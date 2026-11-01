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Γερμανία: Απεργίες για αυξήσεις μισθών στη βιομηχανία μετάλλου

Η προειδοποιητική απεργία τα μεσάνυχτα στη Τhyssenkrupp Rasselstein απαρχή μιας μαζικής φάσης προειδοποιητικών απεργιών

World 01.11.2026, 17:14
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Γερμανία: Απεργίες για αυξήσεις μισθών στη βιομηχανία μετάλλου
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Μέλη του ισχυρού συνδικάτου IG Metall, στη Γερμανία, πραγματοποίησαν προειδοποιητικές απεργίες στους τομείς της μεταλλουργίας και της ηλεκτρολογίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, διεκδικώντας καλύτερους μισθούς και εγγυήσεις για τις θέσεις εργασίας.

Το συνδικάτο απέρριψε την πρόταση που υπέβαλαν οι εργοδότες κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου των μισθολογικών διαπραγματεύσεων, χαρακτηρίζοντάς την ως «αρνητική πρόταση».

Περίπου 300 εργαζόμενοι της μονάδας της Thyssenkrupp στο Rasselstein, καθώς και εργαζόμενοι από γειτονικές επιχειρήσεις, συμμετείχαν στην πρώτη απεργία τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το συνδικάτο.

Το συνδικάτο απέρριψε την πρόταση που υπέβαλαν οι εργοδότες κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου των μισθολογικών διαπραγματεύσεων, χαρακτηρίζοντάς την ως «αρνητική πρόταση».

Οι εργοδότες πρότειναν εφάπαξ πληρωμή ύψους 1% του ετήσιου ακαθάριστου μισθού το καλοκαίρι του 2027 και επιπλέον αύξηση 1,3% από τον Ιούλιο του 2028.

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Το συνδικάτο ζητά αύξηση μισθών κατά 5% σε διάστημα 12 μηνών, καθώς και εγγυήσεις για τις θέσεις εργασίας. Η απεργιακή κινητοποίηση στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις αναμένεται να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Γερμανία την επόμενη εβδομάδα.

Το IG Metall, το μεγαλύτερο συνδικάτο της Γερμανίας, επιδιώκει να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση κατά τη διάρκεια των συλλογικών διαπραγματεύσεων εκ μέρους περίπου 3,7 εκατομμυρίων εργαζομένων.

«Η προειδοποιητική απεργία τα μεσάνυχτα στη thyssenkrupp Rasselstein αποτελεί απλώς ⁠την αρχή μιας μαζικής φάσης προειδοποιητικών απεργιών», δήλωσε ο Jorg Kohlinger, επικεφαλής της κεντρικής περιφέρειας της IG Metall.

Το συνδικάτο ανέφερε ότι θα ακολουθήσουν περαιτέρω προειδοποιητικές απεργίες τις επόμενες ημέρες σε ολόκληρη την περιοχή των διαπραγματεύσεων, η οποία καλύπτει τα ομόσπονδα κράτη της Έσσης, της Ρηνανίας-Παλατινάτου και του Ζάαρλαντ, καθώς και στη Θουριγγία.

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