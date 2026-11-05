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Diageo: Απρόσμενα κέρδη για το τρίμηνο – Οι αγορές «κλειδιά»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Diageo, Σερ Ντέιβ Λιούις, μίλησε για «ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

World 05.11.2026, 10:32
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Diageo: Απρόσμενα κέρδη για το τρίμηνο – Οι αγορές «κλειδιά»
Ο Σερ Ντέιβ Λιούις, Διευθύνων Σύμβουλος της Diageo
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Απροσδόκητη αύξηση των τριμηνιαίων οργανικών καθαρών πωλήσεων ανακοίνωσε η Diageo, μετά από μια μικρότερη από την αναμενόμενη πτώση στην βασική αγορά της, τη Βόρεια Αμερική, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Σερ Ντέιβ Λιούις χαρακτήρισε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ως «ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Οι τριμηνιαίες οργανικές καθαρές πωλήσεις της Diageo σημείωσαν μικρή άνοδο κατά 0,6% την Πέμπτη, εξαιρουμένης της επίδρασης από την πώληση της East African Breweries, ενώ ο κορυφαίος παραγωγός αλκοολούχων ποτών διατήρησε σταθερές τις προβλέψεις του για τις οργανικές καθαρές πωλήσεις του για το έτος σε γενικές γραμμές σταθερές.

Ο παραγωγός του ουίσκι Johnnie Walker και της μπίρας Guinness κατέγραψε οργανική αύξηση των καθαρών πωλήσεων κατά 0,6% για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με τη μείωση κατά 0,4% που ανέμεναν οι αναλυτές σε δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία.

Οι οργανικές καθαρές πωλήσεις σημείωσαν πτώση 3,6% στη Βόρεια Αμερική, τη μεγαλύτερη αγορά της, σε σύγκριση με την πτώση 6,7% που ανέμεναν οι αναλυτές.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αλκοολούχων ποτών στον κόσμο διατήρησε τις προβλέψεις του για τις οργανικές καθαρές πωλήσεις σε γενικές γραμμές σταθερές για το έτος.

Οι αναλυτές ⁠αναμέναν ότι η εταιρεία που παράγει το ουίσκι Johnnie Walker και ⁠τη μπύρα Guinness θα καταγράψει ⁠μείωση κατά 0,4% στις οργανικές καθαρές ⁠πωλήσεις για το τρίμηνο ⁠που έληξε ⁠στις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι δείκτες της Diageo

Ειδικότερα, οι καθαρές πωλήσεις για το πρώτο τρίμηνο ύψους 4,931 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 1,2% σε αναφερόμενα στοιχεία και 1,4% σε οργανική βάση σε ετήσια σύγκριση (0,6% σε οργανική βάση εξαιρουμένης της EABL), με τον όγκο να σημειώνει πτώση 0,1% και τις τιμές/το μείγμα να αυξάνονται κατά 0,7%.

Οι οργανικές καθαρές πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική μειώθηκαν κατά 3,6% (όγκος -3,7%), ενώ η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική καθώς και η Ασία-Ειρηνικός παρουσίασαν αύξηση της τάξης του μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού, ενώ η Ινδία +3,4% και η EMEA +2,4%.

Ο εταιρικός τομέας (συμπεριλαμβανομένης της EABL) σημείωσε διψήφια αύξηση και συνέβαλε κατά περίπου 0,8% στις οργανικές πωλήσεις του ομίλου.

Τι θα φέρει το 2027

Η διοίκηση της Diageo επανέλαβε τις προβλέψεις για επόμενο οικονομικό έτος. Ο Σερ Ντέιβ Λιούις έκανε λόγο για οργανικές καθαρές πωλήσεις σε γενικές γραμμές σταθερές, οργανικά λειτουργικά κέρδη με αύξηση χαμηλού έως μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού, κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 1,25 δισ. δολάρια και ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 2 δισ. δολάρια μετά από έκτακτα έξοδα περίπου 850 εκατ. δολαρίων.

«Συνολικά, το πρώτο τρίμηνο ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες και επιβεβαιώσαμε τις προβλέψεις μας για ολόκληρο το έτος. Είμαστε ικανοποιημένοι με την ανάπτυξη στις περιοχές LAC, EMEA, APAC και Ινδία. Στη Βόρεια Αμερική, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στο να κάνουμε την προσφορά μας πιο ανταγωνιστική και, αν και αυτό παραμένει η μεγαλύτερη πρόκλησή μας, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σαφείς δράσεις. Παρότι η αγορά παραμένει δύσκολη και η μεταβλητότητα συνεχίζεται, λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στους τομείς της ενέργειας, του εφοδιασμού και της διανομής, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αποτελούν ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ανάπτυξη που σημειώθηκε κατά το τρίμηνο, παρά την εφαρμογή σημαντικών αλλαγών, αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης και της δέσμευσης των συναδέλφων της Diageo, και θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου για την υποστήριξή τους».

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