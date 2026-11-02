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Επιτραπέζια Ελιά: Εκτιμήσεις για την ελαιοκομική περίοδο 2026/27

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκομιδή για την επιτραπέζια ελιά - Τι αναφέρει η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ

AGRO 02.11.2026, 11:09
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Επιτραπέζια Ελιά: Εκτιμήσεις για την ελαιοκομική περίοδο 2026/27
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Στα ίδια επίπεδα με την περσινή ελαιοκομική περίοδο αναμένεται η συγκομιδή για την επιτραπέζια ελιά «Καλαμών/Καλαμάτα», ενώ μειωμένη εμφανίζεται η παραγωγής της «Αμφίσσης/Κονσερβολιά».

Οι εκτιμήσεις αυτές κατατέθηκαν κατά την ευρεία τηλεδιάσκεψη εκπροσώπων των φορέων-μελών της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ) από τις βασικότερες Π.Ε. παραγωγής μαύρου και πράσινου ελαιόκαρπου επιτραπέζιων ποικιλιών, από όλους του τομείς του κλάδου (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής). Σκοπός ήταν ο απολογισμός της συλλογής του πράσινου ελαιόκαρπου μετά το πέρας της συγκομιδής και την εκτίμηση της ηρτημένης εσοδείας του μαύρου ελαιόκαρπου της τρέχουσας ελαιοκομικής περιόδου 2026/27 με την έναρξη της συλλογής.

H φετινή παραγωγή ελαιόκαρπου της ποικιλίας «Καλαμών»/ «Καλαμάτα» αναμένεται ότι υπό κανονικές συνθήκες θα καλύψει τις ανάγκες κατανάλωσης και εξαγωγών τις χώρας

Η συγκομιδή

Με το τέλος της συλλογής η ποσότητα του πράσινου ελαιόκαρπου της ποικιλίας «Χαλκιδική» που οδηγήθηκε στην επιτραπέζια χρήση, σε συνδυασμό με τα υψηλά περσινά αποθέματα, εκτιμάται ότι θα καλύψει τις ανάγκες της χώρας σε εξαγωγές και κατανάλωση.

Αντίθετα η παραγωγή του πράσινου και μαύρου ελαιόκαρπου της ποικιλίας «Αμφίσσης»/»Κονσερβολιά» εμφανίζεται αισθητά μειωμένη.

Αναφορικά με τον μαύρο ελαιόκαρπο της ποικιλίας «Καλαμών»/Καλαμάτα», του οποίου η συλλογή έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Δεκέμβριο, οι μέχρι σήμερα εκτιμήσεις δείχνουν ότι η παραγωγή αναμένεται να κινηθεί σε επίπεδα αντίστοιχα της περσινής ελαιοκομικής περιόδου. Ο ηρτημένος καρπός παρουσιάζει πολύ καλή ποιοτική εικόνα όσον αφορά στο μέγεθος και τον χρωματισμό, ενώ δεν διαπιστώνονται προβλήματα από ασθένειες και δάκο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μελών της Οργάνωσης η φετινή παραγωγή ελαιόκαρπου της ποικιλίας «Καλαμών»/ «Καλαμάτα» αναμένεται ότι υπό κανονικές συνθήκες θα καλύψει τις ανάγκες κατανάλωσης και εξαγωγών τις χώρας.

Εμπορική αξιοποίηση

Τα μέχρι στιγμής παραπάνω δεδομένα δημιουργούν κατάλληλες προϋποθέσεις για την εμπορική αξιοποίηση της φετινής παραγωγής, ενισχύοντας τις δυνατότητες διάθεσης του προϊόντος στις διεθνείς αγορές.

Από την συζήτηση αναδείχθηκε ότι όσο πιο συχνή και ενδελεχής είναι η επικοινωνία μεταξύ των εκπροσώπων όλων των τομέων του κλάδου της επιτραπέζιας ελιάς, στο πλαίσιο της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ, τόσο πιο έγκυρες είναι οι εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα που διαμορφώνονται.

Η ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων και η κοινή αντίληψη των προκλήσεων και των προοπτικών του κλάδου, όπως αναφέρει η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ, συμβάλλουν στην ανάδειξη της αξίας και της δυναμικής του προϊόντος, καθώς και την διαμόρφωση μιας πιο ανταγωνιστικής εφοδιαστικής αλυσίδας προς όφελος όλων των κρίκων της.

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