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Το εργοτάξιο της Παράκαμψης Χαλκίδας και έργα αποκατάστασης των οδικών υποδομών, στις οποίες προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias», στη Βόρεια Εύβοια, επισκέφθηκε, σήμερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο κατασκευής του έργου.

Στα 125 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του κύριου έργου

Το κύριο έργο, προϋπολογισμού 125 εκατ. ευρώ, αφορά την κατασκευή νέου οδικού άξονα, μήκους 16,67 χλμ., από τη Νέα Λάμψακο έως τα Ψαχνά, στον οποίο περιλαμβάνεται η σήραγγα Βαθροβουνίου.

Παράλληλα, εξελίσσονται οι διαδικασίες εκπόνησης, ελέγχου και έγκρισης των μελετών για την Παράκαμψη Ψαχνών, μήκους 4,6 χλμ., και την αρτηρία σύνδεσης Βόρειας και Νότιας Εύβοιας, μήκους 2,4 χλμ., οι οποίες αποτελούν αντικείμενο των δύο συμβάσεων προαίρεσης που έχουν ήδη υπογραφεί.

Για τη σύνδεση της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας με τη Νέα Λάμψακο, μήκους 3,3 χλμ., βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων, ενόψει της άσκησης του σχετικού δικαιώματος προαίρεσης.

Ο συνολικός σχεδιασμός, συμπεριλαμβανομένων των τριών προαιρέσεων, αφορά την κατασκευή οδικών τμημάτων μήκους περίπου 27 χλμ., συνολικού προϋπολογισμού 210 εκατ. ευρώ.

Δήμας: Σημαντικό έργο εθνικής εμβέλειας

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε πως «πραγματοποιήσαμε αυτοψία σε ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο εθνικής εμβέλειας, την Παράκαμψη Χαλκίδας και Ψαχνών. Είναι ένα έργο που αλλάζει ουσιαστικά τις μετακινήσεις στην Εύβοια, καθώς μειώνει τις χρονοαποστάσεις προς τη Βόρεια και τη Νότια Εύβοια, συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας τόσο στη Χαλκίδα όσο και στη Νέα Αρτάκη και στα Ψαχνά και στην περαιτέρω αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών της Εύβοιας».

«Διατρέξαμε», προσέθεσε, «σχεδόν το σύνολο του εργοταξίου, το οποίο προχωρά με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Υπάρχουν κάποιες σημαντικές εκκρεμότητες από την πλευρά της Πολιτείας, τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, στις αρχές του νέου έτους θα έχουμε την ολοκλήρωση της διάνοιξης της σήραγγας. Στόχος της κυβέρνησης είναι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στη διάνοιξη της δεύτερης σήραγγας, ώστε ο νέος δρόμος να είναι τετράιχνος στο μεγαλύτερο τμήμα του».

«Εργαζόμαστε μαζί με την ανάδοχο εταιρεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και με τους βουλευτές, οι οποίοι έχουν συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη του έργου, ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα ζητήματα που αντιμετωπίζει και να προχωρήσουμε με πολύ γοργούς ρυθμούς», προσέθεσε.

Τα έργα αποκατάστασης στη Βόρεια Εύβοια

Νωρίτερα, ο κ. Δήμας επιθεώρησε έργα στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, όπου έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των παρεμβάσεων που είχαν υποδειχθεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως πρώτης προτεραιότητας μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023.

Συγκεκριμένα, στη Βόρεια Εύβοια έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης στο σύνολο των 26 σημείων πρώτης προτεραιότητας, συνολικού προϋπολογισμού 34,8 εκατ. ευρώ:

· Στον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού, σε 20 σημεία, προϋπολογισμού 13,6 εκατ. ευρώ.

· Στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, σε έξι σημεία, προϋπολογισμού 21,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, προωθούνται οι παρεμβάσεις δεύτερης προτεραιότητας, συνολικού προϋπολογισμού 48,2 εκατ. ευρώ, στους ίδιους δήμους.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021 – 2025.

Περισσότερο ανθεκτικές υποδομές

Μετά την αυτοψία ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Δεν αρκούμαστε να επαναφέρουμε τις υποδομές στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν πριν από τις θεομηνίες. Θέλουμε να τις καταστήσουμε ασφαλέστερες, πιο σύγχρονες και περισσότερο ανθεκτικές.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη ανοικτές πληγές και ότι οι πολίτες έχουν ανάγκη να ολοκληρωθούν τα έργα το συντομότερο δυνατό. Γι’ αυτό, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους Δήμους, συνεχίζουμε την προσπάθεια μέχρι την ολοκλήρωση και του τελευταίου έργου αποκατάστασης στη Βόρεια Εύβοια.

Στόχος μας είναι, μέσα από την αποκατάσταση των υφιστάμενων υποδομών και την κατασκευή νέων οδικών έργων, να αναβαθμίσουμε την ασφάλεια και την ποιότητα των μετακινήσεων, αλλά και να υποστηρίξουμε τις αναπτυξιακές προοπτικές της Εύβοιας».

Παρόντες κατά τις αυτοψίες ήταν, επίσης, οι Βουλευτές Ευβοίας Θανάσης Ζεμπίλης, Σίμος Κεδίκογλου και Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ Ντίνος Μπενρουμπή και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΒΑΞ Κωνσταντίνος Μιτζάλης.