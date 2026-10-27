Ελληνικό: Οι προκλήσεις μετά την αποχώρηση Αθανασίου από τη Lamda

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Η αποχώρηση του Οδυσσέα Αθανασίου από τη Lamda Development κλείνει έναν κύκλο 18 ετών, με επίκεντρο τη μεγαλύτερη αστική ανάπτυξη στην Γηραιά Ήπειρο: το project στο Ελληνικό. Τα μεγαλύτερα αδειοδοτικά, χρηματοδοτικά και γραφειοκρατικά εμπόδια θεωρούνται παρελθόν, καθώς το έργο έχει διανύσει μια τεράστια διαδρομή και πλέον από τις μακέτες έχει περάσει στις παραδόσεις.

Η μελλοντική πρόκληση για την νέα διοίκηση υπό την Εύη Κωστάκη εστιάζεται στο κατασκευαστικό επίπεδο και, κυρίως, στη λειτουργικότητα της νέας πόλης (διαχείριση κυκλοφορίας, λειτουργία μαρίνας, εμπορικών κέντρων και κατοικιών).

«Η λειτουργία αυτής της πόλης θα είναι μεγάλη πρόκληση», είπε ο απερχόμενος CEO, Οδυσσέας Αθανασίου

Σε περίπου δέκα μήνες θα κατοικούνται τα πρώτα 120 διαμερίσματα στα παραλιακά condos και περίπου 15 από τις 27 βίλες ενώ η μαρίνα θα υποδέχεται σκάφη από το Πάσχα. Παράλληλα, ένα νέο εμπορικό κέντρο θα ανοίγει τις πόρτες του και το αθλητικό πάρκο θα προσελκύει περισσότερο κόσμο.

Η μετάβαση από το εργοτάξιο στη λειτουργία μιας νέας πόλης: κατοικίες, μαρίνα, εμπορικά κέντρα, πάρκο και δρόμοι θα πρέπει να συντονιστούν σε μια ήδη επιβαρυμένη περιοχή. «Η λειτουργία αυτής της πόλης θα είναι μεγάλη πρόκληση», είπε ο απερχόμενος CEO.

Ελληνικό: Από το εργοτάξιο στη λειτουργία

Το δύσκολο δεν είναι μόνο να ολοκληρωθούν τα κτίρια, αλλά να λειτουργήσουν μαζί. Κάτοικοι, επισκέπτες και καταστήματα θα έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από την πρόσβαση και τη στάθμευση. Όπως σημείωσε ο κ. Αθανασίου, όσοι έχουν σκάφη μπορεί να θέλουν λιγότερη κίνηση, ενώ οι εμπορικές επιχειρήσεις θα επιδιώκουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. «Αυτή είναι η πρόκληση», είπε, περιγράφοντας τη λειτουργία μιας νέας πόλης με διαφορετικές και ενίοτε αντικρουόμενες ανάγκες.

Η Lamda έχει δημιουργήσει μονάδα Facility Management για κατοίκους και επισκέπτες ενώ έχει κυκλοφορήσει εφαρμογή για κράτηση αθλητικών χώρων και θέσεων στάθμευσης

Όπως έσπευσε να τονίσει ο κ. Αθανασίου, η Lamda έχει δημιουργήσει μονάδα Facility Management για κατοίκους και επισκέπτες ενώ έχει κυκλοφορήσει εφαρμογή για κράτηση αθλητικών χώρων και θέσεων στάθμευσης. Η μονάδα, είπε, στελεχώνεται, προσθέτοντας πως το μοντέλο διαχείρισης θα δοκιμαστεί στην πράξη, όσο αυξάνονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες.

Το κυκλοφοριακό παραμένει ανοιχτό

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά τις υποδομές έξω από το έργο. Σύμφωνα με τον κ. Αθανασίου, η Lamda έχει καταθέσει προτάσεις στην κυβέρνηση και χρηματοδοτήσει μελέτες για παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Στις προτάσεις περιλαμβάνονται η επέκταση του μετρό από τον τερματικό σταθμό Ελληνικού έως τη Γλυφάδα, έργα στην Ποσειδώνος και στη Βουλιαγμένης, αλλά και σύνδεση της Αττικής Οδού με τη Βουλιαγμένης, ώστε η τελευταία να λειτουργεί ως δρόμος ταχείας κυκλοφορίας.

