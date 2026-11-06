Ελληνικό: Έρχονται άλλες 250 κατοικίες μέχρι το 2027 – Τα χρονοδιαγράμματα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τη σταδιακή δημιουργία των προϋποθέσεων για υψηλότερα έσοδα από κατοικίες, εμπορικούς χώρους και μαρίνες παρά το πρόσκαιρο… κόστος της μετάβασης «βλέπει» η διοίκηση της Lamda Development, τονίζοντας πως εμπορική ζήτηση για κατοικίες στο Ελληνικό τροφοδοτεί τα εργοτάξια και τα νέα έργα να πλησιάζουν στην παράδοση τους. «Η εστίασή μας παραμένει σταθερά στην πειθαρχημένη εκτέλεση», ανέφερε σε Απόστολος Ζαφολιάς, επικεφαλής στρατηγικής και επενδυτικών σχέσεων της Lamda, μιλώντας σε αναλυτές στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το εννεάμηνο του 2026.

Το Ελληνικό δίνει τον ρυθμό

Το Ελληνικό γίνεται ο βασικός μοχλός αύξησης του κύκλου εργασιών της Lamda, καθώς όπως ειπώθηκε η οικιστική ανάπτυξη συνεισέφερε το 72% των συνολικών εσόδων του ομίλου. Σε απόλυτα νούμερα τα έσοδα από κατοικίες έφθασαν τα 272 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27% σε ετήσια βάση ενώ οι σωρευτικές εισπράξεις από οικιστικές πωλήσεις και μακροχρόνιες μισθώσεις ξεπέρασαν τα 1,85 δισ. ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με την διοίκηση 615 από τις 750 μονάδες που έχουν διατεθεί στο συγκρότημα Little Athens (μικρή Αθήνα), είχαν πωληθεί ή δεσμευτεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ποσοστό απορρόφησης 82%.

Έρχονται άλλες 250 κατοικίες

Η ζήτηση για κατοικίες στο Ελληνικό δεν είναι θεωρητική αλλά μεταφράζεται και σε προοπτική εισπράξεων. Σύμφωνα με τα στελέχη της Lamda, από τα περίπου 700 εκατ. ευρώ που απομένουν να εισπραχθούν για μονάδες που έχουν ήδη διατεθεί, τα 500 εκατ. είναι συμβολαιοποιημένα. Η Lamda σχεδιάζει να διαθέσει άλλες 60 έως 100 κατοικίες το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και 100 έως 150 σταδιακά το 2027, ώστε να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, περίπου 1.300 μονάδων. Τα χρονοδιαγράμματα, πάντως, θα προσαρμοστούν στις συνθήκες της αγοράς. Η διοίκηση πάντως τοποθέτησε τις πρώτες παραδόσεις κατοικιών στο παραλιακό μέτωπο και στο Little Athens από το πρώτο τρίμηνο έως το τέλος του 2027.

Όσον αφορά στην χρηματοδότηση του έργου, έχει και αυτή αναδιαταχθεί. Το 74% του δανεισμού είναι σταθερού ή αντισταθμισμένου επιτοκίου

Πάνω από 1,4 δισ. οι επενδύσεις στο Capex

Το ταμείο του έργου ενισχύεται από τις εισπράξεις, καθώς η κατασκευή επιταχύνεται. Η δραστηριότητα στο μέτωπο των έργων αυξήθηκε κατά 39% στο εννεάμηνο, με δαπάνες 415 εκατ. ευρώ. Το συνολικό CapEx για κτίρια και υποδομές από την έναρξη ξεπέρασε τα 1,4 δισ. ευρώ, ενώ η διοίκηση τοποθετεί την επένδυση για ολόκληρο το 2026 περίπου στα 1,6 δισ. ευρώ. Τα δύο τρίτα των διαθεσίμων του ομίλου αφορούν το Ελληνικό.

Βασικοί όροι μίσθωσης έχουν συμφωνηθεί για το 75% της επιφάνειας του Ellinikon Mall και το 76% του Riviera Galleria

Όσον αφορά στην χρηματοδότηση του έργου, έχει και αυτή αναδιαταχθεί. Μετά την έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2025 και 350 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026, η Lamda αποπλήρωσε πρόωρα τον Ιούλιο παλαιότερο ομόλογο 320 εκατ. ευρώ. Το 74% του δανεισμού είναι σταθερού ή αντισταθμισμένου επιτοκίου. Σύμφωνα με τη διοίκηση, άνοδος του Euribor κατά μία ποσοστιαία μονάδα θα αύξανε το ετήσιο χρηματοδοτικό κόστος κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Τα εμπορικά ακίνητα κρατούν τη δυναμική τους

Στα εμπορικά κέντρα που λειτουργεί η Lamda, τα τέσσερα εν λειτουργία malls εμφάνισαν EBITDA 70 εκατ. ευρώ, που ανέρχεται σε 75 εκατ. μετά την προσαρμογή για ενδοομιλικές χρεώσεις, με αύξηση 4%. Η επισκεψιμότητα ενισχύθηκε 7%, οι πωλήσεις των ενοικιαστών έφθασαν σε ιστορικό υψηλό 662 εκατ. ευρώ, τα βασικά μισθώματα αυξήθηκαν 5% και τα έσοδα στάθμευσης 13%. Η πορεία των αποτιμήσεων, ωστόσο, δεν ακολούθησε τους ίδιους ρυθμούς με πέρυσι.

Το Ellinikon Sports Park εγκαινιάστηκε ήδη και παραδόθηκε στην κοινότητα ενώ, η παράδοση του Riviera Tower προβλέπεται στο τέλος του καλοκαιριού του 2027.

Το ενδιαφέρον των μισθωτών περνά πλέον στους δύο νέους εμπορικούς προορισμούς. Βασικοί όροι μίσθωσης έχουν συμφωνηθεί για το 75% της επιφάνειας του Ellinikon Mall και το 76% του Riviera Galleria. Στο δεύτερο, τα μισθώματα ξεπερνούν τα 80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα κέρδη αναπροσαρμογής των malls υποχώρησαν στα 83,2 εκατ. ευρώ από 136,9 εκατ. πέρυσι, όταν η συμπίεση των αποδόσεων είχε ενισχύσει την περσινή βάση. Η διοίκηση αναμένει πρόσθετη υπεραξία από το Riviera Galleria το 2027, κυρίως από την απόδοση των συμβολαίων.

Η πρόδος των εργασιών

Όσον αφορά στην πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών, το Riviera Galleria και η ανακαινισμένης μαρίνα στον Άγιο Κοσμόα αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027, με τη σταδιακή επιστροφή των σκαφών και τα επίσημα εγκαίνια να ακολουθούν αργότερα μέσα στη χρονιά. Το Ellinikon Sports Park εγκαινιάστηκε ήδη και παραδόθηκε στην κοινότητα ενώ, η παράδοση του Riviera Tower προβλέπεται στο τέλος του καλοκαιριού του 2027. Ως τότε, όπως είπε στέλεχος της διοίκησης, το χαμηλό περιθώριο του έργου «θα λειτουργεί ως βαρίδι», με την εξισορρόπηση των περιθωρίων να αναμένεται από το δεύτερο εξάμηνο του 2027.