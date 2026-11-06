Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς έγινε το στοίχημα της αμερικανικής οικονομίας

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Πριν από πέντε χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη ήταν ένα υποσύνολο του κλάδου της τεχνολογίας. Σήμερα έχει αναδειχθεί στον ρυθμιστή των αγορών και καθορίζει την αμερικανική οικονομία.

Μέχρι τις 3 Νοεμβρίου, σχεδόν 32 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας προστέθηκαν στον δείκτη S&P 500 από τότε που η OpenAI κυκλοφόρησε το ChatGPT, και περισσότερο από το ήμισυ αυτού του κέρδους προήλθε από μόλις 10 εταιρείες, όλες συνδεδεμένες με την τεχνητή νοημοσύνη.

Περίπου το 44% των συμμετοχών των συνταξιοδοτικών ταμείων των ΗΠΑ, 610 δισ. δολάρια, είναι πλέον συνδεδεμένα με την τεχνολογία. Η οικονομική σημασία της ΤΝ δεν περιορίζεται στις μετοχές. Σχεδόν όλη η αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών των ΗΠΑ πέρυσι προήλθε από τις δαπάνες για την τεχνολογία.

Η αγορά εταιρικών ομολόγων των ΗΠΑ οδεύει για το πιο πολυάσχολο έτος της χάρη στις εταιρείες που κατασκευάζουν υποδομές ΤΝ.

Η ανάλυση του Bloomberg σε χιλιάδες εταιρικά και ρυθμιστικά έγγραφα και συμφωνίες πίστωσης δείχνει ότι οι αγορές και οι οικονομίες σε όλο τον κόσμο εξαρτώνται πλέον περισσότερο από την τεχνολογία από ποτέ.

Και μεγάλο μέρος αυτής της εξάρτησης παραμένει στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Οποιαδήποτε ύφεση στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, είτε στην ανάπτυξη των υποδομών της είτε στις αποτιμήσεις των μετοχών της, ξεπερνά κατά πολύ τα σύνορα της Σίλικον Βάλει και διαχέεται διεθνώς.

Μετοχές και Συντάξεις

Περίπου το μισό της χρηματιστηριακής αξίας του δείκτη αναφοράς της Wall Street S&P 500 αφορά την τεχνολογία.

Η τεχνολογία είναι πλέον σχεδόν η μεγαλύτερη πηγή έκδοσης ομολόγων υψηλού κινδύνου

Η Nvidia, είναι από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο, με χρηματιστηριακή αξία που ξεπερνά τακτικά τα 5 τρισ.δολάρια και πρόσφατα αντιπροσώπευε περίπου το 8% του δείκτη S&P 500, ενώ οι Amazon.com Inc., Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. και Tesla Inc. είχαν συνδυασμένη στάθμιση περίπου 15%.

Και αυτό είναι απλώς η ίδια η τεχνολογία. Οι παραγωγοί ενέργειας, οι κατασκευαστές στροβίλων, οι εξορύκτες ουρανίου και μια σειρά από άλλες επιχειρήσεις έχουν συνδέσει τη μοίρα τους με την άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι μετοχές τους τώρα ανεβαίνουν και πέφτουν μαζί με το υπόλοιπο σύμπλεγμα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ως αποτέλεσμα, σχεδόν οποιοσδήποτε διαθέτει συνταξιοδοτικό λογαριασμό έχει επενδύσει στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Περίπου το 44% των επενδύσεων σε μετοχές των συνταξιούχων εξαρτάται από την τεχνολογία, βάσει της ανασκόπησης του Bloomberg σε περισσότερα από 70 συνταξιοδοτικά ταμεία. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία δεν είναι τα μόνα που εισρέουν. Η ανάλυση του Bloomberg δείχνει ότι η τεχνολογία έχει αναδειχθεί ως το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων σε μετοχές για hedge funds και ασφαλιστικές εταιρείες.

IPOs

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αντιπροσωπεύουν επίσης το μεγαλύτερο μερίδιο δημόσιων εγγραφών. Η Anthropic PBC, της οποίας το σύστημα Claude AI χρησιμοποιείται ευρέως από προγραμματιστές λογισμικού, υπέβαλε πρόσφατα αίτηση για την πολυαναμενόμενη IPO της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg οι επενδυτές ενημέρωσαν τις τράπεζες ότι μια δίκαιη αποτίμηση θα μπορούσε να κυμαίνεται από 1,4 τρισ. δολάρια έως 1,5 τρισ. δολάρια. Ο κύριος ανταγωνιστής της OpenAI υπέβαλε επίσης εμπιστευτικά αίτηση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο και έχει ως στόχο να εισαχθεί στο χρηματιστήριο ήδη από το 2027. Η εταιρεία πυραύλων SpaceX, η οποία διαθέτει το δικό της τμήμα τεχνητής νοημοσύνης, συγκέντρωσε ρεκόρ 86,2 δισ. δολαρίων στην δημόσια προσφορά της φέτος, τη μεγαλύτερη όλων των εποχών, και έκανε το ντεμπούτο της με αποτίμηση 1,8 τρισ. δολαρίων.