Ο οικιστικός πύργος κατασκευάζεται, ενώ στο σχέδιο περιλαμβάνονται πύργοι στην Ποσειδώνος και στη Βουλιαγμένης

Η Lamda, όπως σημείωσε ο κ. Αθανασίου, αναζητεί και το κόστος των παρεμβάσεων, παρότι δεν είναι δική της υποχρέωση. Ωστόσο, «δεν έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα». Η κυκλοφορία θα επηρεάσει την πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών και την καθημερινή λειτουργία των εμπορικών χρήσεων.

Εκκρεμεί ακόμη η προσπάθεια συνεννόησης με την κυβέρνηση και τους τρεις δημάρχους των νοτίων προαστίων για μια ευρύτερη συνεργασία, στην οποία συμμετέχουν επίσης ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος και ο Γιώργος Προκοπίου. Ο κ. Αθανασίου είπε ότι βρίσκονται «σε πολύ καλό δρόμο», διευκρινίζοντας πως η έκβαση δεν εξαρτάται μόνο από τη Lamda.

Κατασκευές, ουρανοξύστες και σχέδιο Foster

Προκλήσεις υπάρχει και στις παραλιακές κατοικίες και στο πάρκο. Ωστόσο, το master plan της Foster, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει αλλάξει και προβλέπει πέντε ουρανοξύστες. Ο οικιστικός πύργος κατασκευάζεται, ενώ στο σχέδιο περιλαμβάνονται πύργοι στην Ποσειδώνος και στη Βουλιαγμένης, καθώς και εκείνος του Integrated Resort Casino, που αναπτύσσει η Hard Rock. Ακόμη ένας που ωστόσο μένει να συμφωνηθεί είναι αυτός που θα προκύψει εάν υπάρξει συμφωνία με την ΙΟΝ.

Ο κ. Αθανασίου ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει σύμβουλος σε εταιρεία του ομίλου Λάτση και θα αναλάβει τις σχέσεις με την πολιτεία και τα αδειοδοτικά, χωρίς να υποκαθιστά τη νέα διοίκηση.

Ανοιχτή παραμένει και η συναλλαγή με την ION του Ιταλού δισεκατομμυριούχου Αντρέα Πινιατάρο (Andrea Pignataro), ο οποίος φιλοδοξεί να υλοποιήσει μια εμβληματική επένδυση ύψους άνω των 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Ελληνικό (με απόκτηση του 2% της Lamda και την αγορά εκτάσεων εντός του Ελληνικού για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας).

«Πολύ δύσκολη συναλλαγή, δεν είναι εύκολη», παραδέχθηκε ο κ. Αθανασίου, προσθέτοντας ωστόσο ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα από τον Αύγουστο και εκτίμησε πως υπάρχουν «πολλές πιθανότητες» να κλείσει πριν από τα Χριστούγεννα. Η ολοκλήρωσή της μπορεί να γίνει είτε επί της δικής του θητείας είτε από τη νέα CEO.

Η διαδοχή και οι ανοιχτές συμφωνίες

Ο κ. Αθανασίου ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει σύμβουλος σε εταιρεία του ομίλου Λάτση και θα αναλάβει τις σχέσεις με την πολιτεία και τα αδειοδοτικά, χωρίς να υποκαθιστά τη νέα διοίκηση. Από την 1η Ιανουαρίου τη θέση της CEO αναλαμβάνει η Κωστάκη. Η στρατηγική, είπε, παραμένει εστιασμένη στο Ελληνικό: «Τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια δεν προβλέπω να γίνει κάτι εκτός Ελληνικού». Προτεραιότητα είναι να ολοκληρωθεί «με σωστό τρόπο».

Ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια αποχώρησης της οικογένειας Λάτση. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο μακριά από την πραγματικότητα», είπε, αναφερόμενος τόσο στον Σπύρο Λάτση όσο και στον Άλεξ Λάτση, στον οποίο έχει ανατεθεί η συνέχεια της οικογενειακής εμπλοκής. Ο κ. Αθανασίου αποχωρεί, αλλά παραμένει διαθέσιμος για το έργο που αποκάλεσε «παιδί μου». Ως καλύτερη απόφαση της 18ετούς διαδρομής του ξεχώρισε την επιμονή να αναλάβει η Lamda το Ελληνικό. Η επόμενη δοκιμασία είναι το project να περάσει από τις κατασκευές στην καθημερινότητα μιας πόλης.