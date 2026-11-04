Biontech: «Στο πόδι» οι εργαζόμενοι μιλούν για ρατσισμό και απειλές

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Μετωπική επίθεση στο διοικητικό συμβούλιο της βιοτεχνολογικής εταιρείας BioNTech εξαπέλυσαν οι κπρόσωποι των εργαζομένων με επιστολή τους.

Σ΄αυτην επικρίνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης αναδιάρθρωσης της εταιρείας.

«Οι εργαζόμενοι αναφέρουν φόβους για το μέλλον και τις δουλειές τους, καθώς και το αίσθημα ότι είναι μόνοι με τις ανησυχίες τους και αβοήθητοι μπροστά στις αλλαγές», αναφέρει η επιστολή, η οποία είναι διαθέσιμη στην Handelsblatt.

Το συμβούλιο εργαζομένων της BioNTech απέστειλε επιστολή στο εκτελεστικό συμβούλιο τη Δευτέρα το βράδυ. Παραπονέθηκε όχι μόνο για την αβεβαιότητα αλλά και για μια «στασιμότητα στη λήψη αποφάσεων».

Η εξέλιξη αυτη έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από την ανακοινωθείσα αποχώρηση των συνιδρυτών, τουρκικής καταγωγης, Ugur Sahin και Özlem Türeci.

Ακομα, η BioNTech ανακοίνωσε κέρδη για το τρίτο τρίμηνο. Ωστόσο, η εταιρεία παραγωγής φαρμάκων και εμβολίων με έδρα το Μάιντς κατέγραψε ζημίες δισεκατομμυρίου ευρώ για τους πρώτους εννέα μήνες του 2026. Εν τω μεταξύ, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με το εάν τα δικαιώματα της BioNTech θα μεταβιβαστούν στη νέα εταιρεία των Sahin και Türeci.

Η BioNTech ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 184,5 εκατομμυρίων ευρώ για το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με ζημία 28,7 εκατομμυρίων ευρώ το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος οικονομικού έτους, η εταιρεία με έδρα το Μάιντς υπέστη ζημία 1,17 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπερβαίνοντας τη ζημία των 831,1 εκατομμυρίων ευρώ που καταγράφηκε την ίδια περίοδο πέρυσι.

Δαπάνες για έρευνα

Ένας σημαντικός λόγος είναι οι τεράστιες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, ιδίως για θεραπείες κατά του καρκίνου, σε συνδυασμό με τη σημαντικά μειωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των εμβολίων κατά της Covid-19.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρει το γερμανικό περιοδικό STERN , η BioNTech αναγκάζεται να μειώσει το κόστος σε ορισμένους τομείς και ανακοίνωσε φέτος το επικείμενο κλείσιμο των τριών εγκαταστάσεών της στο Idar-Oberstein , το Marburg και το Tübingen.

Η εγκατάσταση στο Tübingen έχει προγραμματιστεί να κλείσει στα τέλη του 2027, η εγκατάσταση στο Marburg στις αρχές του 2028 και η εγκατάσταση στο Idar-Oberstein στα τέλη του 2028, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στα τέλη Σεπτεμβρίου. Περίπου 1.800 εργαζόμενοι θα επηρεαστούν.

Τα έσοδα της BioNTech κατά το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 1,29 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ αυτό το ποσό ήταν υψηλότερο από το ποσό των 1,52 δισεκατομμυρίων ευρώ του προηγούμενου έτους, η BioNTech επωφελήθηκε επίσης από πληρωμές από την αμερικανική εταιρεία Bristol Myers Squibb (BMS) εκείνη την περίοδο. Η BioNTech και η BMS συμφώνησαν για την κοινή παγκόσμια ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση του πολλά υποσχόμενου υποψήφιου φαρμάκου Pumitamig, για το οποίο η BMS αρχικά παρείχε σημαντική επένδυση στην BioNTech.