Εάν αυτές οι τρεις εταιρείες συγκέντρωναν το ίδιο ποσό η μία με την άλλη, οι συνδυασμένες εγγραφές τους θα επισκίαζαν τον όγκο των αρχικών δημόσιων εγγραφών (IPO) για το 2021, το πιο ενεργό έτος που έχει καταγραφεί, όταν 622 εταιρείες συγκέντρωσαν συνολικά 195 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά χρηματιστήρια, εξαιρουμένων των εταιρειών με λευκές επιταγές και άλλων χρηματοοικονομικών μέσων, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Πίστωση

Οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν δανειστεί 296 δισ. δολάρια σε χρέος επενδυτικής βαθμίδας φέτος έως τις 12 Οκτωβρίου, μετατρέποντάς τες στους μεγαλύτερους δανειολήπτες από οποιονδήποτε άλλο κλάδο εκτός του χρηματοοικονομικού, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg για τις συμφωνίες εταιρικών ομολόγων.

(Ο χρηματοοικονομικός τομέας θα κατέχει πάντα την πρώτη θέση, καθώς ο δανεισμός είναι θεμελιώδης για το επιχειρηματικό του μοντέλο.)

Οι έξι μεγαλύτεροι υπερεπενδυτές αναμένεται να δαπανήσουν περισσότερα από 850 δισ. δολάρια φέτος για τη χρηματοδότηση έργων που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, σημειώνοντας αύξηση 83% από το 2025.

Και αυτό το ποσό μπορεί να φτάσει τα 9 τρισ. δολάρια έως το 2031, σύμφωνα με εκτίμηση του αναλυτή του Bloomberg Intelligence, Robert Schiffman, πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Μόνο φέτος, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν τιμολογήσει ρεκόρ εννέα πωλήσεων ομολόγων υψηλής ποιότητας στις ΗΠΑ, ύψους τουλάχιστον 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων κάποτε ένα σπάνιο γεγονός που προοριζόταν για μαζικές εξαγορές.

Η τεχνολογία είναι πλέον σχεδόν η μεγαλύτερη πηγή έκδοσης ομολόγων υψηλού κινδύνου. Το μερίδιό της στην αγορά έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από πέρυσι, φτάνοντας στο ρεκόρ του 19,7%, λόγω της χρηματοδότησης κέντρων δεδομένων.

Οι κατασκευαστές υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των TeraWulf Inc. και Applied Digital Corp., έχουν εκδώσει ομόλογα υψηλής απόδοσης άνω των 43 δισ. δολαρίων φέτος έως τις 13 Οκτωβρίου, από μόλις 8,5 δισ. δολάρια πέρυσι και μηδέν πριν από το 2025. «Η τεχνητή νοημοσύνη δανείζεται από όλους» τονίζει ο Mark Clegg, ανώτερος trader σταθερού εισοδήματος στην Allspring Global Investments. «Όσο μεγαλύτερο γίνεται το οικοσύστημα, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να γνωρίζουμε πού βρίσκεται στην πραγματικότητα ο κίνδυνος».

Η υπερβολική αύξηση του χρέους δοκιμάζει τα βάθη των αγορών εταιρικής πίστης. Η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των τεχνολογικών ομολόγων έναντι των αποδόσεων των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, το spread που αποτιμά τον εταιρικό κίνδυνο, διευρύνεται. Οι ομολογιούχοι που ανησυχούν για μια πιθανή φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης αρχίζουν να απαιτούν μεγαλύτερες αποζημιώσεις, αναγκάζοντας ορισμένους δανειολήπτες να «γλυκάνουν» τις συμφωνίες με υψηλότερες παρόμοιες με αυτές των «junk» αποδόσεις.

Το γεγονός ότι μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενορχηστρώνουν τεράστιες συμφωνίες για έργα Τεχνητής Νοημοσύνης αυξάνει τους κινδύνους μιας φούσκας, σημειώνει ο Andrzej Skiba, επικεφαλής του τμήματος σταθερού εισοδήματος BlueBay US στην RBC Global Asset Management.

Πλούτος

Ο πλούτος στον τεχνολογικό κλάδο οδήγησε σχεδόν σε όλα τα κέρδη του Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg φέτος. Από τις 9 Οκτωβρίου, η συνολική περιουσία των πλούσιων στελεχών του τεχνολογικού κλάδου ανήλθε σε 4,8 τρισ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 37% του πλούτου του δείκτη, παρά το γεγονός ότι αποτελούν μόνο το ένα πέμπτο περίπου των μελών του.

Η καθαρή τους αξία αυξήθηκε συνολικά κατά 822 δισ. δολάρια, ενώ όλοι οι άλλοι μαζί αυξήθηκαν μόνο κατά 126 δισ. δολάρια. Τα κέρδη επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στην κορυφή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της SpaceX και της Tesla, ‘Ιλον Μασκ, ο οποίος έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο τον Ιούνιο, πρόσθεσε 381 δισ. δολάρια στην περιουσία του πριν από την πτώση των μετοχών αυτής της εβδομάδας, ή περίπου το 40% της συνολικής αύξησης του δείκτη.

Το να είσαι δισεκατομμυριούχος στον τεχνολογικό κλάδο σημαίνει όλο και περισσότερο ότι είσαι δισεκατομμυριούχος στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Εννέα από τα 10 κορυφαία ονόματα στον δείκτη πλούτου του Bloomberg πριν από την ήττα αυτής της εβδομάδας αποδίδουν την περιουσία τους σε εταιρείες όπως η SpaceX, η Meta Platforms, η Alphabet και η Nvidia, οι οποίες στοιχηματίζουν πολλά στην Τεχνητή Νοημοσύνη.