 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(14) "Death & Injury"
}

Τζέι Ροκφέλερ: Απεβίωσε ο κληρονόμος της διάσημης δυναστείας – Υπερασπιστής «όσων είχαν ανάγκη»

Ήταν δισέγγονος του μεγιστάνα του πετρελαίου Τζον Ντ. Ροκφέλερ και απόγονος μιας οικογένειας που δημιούργησε μια πολιτική δυναστεία

World 06.11.2026, 20:45
Σχολιάστε
Τζέι Ροκφέλερ: Απεβίωσε ο κληρονόμος της διάσημης δυναστείας – Υπερασπιστής «όσων είχαν ανάγκη»
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Τζον Ντ. «Τζέι» Ροκφέλερ IV, απόγονος μιας από τις πιο διάσημες και πλούσιες οικογένειες της Αμερικής, ο οποίος κατά τη διάρκεια τριών δεκαετιών στη Γερουσία των ΗΠΑ αγωνίστηκε για την επέκταση της υγειονομικής περίθαλψης στους φτωχούς και επέκρινε σφοδρά τον τρόπο με τον οποίο ο Πρόεδρος Τζορτζ Μπους χειρίστηκε τον πόλεμο στο Ιράκ, απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών την Παρασκευή στο σπίτι του στην Ουάσινγκτον, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Σάρον Πέρσι Ροκφέλερ.

Ο Ροκφέλερ, ένας ψηλός, ήρεμος Δημοκρατικός με φιλελεύθερες απόψεις, εξελέγη το 1984 για την πρώτη από τις πέντε εξαετείς θητείες του ως εκπρόσωπος της Δυτικής Βιρτζίνια στη Γερουσία, μετά από δύο θητείες ως κυβερνήτης αυτής της φτωχής πολιτείας με τα ανθρακωρυχεία.

Το 2002, ο Ροκφέλερ ψήφισε υπέρ του μέτρου του Ρεπουμπλικάνου Μπους που εξουσιοδοτούσε τον πόλεμο στο Ιράκ, ο οποίος ξεκίνησε με μια εισβολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003. Αργότερα εξέφρασε τη λύπη του για εκείνη την ψήφο και, ως πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, κατηγόρησε τον Μπους ότι οδήγησε τη χώρα σε πόλεμο με βάση «ψευδείς προϋποθέσεις».

Ήταν δισέγγονος του μεγιστάνα του πετρελαίου Τζον Ντ. Ροκφέλερ και απόγονος μιας οικογένειας που δημιούργησε μια πολιτική δυναστεία, στην οποία συμπεριλαμβανόταν και ο θείος του, ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Νέλσον Ροκφέλερ.

Η ζωή του Τζέι Ροκφέλερ, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, πήρε άλλη τροπή αφού αποφοίτησε από το Χάρβαρντ και υπηρέτησε σε ένα πρόγραμμα εθνικής υπηρεσίας στις φτωχές αγροτικές περιοχές της Δυτικής Βιρτζίνια από το 1964 έως το 1966.

Όταν ανέλαβε δημόσιο αξίωμα, εργάστηκε για τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, την καταπολέμηση της φτώχειας, την παροχή υγειονομικών παροχών στους ανθρακωρύχους και τη στήριξη των βετεράνων του στρατού. Ως γερουσιαστής, συνέβαλε στη διαμόρφωση του προγράμματος που δημιουργήθηκε το 1997, στο πλαίσιο του οποίου η αμερικανική κυβέρνηση βοηθά τις πολιτείες να παρέχουν ιατρική κάλυψη σε εκατομμύρια ανασφάλιστα παιδιά.

