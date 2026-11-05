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Τσιπ: Η μάχη για τα ταλέντα και η άνοδος της Κίνας

Τι αποκαλύπτει μια υπόθεση βιομηχανικής κατασκοπείας για τη μάχη που διεξάγεται στον κλάδο των τσιπ

Τεχνολογία 05.11.2026, 19:00
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Τσιπ: Η μάχη για τα ταλέντα και η άνοδος της Κίνας
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Την εντεινόμενη μάχη για την τεχνογνωσία στον τομέα των τσιπ αναδεικνύουν υποθέσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς οι Κινέζοι κατασκευαστές μειώνουν το χάσμα με τους καθιερωμένους ανταγωνιστές τους, με αποτέλεσμα ο αγώνας για την προσέλκυση κορυφαίων μηχανικών να έρχεται όλο και περισσότερο σε αντίθεση με τις προσπάθειες προστασίας των εμπορικών απορρήτων.

Υποθέσεις τσιπ για γερά νεύρα

Όπως αποκαλύπτει το CNBC, ένας πρώην υπάλληλος της Samsung Electronics ο οποίος αργότερα προσελήφθη από την κινεζική εταιρεία κατασκευής τσιπ μνήμης ChangXin Memory Technologies (CXMT), καταδικάστηκε, από το Εφετείο της Σεούλ στις 22 Οκτωβρίου σε πέντε χρόνια φυλάκισης για διαρροή τεχνολογίας της Samsung.

Η ποινή μειώθηκε από τα επτά χρόνια που του είχαν επιβληθεί στην πρώτη δίκη τον Απρίλιο. Ο πρώην υπάλληλος είχε προσληφθεί στην CXMT το 2016.

Πριν από μια δεκαετία, οι κινεζικοί κατασκευαστές τσιπ μνήμης δεν αποτελούσαν τη μεγαλύτερη ανησυχία της Samsung όσον αφορά την απώλεια έμπειρων μηχανικών

Το 2023, ένα δικαστήριο της Νότιας Κορέας έκανε δεκτό το αίτημα της Samsung να εμποδίσει έναν πρώην ερευνητή DRAM να προσληφθεί από την αμερικανική ανταγωνίστρια Micron.

Αποφάσισε ότι η διετής ρήτρα μη ανταγωνισμού δεν ήταν υπερβολική και ήταν απαραίτητη για την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών της Samsung, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας JoongAng Ilbo.

Μειώνοντας το χάσμα

Πριν από μια δεκαετία, οι κινεζικοί κατασκευαστές τσιπ μνήμης δεν αποτελούσαν τη μεγαλύτερη ανησυχία της Samsung όσον αφορά την απώλεια έμπειρων μηχανικών.

Αντίθετα, η νοτιοκορεατική εταιρεία εστίαζε περισσότερο στους υπαλλήλους που αποχωρούσαν προς καθιερωμένους ανταγωνιστές, όπως η SK Hynix και η Micron, σύμφωνα με έναν πρώην υπάλληλο που ζήτησε να μην κατονομαστεί, καθώς οι πληροφορίες ήταν εμπιστευτικές.

Η Samsung παρακολουθεί πού κατευθύνονται ορισμένοι υπάλληλοι που αποχωρούν — προκειμένου να δώσει το μήνυμα στο υπόλοιπο προσωπικό ότι η μετάβαση σε ανταγωνιστές θα ήταν δύσκολη — σύμφωνα με έναν πρώην υπάλληλο.

Η εταιρεία χρησιμοποιούσε επίσης συμφωνίες μη ανταγωνισμού που απαγόρευαν στους υπαλλήλους να προσληφθούν από ανταγωνιστές για δύο χρόνια, ως μέρος των συμβάσεων εργασίας τους, ενώ τα ανώτερα στελέχη που διέθεταν πολύτιμη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη πιθανότατα υπόκειντο σε αυστηρότερο έλεγχο.

Ωστόσο, η ανησυχία της Samsung δεν περιοριζόταν στις μεμονωμένες αποχωρήσεις. «Δεν αφορούσε απλώς την αποχώρηση ενός υπαλλήλου. Η εταιρεία ήθελε να στείλει ένα μήνυμα σε όσους παρέμεναν ότι η μετάβαση σε ανταγωνιστή δεν θα ήταν εύκολη», όπως επισήμαναν πρώην υπάλληλοι στο CNBC.

Εν τω μεταξύ, οι κινεζικές εταιρείες ημιαγωγών έχουν επιδιώξει να καλύψουν το τεχνολογικό χάσμα προσλαμβάνοντας έμπειρους μηχανικούς από το εξωτερικό, προσφέροντάς τους υψηλούς μισθούς, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών, στέγαση και οικογενειακή υποστήριξη, σύμφωνα με τον Jeongku Choi, ανώτερο αναλυτή της Counterpoint Research.

