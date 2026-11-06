Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς

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Αιφνίδιο επιτόπιο έλεγχο διενήργησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 4 Νοεμβρίου σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της προμήθειας, μεταποίησης / τυποποίησης και εμπορίας επιτραπέζιας ελιάς, καθώς και σε σχετική ένωση επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) διερευνά, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας, ενδεχόμενη συμφωνία ή εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ ανταγωνιστών ή/και απόφαση ένωσης επιχειρήσεων ιδίως για τον καθορισμό της τιμής αγοράς προϊόντων και άλλων όρων συναλλαγής, κατά παράβαση των άρθρων 1 ν. 3959/2011 ή/και 101 ΣΛΕΕ.

Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή ελέγχων γίνεται σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων από τις οποίες μπορεί να συλλεχθούν στοιχεία για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στην ερευνώμενη αγορά και δεν προδικάζει ότι οι επιχειρήσεις ή οι ενώσεις έχουν εμπλακεί σε αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Οι δράσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον αγροδιατροφικό κλάδο

Ο αγροδιατροφικος κλάδος αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΑ, ειδικά στην παρούσα συγκυρία των πληθωριστικών πιέσεων, της αύξησης του κόστους ζωής για τους έλληνες καταναλωτές, των αλυσιδωτών κρίσεων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και της γεωπολιτικής αστάθειας και με έντονη την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΑ χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που διαθέτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγροδιατροφική αλυσίδα και να παρέμβει στοχευμένα και αποτελεσματικά στις περιπτώσεις εκείνες που εντοπίζονται στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Η δράση της ΕΑ περιλαμβάνει εργαλεία παρέμβασης με διαφορετικό βαθμό και ένταση:

-Εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού, μέσω της διερεύνησης αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών στην αγορά και επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες, καθώς και του προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων,

-Προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, και Έρευνα, μέσω της συστηματικής και στοχευμένης χαρτογράφησης αγορών και διεξαγωγής κλαδικών ερευνών σε κλάδους της οικονομίας.

-Η αυτεπάγγελτη έρευνα που διεξάγει η ΓΔΑ στον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία δράσεων.