Ο Ροκφέλερ υποστήριξε την αποτυχημένη πρόταση του Δημοκρατικού Προέδρου Μπιλ Κλίντον για σχεδόν καθολική κάλυψη υγειονομικής ασφάλισης τη δεκαετία του 1990 και στη συνέχεια αγωνίστηκε για την επιτυχή προσπάθεια του Δημοκρατικού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα να περάσει νόμο για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας, ο οποίος υπογράφηκε το 2010.
Στη συζήτηση για το μέτρο του Ομπάμα, ο Ροκφέλερ προσπάθησε χωρίς επιτυχία να πείσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να προσφέρει ένα πρόγραμμα ιατρικής ασφάλισης στο ευρύ κοινό — επιπλέον των υφιστάμενων προγραμμάτων για τους φτωχούς και τους ηλικιωμένους — ως εναλλακτική λύση έναντι των ιδιωτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων που μπορεί να είναι δαπανηρά και αποκλειστικά.

«Η υπεράσπιση όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη υπήρξε το κάλεσμα της ζωής μου και δεν θα σταματήσω ποτέ να αγωνίζομαι για να κάνω τη διαφορά για τους ανθρώπους που σημαίνουν τόσα πολλά για μένα», δήλωσε ο Ροκφέλερ το 2013, όταν ανακοίνωσε, σε ηλικία 75 ετών, ότι δεν θα διεκδικούσε έκτη θητεία στη Γερουσία.

Πριν από την εισβολή στο Ιράκ, η κυβέρνηση Μπους δικαιολόγησε τον πόλεμο επικαλούμενη πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών που υποδείκνυαν ότι το Ιράκ διέθετε οπλοστάσιο όπλων μαζικής καταστροφής — τα οποία στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν — καθώς και φερόμενους δεσμούς μεταξύ ιρακινών ηγετών και του δικτύου της Αλ Κάιντα, που ήταν υπεύθυνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ.

«Αν ήξερα τότε ό,τι ξέρω τώρα, θα είχα ψηφίσει εναντίον», δήλωσε ο Ροκφέλερ στην εφημερίδα «Charleston Gazette» το 2004, αναφερόμενος στο μέτρο έγκρισης του πολέμου του 2002.
«Πιστεύω ότι οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών είχαν διαμορφωθεί», συνέχισε. «Και πιστεύω ότι η ερμηνεία των πληροφοριών αυτών είχε διαμορφωθεί. Είχαμε έναν πρόεδρο που, όπως γνωρίζουμε τώρα, ήταν αποφασισμένος να πάει στον πόλεμο».

Η «παραπλάνηση» για τις σχέσεις Ιράκ και Αλ Κάιντα

Μια έκθεση της Επιτροπής Πληροφοριών που εκδόθηκε το 2008, όταν ο ίδιος διετέλεσε πρόεδρός της, υποστήριζε ότι ο Μπους, ο αντιπρόεδρος Ντικ Τσένι και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι υπερέβαλαν τα ευρήματα των μυστικών υπηρεσιών και αγνόησαν τις διαφωνίες εντός των κύκλων των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με τα όπλα του Ιράκ και τους έντονα αμφισβητούμενους δεσμούς με την Αλ Κάιντα.

Η έκθεση απέρριψε τις προπολεμικές δηλώσεις του Μπους και του Τσένι ότι το Ιράκ ενδέχεται να παραχωρήσει στην Αλ Κάιντα όπλα μαζικής καταστροφής.

«Το να παρουσιάζεται στον αμερικανικό λαό ότι οι δύο αυτοί φορείς είχαν επιχειρησιακή συνεργασία και αποτελούσαν μια ενιαία, αδιακρίτως απειλή ήταν θεμελιωδώς παραπλανητικό και οδήγησε τη χώρα σε πόλεμο βάσει ψευδών προϋποθέσεων», δήλωσε ο Ροκφέλερ κατά τη δημοσίευση της έκθεσης.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Γερουσία, προήδρευσε επίσης των επιτροπών Εμπορίου, Επιστημών και Μεταφορών, καθώς και Υποθέσεων Βετεράνων.

Ο Ροκφέλερ γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου 1937, λίγες εβδομάδες μετά το θάνατο του προπάππου του, ο οποίος είχε υπάρξει ο πλουσιότερος άνθρωπος της Αμερικής.