Η τεχνογνωσία τους έχει βοηθήσει τους Κινέζους κατασκευαστές μικροτσίπ να ξεπεράσουν τεχνικά εμπόδια, ιδίως καθώς οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές έχουν περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένο εξοπλισμό κατασκευής μικροτσίπ, ανέφερε ο Choi.

«Παρότι κάποτε θεωρούνταν απίθανο να καταφέρουν να φτάσουν το επίπεδο των καθιερωμένων εταιρειών, οι κινεζικοί κατασκευαστές θεωρούνται πλέον “σημαντικοί ανταγωνιστές”», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την έκθεση «Memory Tracker» της Counterpoint για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το μερίδιο της CXMT στα παγκόσμια έσοδα από DRAM αναμένεται να φτάσει το 10%.

Οι καθιερωμένοι κατασκευαστές μικροτσίπ ενισχύουν τις νομικές προστασίες και τα εσωτερικά μέτρα ασφαλείας, ενώ παράλληλα προσαρμόζουν τα πακέτα αποδοχών για να διατηρήσουν τους βασικούς μηχανικούς, σύμφωνα με τον Choi.

Η Νότια Κορέα έχει επίσης χαρακτηρίσει ορισμένες τεχνολογίες κατασκευής ημιαγωγών ως «Εθνικές Βασικές Τεχνολογίες», αυξάνοντας τις κυρώσεις για τη μη εξουσιοδοτημένη διαρροή αυτών των τεχνολογιών, ανέφερε ο Choi.

Η νομική μάχη ενδέχεται να ενταθεί καθώς οι κινεζικές εταιρείες μνήμης επεκτείνονται πέρα από την εγχώρια αγορά τους.

«Πιστεύω ότι αυτή η διαχείριση των εμπορικών απορρήτων θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο στους τομείς της πνευματικής ιδιοκτησίας και του δικαίου, μόλις οι κινεζικές εταιρείες μνήμης βγουν από την κινεζική αγορά και αρχίσουν να επεκτείνουν τις εξαγωγές τους», πρόσθεσε ο Choi.

τσιπ

Προστασία εμπορικών απορρήτων

Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός εστιάζει όλο και περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες ημιαγωγών προστατεύουν τη γνώση που έχουν συσσωρεύσει οι μηχανικοί που εργάζονται σε πολύπλοκες διαδικασίες παραγωγής.

Στην Ταϊβάν, έδρα της TSMC, του μεγαλύτερου κατασκευαστή μικροτσίπ για λογαριασμό τρίτων στον κόσμο, τα μέτρα προστασίας των εμπορικών απορρήτων έχουν εξελιχθεί παράλληλα με την αυξανόμενη στρατηγική σημασία της βιομηχανίας ημιαγωγών.

Ο Jamie J. Yang, εταίρος της Innovatus Law με ειδίκευση σε θέματα αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και πνευματικής ιδιοκτησίας, σημείωσε πως η Ταϊβάν περιορίζει τη διάρκεια των συμφωνιών μη ανταγωνισμού μετά τη λήξη της απασχόλησης σε δύο έτη και απαιτεί από τους εργοδότες να καταβάλλουν στους πρώην υπαλλήλους αποζημίωση ίση τουλάχιστον με το ήμισυ του μέσου μηνιαίου μισθού τους κατά τη διάρκεια της περιόδου περιορισμού.

Ο Yang πρόσθεσε ότι η πολυπλοκότητα της κατασκευής ημιαγωγών καθιστά δύσκολο για έναν μεμονωμένο μηχανικό να διαθέτει επαρκείς γνώσεις ώστε να αναπαράγει ολόκληρη μια γραμμή παραγωγής αλλού. «Υπάρχει πραγματικά πολύ μικρή πιθανότητα ένα άτομο… να γνωρίζει αρκετά ώστε να αναπαράγει αυτή τη γραμμή παραγωγής σε οποιαδήποτε από τις άλλες εταιρείες».

Οι μετακινήσεις μηχανικών μεταξύ ανταγωνιστικών εταιρειών ημιαγωγών ενδέχεται να αυξηθούν ελαφρώς καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων, ενώ είναι επίσης πιθανό να αυξηθούν οι δικαστικές διαμάχες σχετικά με εμπορικά μυστικά, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να προστατεύσουν το τεχνολογικό τους πλεονέκτημα, πρόσθεσε.

Ωστόσο, οι προκλήσεις δεν περιορίζονται μόνο στην Ταϊβάν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Σιγκαπούρης, όπου ο Zechariah Chan, εταίρος στο δικηγορικό γραφείο Lee & Lee, δήλωσε ότι η προστασία των εμπορικών απορρήτων μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη στον κλάδο των ημιαγωγών, όπου η αποκλειστική γνώση συχνά αφορά άυλες τεχνικές και μεθόδους κατασκευής.

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