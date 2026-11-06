Κρατικός Αερολιμένας Χίου: Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αναβάθμισης

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Στον συντονισμό όλων των αναγκαίων ενεργειών προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι εργασίες αναβάθμισης του Κρατικού Αερολιμένα Χίου «Όμηρος», προχωρά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το χρονοδιάγραμμα, οι τεχνικές λεπτομέρειες και η σκοπιμότητα των παρεμβάσεων αναλύθηκαν κατά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποίησε κυβερνητικό κλιμάκιο με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορείς του νησιού, στα μέσα της εβδομάδας, με αντικειμενικό σκοπό να περιοριστούν κατά το δυνατό οι επιπτώσεις από τη διεξαγωγή των έργων.

Οι εργασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις 16 Νοεμβρίου 2026 και να έχουν ολοκληρωθεί στις 15 Μαρτίου 2027. Κατά το ανωτέρω διάστημα της τετράμηνης διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου οι κυριότερες παρεμβάσεις είναι:

Απόξεση υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα του διαδρόμου.

Εκσκαφή και εξυγίανση του νότιου άκρου του διαδρόμου.

Κατασκευή νέας οδοστρωσίας στο νότιο άκρο.

Κατασκευή νέου αγωγού ομβρίων υδάτων, που διέρχεται διαγώνια του διαδρόμου.

Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων και λοιπών τεχνικών στις ζώνες ασφαλείας.

Κατασκευή χανδάκων και νέων δικτύων φωτοσήμανσης.

Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα.

Σύνδεση φωτοσήμανσης και επαναλειτουργία της.

Έλεγχος ορθής λειτουργίας συστημάτων και απόδοση στη λειτουργία.

Οι παραπάνω εργασίες αφορούν το μεγαλύτερο τμήμα της συνολικής έκτασης του αεροδρομίου και θα εκτελεστούν, τμηματικά ή και ταυτόχρονα, σε προκαθορισμένα διαστήματα εντός του χρονοδιαγράμματος των τεσσάρων μηνών.

Με την ολοκλήρωσή τους, επιτυγχάνεται η ουσιαστική ενίσχυση της υποδομής του διαδρόμου προσαπογειώσεων του αεροδρομίου, έργο καθοριστικής σημασίας για τη συνολική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Κρατικού Αερολιμένα Χίου.

Με σκοπό την περαιτέρω ενημέρωση και τον συντονισμό, στο πλαίσιο της υλοποίησης των εργασιών, κλιμάκιο του Υπουργείου, υπό τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Δημήτριο Αναγνώπουλο και τον Αναπληρωτή Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κ. Γιώργο Βαγενά, θα επισκεφθεί την προσεχή εβδομάδα τη Χίο.