Το όνομα «Ροκφέλερ» συνοδευόταν από υψηλές προσδοκίες. Ο πατέρας του ήταν διάσημος φιλάνθρωπος. Ο θείος του Νέλσον διετέλεσε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς και κυβερνήτης της Νέας Υόρκης. Ο θείος του Ντέιβιντ Ροκφέλερ ηγήθηκε της Chase Manhattan Bank, ενώ ο θείος του Γουίνθροπ Ροκφέλερ ήταν κυβερνήτης του Αρκάνσας.

Εξελέγη μέλος της νομοθετικής συνέλευσης της Δυτικής Βιρτζίνια το 1966, πριν ακόμη συμπληρώσει τα 30 του χρόνια, και στη συνέχεια εξελέγη υπουργός Εξωτερικών της Δυτικής Βιρτζίνια το 1968.

Το 1972 απέτυχε στην προσπάθειά του να εκλεγεί κυβερνήτης, στη συνέχεια διετέλεσε πρύτανης πανεπιστημίου, πριν εκλεγεί κυβερνήτης το 1976. Ο Ροκφέλερ, ο οποίος έγινε ένα από τα πλουσιότερα μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ, ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια από τα δικά του χρήματα για να χρηματοδοτήσει την επιτυχημένη εκστρατεία του για τη Γερουσία των ΗΠΑ το 1984.

Ο Ροκφέλερ βρισκόταν μερικές φορές στη σκιά του άλλου γερουσιαστή της πολιτείας του, του Ρόμπερτ Μπερντ, ο οποίος πέθανε το 2010 σε ηλικία 92 ετών ως το μέλος του Κογκρέσου με τη μεγαλύτερη θητεία στην ιστορία των ΗΠΑ.

Συνήθως υποστήριζε τις βιομηχανίες άνθρακα και χάλυβα της πολιτείας του, αλλά το 2012 προκάλεσε την οργή των στελεχών του κλάδου του άνθρακα, αντιτιθέμενος στις προσπάθειες των Ρεπουμπλικάνων να εμποδίσουν τη ρύθμιση των εκπομπών από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα.

Ήταν παντρεμένος με τη διευθύντρια της δημόσιας τηλεόρασης Σάρον Πέρσι Ροκφέλερ, με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Δασμοί Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί βάζουν στο στόχαστρο τους δασμούς στον Καναδά
Κόσμος

Οι Δημοκρατικοί βάζουν στο στόχαστρο τους δασμούς Τραμπ στον Καναδά
ΕΚΤ: Ντε Κος και Κνοτ διεκδικούν τη θέση της Λαγκάρντ
World

ΕΚΤ: Ντε Κος και Κνοτ διεκδικούν τη θέση της Λαγκάρντ
Τζέι Ροκφέλερ: Απεβίωσε ο κληρονόμος της διάσημης δυναστείας – Υπερασπιστής «όσων είχαν ανάγκη»
World

Απεβίωσε ο Τζέι Ροκφέλερ - Υπερασπιστής «όσων είχαν ανάγκη»
Holcim: Ολοκλήρωση εξαγοράς του Burdett Group στην Αυστραλία
World

Holcim: Ολοκλήρωση εξαγοράς του Burdett Group στην Αυστραλία
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς έγινε το στοίχημα της αμερικανικής οικονομίας
World

Το «πείραμα» που έφθασε να καθορίσει τον παγκόσμιο πλούτο
ΗΠΑ: Απροσδόκητη αύξηση των προσλήψεων τον Οκτώβριο
World

ΗΠΑ: Απροσδόκητη αύξηση των προσλήψεων τον Οκτώβριο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στον όμιλο IKOS η έκταση της Dimand στις Γούρνες Κρήτης
Business

Στον όμιλο IKOS η έκταση της Dimand στις Γούρνες Κρήτης

Πρόκειται για την έκταση της πρώην αμερικανικής βάσης, γνωστή και ως «Μικρό Ελληνικό», για την οποία είχε σχεδιαστεί μια μεγάλη επένδυση με τουριστικές και εμπορικές χρήσεις

