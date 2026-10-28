Γερμανία: Οριακή υποχώρηση του καταναλωτικού κλίματος – Ανησυχία για τον πληθωρισμό

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Oριακά αναμένεται να υποχωρήσει το καταναλωτικό κλίμα στη Γερμανία λίγο πριν μπει ο Νοέμβριος, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, καθώς οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις και οι συγκρατημένες προσδοκίες για τα εισοδήματα επιβαρύνουν τη διάθεση των καταναλωτών.

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος, που καταρτίζεται από το Ινστιτούτο Αποφάσεων Αγοράς της Νυρεμβέργης (NIM) και την εταιρεία ερευνών αγοράς GfK, διαμορφώθηκε στις -30,8 μονάδες για τον Νοέμβριο, έναντι -30,6 μονάδων τον Οκτώβριο. Η επίδοση ήταν ελαφρώς καλύτερη από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, οι οποίοι σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν διαμόρφωση του δείκτη στις -30,9 μονάδες.

«Οι καταναλωτές εμφανίζονται ολοένα πιο αισιόδοξοι ως προς τις οικονομικές εξελίξεις, ωστόσο, όταν πρόκειται για τα προσωπικά τους οικονομικά, εξακολουθεί να κυριαρχεί ο σκεπτικισμός», δήλωσε ο Ρολφ Μπέρκλ, επικεφαλής του τομέα καταναλωτικού κλίματος στο NIM.

Όπως πρόσθεσε, οι αυξανόμενες ανησυχίες για τον πληθωρισμό και οι περιορισμένες προσδοκίες για την εξέλιξη των εισοδημάτων αποθαρρύνουν τις μεγαλύτερες αγορές, παρότι η τάση προς την αποταμίευση εμφανίζει κάποια υποχώρηση.

Οι οικονομικές προσδοκίες των καταναλωτών βελτιώθηκαν για έκτο συνεχόμενο μήνα, με τον σχετικό δείκτη να αυξάνεται στις 2,1 μονάδες από -3,4 μονάδες. Έτσι, πέρασε σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Πτώση σε προσδοκίες για εισοδήματα και πρόθεση για αγορές στη Γερμανία

Αντίθετα, οι προσδοκίες για τα εισοδήματα υποχώρησαν κατά 0,7 μονάδες, στις -15,7 μονάδες. Η πτώση ήταν περιορισμένη σε σύγκριση με τη μεγάλη υποχώρηση του προηγούμενου μήνα, παρά την επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Η πρόθεση για αγορές μειώθηκε κατά λίγο περισσότερο από μία μονάδα, στις -11,9 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο δείκτης προσδοκιών για τις τιμές αυξήθηκε στη 1 μονάδα, περνώντας σε θετικό έδαφος. Σύμφωνα με το NIM, η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές αναμένουν εκ νέου κάπως υψηλότερο πληθωρισμό, μετά την άνοδο του ετήσιου πληθωρισμού στο 3,3% τον Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών καυσίμων.

Η πρόθεση για αποταμίευση, η οποία είχε αυξηθεί σημαντικά τον προηγούμενο μήνα, υποχώρησε κατά 4,3 μονάδες, στις 17,2 μονάδες. Παρά τη μείωση, ο δείκτης παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ η υποχώρησή του λειτουργεί υποστηρικτικά για το συνολικό καταναλωτικό κλίμα.

Τα βασικά στοιχεία της έρευνας

Δείκτης Νοέμβριος 2026 Οκτώβριος 2026 Νοέμβριος 2025 Καταναλωτικό κλίμα -30,8 -30,6 -24,1

Επιμέρους δείκτες Οκτώβριος 2026 Σεπτέμβριος 2026 Οκτώβριος 2025 Οικονομικές προσδοκίες 2,1 -3,4 0,8 Προσδοκίες εισοδήματος -15,7 -15,0 2,3 Πρόθεση για αγορές -11,9 -10,8 -9,3 Πρόθεση για αποταμίευση 17,2 21,5 15,8

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την 1η έως τις 12 Οκτωβρίου 2026, σε δείγμα περίπου 2.000 καταναλωτών. Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος αποσκοπεί στην πρόβλεψη της καταναλωτικής συμπεριφοράς για τον επόμενο μήνα.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του, μεταβολή μίας μονάδας αντιστοιχεί σε ετήσια μεταβολή 0,1% στην ιδιωτική κατανάλωση. Θετική τιμή υποδηλώνει ετήσια αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, ενώ αρνητική τιμή υποδηλώνει μείωση.