0,13 € η καθεμία).

Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι συγκρίσεις σε εθνικά νομίσματα δείχνουν έντονες διακυμάνσεις τιμών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακά προϊόντα αυξήθηκαν απότομα στη Ρουμανία (+51,6% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025), την Ιρλανδία (+19,8%) και τη Φινλανδία (+18,4%).

Αντίθετα, ορισμένες χώρες κατέγραψαν απότομες μειώσεις, ιδίως η Δανία (-31,7%) και το Λουξεμβούργο (-24,1%).

Εκφρασμένες σε ΜΟΔ (μονάδα αγοραστικής δύναμης), οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ήταν οι υψηλότερες για τα νοικοκυριά στη Ρουμανία (46,9 ανά 100 kWh), την Πολωνία (41,1) και την Τσεχία (34,3).

Οι χαμηλότερες τιμές με βάση τη ΜΟΔ παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (13,8), την Ουγγαρία (14,7) και το Λουξεμβούργο (15,5).

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