Λάμπρος Καραγεώργος
Euroxx: Συντηρητικό το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank, υπάρχουν περιθώρια αναβάθμισης
Τράπεζες
Upd: 14:04

Πως είδαν οι αναλυτές το νέο business plan της Alpha Bank

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Euroxx και στην πολιτική διανομών της Alpha Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΚΤ: Αντίστροφη μέτρηση για τη διαδοχή της Λαγκάρντ
World

Διαδοχή Λαγκαρντ: Κούρσα για δύο ή... για περισσότερους;

Η προθεσμία της 6ης Νοεμβρίου - H μάχη δύο υποψηφίων για την προεδρία της ΕΚΤ και το ευρωπαϊκό παρασκήνιο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Goldman Sachs: Η Wall Street αιφνιδιάστηκε, τι προκάλεσε το μεγάλο sell off της 5ης Νοεμβρίου
Markets

Goldman Sachs: Η Wall Street αιφνιδιάστηκε, τι προκάλεσε το sell off

Σύμφωνα με την ανάλυση της Goldman Sachs, η απότομη πτώση της Πέμπτης συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αντιστροφή των επενδυτικών κινήσεων που είχαν προηγηθεί των εκλογών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Citi για Coca-Cola HBC: Τι θα συμβεί εάν χαθούν τα assets στη Ρωσία
Business

Citi για Coca-Cola HBC: Τι θα συμβεί εάν χαθούν τα assets στη Ρωσία

Η Citi εκτιμά ότι η ρωσική δραστηριότητα αντιστοιχεί περίπου στο 33% των κερδών ανά μετοχή για την Coca-Cola HBC το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Τι ξεχώρισε στα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών
Τράπεζες

Τι ξεχώρισε η UBS στα αποτελέσματα των τραπεζών

Η UBS εκτιμά ότι οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν την πορεία του τραπεζικού κλάδου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
IMO: Το «Ριζότο» και η συνταγή για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας
Ναυτιλία

IMO: Το «Ριζότο» και η συνταγή για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας

Το «Risotto Group» επεξεργάζεται μια συμβιβαστική πρόταση που διατηρεί τον οικονομικό μηχανισμό του Net-Zero Framework

Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Απροσδόκητη αύξηση των προσλήψεων τον Οκτώβριο
World

ΗΠΑ: Απροσδόκητη αύξηση των προσλήψεων τον Οκτώβριο

Οι ισχυρές προσλήψεις ξεπέρασαν τις προσδοκίες τον Οκτώβριο, με 165.000 νέες θέσεις εργασίας

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από World
Δασμοί Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί βάζουν στο στόχαστρο τους δασμούς στον Καναδά
Κόσμος

Οι Δημοκρατικοί βάζουν στο στόχαστρο τους δασμούς Τραμπ στον Καναδά

Σε πολιτείες όπως το Μίσιγκαν, το Μέιν και η Αλάσκα, η κατάργηση των δασμών έχει τύχει υποστήριξης και από ορισμένους Ρεπουμπλικανούς.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τζέι Ροκφέλερ: Απεβίωσε ο κληρονόμος της διάσημης δυναστείας – Υπερασπιστής «όσων είχαν ανάγκη»
World

Απεβίωσε ο Τζέι Ροκφέλερ - Υπερασπιστής «όσων είχαν ανάγκη»

Ήταν δισέγγονος του μεγιστάνα του πετρελαίου Τζον Ντ. Ροκφέλερ και απόγονος μιας οικογένειας που δημιούργησε μια πολιτική δυναστεία

Holcim: Ολοκλήρωση εξαγοράς του Burdett Group στην Αυστραλία
World

Holcim: Ολοκλήρωση εξαγοράς του Burdett Group στην Αυστραλία

Η Holcim ολοκληρώνει την εξαγορά του Burdett Group, ενισχύοντας την κυκλική δόμηση στην Αυστραλία

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς έγινε το στοίχημα της αμερικανικής οικονομίας
World

Το «πείραμα» που έφθασε να καθορίσει τον παγκόσμιο πλούτο

Οι μαζικές πωλήσεις μετοχών αυτής της εβδομάδας δείχνουν πώς ο κλάδος έχει ενσωματωθεί βαθιά στις συντάξεις, τις αγορές ομολόγων και την ευρύτερη οικονομία, αγγίζοντας τον πλούτο όλων.

Τζούλη Καλημέρη
ΗΠΑ: Απροσδόκητη αύξηση των προσλήψεων τον Οκτώβριο
World

ΗΠΑ: Απροσδόκητη αύξηση των προσλήψεων τον Οκτώβριο

Οι ισχυρές προσλήψεις ξεπέρασαν τις προσδοκίες τον Οκτώβριο, με 165.000 νέες θέσεις εργασίας

Τζούλη Καλημέρη
BC Partners: Ο Σταθόπουλος εγκαταλείπει το Ηνωμένο Βασίλειο για την Ελλάδα
World

Ο Σταθόπουλος μεταφέρει την έδρα της BC Partners στην Ελλάδα

Ο Νίκος Σταθόπουλος της BC Partners μετακομίζει στην Ελλάδα, καθώς η Αθήνα αξιοποιεί ένα νέο φορολογικό καθεστώς για να προσελκύσει εύπορους επενδυτές.

ΕΚΤ: Αντίστροφη μέτρηση για τη διαδοχή της Λαγκάρντ
World

Διαδοχή Λαγκαρντ: Κούρσα για δύο ή... για περισσότερους;

Η προθεσμία της 6ης Νοεμβρίου - H μάχη δύο υποψηφίων για την προεδρία της ΕΚΤ και το ευρωπαϊκό παρασκήνιο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Big Tech: Ωθούν τις πωλήσεις εταιρικών ομολόγων στις ΗΠΑ σε ετήσιο ρεκόρ
Τεχνολογία

Big Tech: Ωθούν τις πωλήσεις εταιρικών ομολόγων στις ΗΠΑ σε ετήσιο ρεκόρ

Η έκδοση ομολόγων θα χρηματοδοτήσει περίπου το 35% των κεφαλαιουχικών δαπανών των «hyperscalers» το 2027

Δημήτρης Σταμούλης
Δασμοί Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί βάζουν στο στόχαστρο τους δασμούς στον Καναδά
Κόσμος

Οι Δημοκρατικοί βάζουν στο στόχαστρο τους δασμούς Τραμπ στον Καναδά

Σε πολιτείες όπως το Μίσιγκαν, το Μέιν και η Αλάσκα, η κατάργηση των δασμών έχει τύχει υποστήριξης και από ορισμένους Ρεπουμπλικανούς.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Υπουργείο Ναυτιλίας: Συμφωνίες εξουσιοδότησης με «American Bureau of Shipping»και «Nippon Kaiji Kyokai»
Ναυτιλία

Υπουργείο Ναυτιλίας: Συμφωνίες με American Bureau of Shipping και Nippon Kaiji Kyokai

Οι νέες διμερείς συμφωνίες έχουν τετραετή ισχύ, με έναρξη την 18η Δεκεμβρίου 2026 και την 19η Δεκεμβρίου 2026 αντίστοιχα

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Παράνομες οι έρευνες του γαλλικού πλοίου για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Πολιτική

Παράνομες οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου λέει η Τουρκία

Η Άγκυρα δηλώνει αποφασισμένη να «προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα» και κάνει λόγο για «παράνομες έρευνες» σε «τουρκική υφαλοκρηπίδα»

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 13 Νοεμβρίου
Economy

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 13 Νοεμβρίου

Από 9 έως 13 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 64.500.000 ευρώ σε 59.600 δικαιούχους των e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ

AWS: Το ευρωπαϊκό cloud πέρασε το τεστ λειτουργικής ανεξαρτησίας
Τεχνολογία

AWS: Δοκιμή αυτονομίας για το ευρωπαϊκό κυρίαρχο cloud

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το AWS European Sovereign Cloud λειτούργησε για αρκετές ώρες χωρίς εξάρτηση από υποδομές εκτός ΕΕ, με τις εφαρμογές των πελατών να συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους

ΕΚΤ: Ντε Κος και Κνοτ διεκδικούν τη θέση της Λαγκάρντ
World

ΕΚΤ: Ντε Κος και Κνοτ διεκδικούν τη θέση της Λαγκάρντ

Οι δύο υποψηφιότητες στο Eurogroup της 9ης Νοεμβρίου – Έως τις 7 Φεβρουαρίου 2027 αποχωρεί η πρόεδρος της ΕΚΤ

Salesforce: Οι 5 τάσεις που θα καθορίσουν τις αγορές της εορταστικής περιόδου
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι 5 τάσεις που θα καθορίσουν τις αγορές της εορταστικής περιόδου

Το 20% της online επισκεψιμότητας αναμένεται να προέρχεται από AI agents, ενώ το 38% της αξίας των εορταστικών πωλήσεων θα αφορά υβριδικές αγορές

Wall Street: Η ανατομία του sell-off που συγκλόνισε τις αγορές
Wall Street

Η ανατομία μιας πτώσης - Η ξαφνική αλυσιδωτή αντίδραση που συγκλόνισε τη Wall

Το μεγαλύτερο κύμα πωλήσεων από ιδιώτες επενδυτές από την κατάρρευση λόγω Covid.

Δημήτρης Σταμούλης
ΑΔΜΗΕ – GSI: NAVTEX από Ελλάδα και Κύπρο για έρευνες στην ηλεκτρική διασύνδεση
Ενέργεια

ΑΔΜΗΕ - GSI: NAVTEX από Ελλάδα και Κύπρο για έρευνες στην ηλεκτρική διασύνδεση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κοινοπραξίας, το Abeille Marengo θα πραγματοποιήσει έρευνες βυθού κατά μήκος της προβλεπόμενης όδευσης του καλωδίου

Τζέι Ροκφέλερ: Απεβίωσε ο κληρονόμος της διάσημης δυναστείας – Υπερασπιστής «όσων είχαν ανάγκη»
World

Απεβίωσε ο Τζέι Ροκφέλερ - Υπερασπιστής «όσων είχαν ανάγκη»

Ήταν δισέγγονος του μεγιστάνα του πετρελαίου Τζον Ντ. Ροκφέλερ και απόγονος μιας οικογένειας που δημιούργησε μια πολιτική δυναστεία

Daimler Truck: Άλμα κερδών 73%, εμπόδιο οι μειωμένες παραγγελίες από Βόρεια Αμερική
Επικαιρότητα

Άλμα κερδών 73% στην Daimler Truck, «φρένο» στις παραγγελίες από Β. Αμερική

Οι παραγγελίες στην Daimler Truck για το τρίτο τρίμηνο υστέρησαν κατά 9% σε σχέση με τις προσδοκίες

Κορρές: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για κοινό έλεγχο από HALCYON και HERBARIUM
Business

«Πράσινο φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την Κορρές

Η εξέλιξη για την ΚΟΡΡΕΣ αφορά κυρίως την αγορά παραγωγής και εμπορίας καλλυντικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και τιμής

Holcim: Ολοκλήρωση εξαγοράς του Burdett Group στην Αυστραλία
World

Holcim: Ολοκλήρωση εξαγοράς του Burdett Group στην Αυστραλία

Η Holcim ολοκληρώνει την εξαγορά του Burdett Group, ενισχύοντας την κυκλική δόμηση στην Αυστραλία

Κρατικός Αερολιμένας Χίου: Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αναβάθμισης
Κατασκευές

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αναβάθμιση του Αερολιμένα Χίου

Οι εργασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις 16 Νοεμβρίου 2026 και να έχουν ολοκληρωθεί στις 15 Μαρτίου 2027

Καλώδιο GSI: Τουρκική αντί – NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου
Ενέργεια

Καλώδιο GSI: Τουρκική αντί – NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου

Στην τουρκική αντι – NAVTEX αναφέρεται πως όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή της «τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας πρέπει να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies