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Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έργων υποδομής, με έμφαση στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, στην ασφάλεια των μετακινήσεων, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την επικράτεια, όπως προκύπτει από τις πρόσφατες παρεμβάσεις του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα.

Δήμας: Πολλές οι προκλήσεις

«Είμαστε σε μια εποχή που γίνονται τα περισσότερα έργα τα τελευταία χρόνια, αλλά οι προκλήσεις είναι πολλές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και τις ιδιωτικές δωρεές.

Ενδεικτικό του μεγέθους του επενδυτικού σχεδιασμού είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον κ. Δήμα, για την περίοδο 2026-2030 ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε περίπου 3,4 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, ο κατασκευαστικός κλάδος συνεισφέρει το 2,12% του ΑΕΠ, με ακαθάριστη προστιθέμενη αξία άνω των 5,2 δισ. ευρώ, ενώ απασχολεί περισσότερους από 200.000 εργαζομένους, δηλαδή το 4,7% της συνολικής απασχόλησης.

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

Μετά την ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων Ε65 και Πατρών-Πύργου, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εξέλιξη των εργασιών στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Όπως ανέφερε ο υπουργός, έχουν ήδη παραδοθεί τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητοδρόμου, στο τμήμα Αγίου Νικολάου-Νεάπολης, ενώ εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται η παράδοση της παράκαμψης των Χανίων. Θα ακολουθήσουν οι παρεμβάσεις στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο.

Παράλληλα, έχουν εφαρμοστεί μέτρα οδικής ασφάλειας σε 131 χιλιόμετρα του υφιστάμενου άξονα, από την Κίσαμο έως το Ηράκλειο.

Σε εξέλιξη βρίσκονται, επίσης, σημαντικά οδικά έργα στην περιφέρεια, όπως οι άξονες Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, Μπράλος-Άμφισσα, Ιωάννινα-Κακαβιά, Θεσσαλονίκη-Έδεσσα, Δράμα-Αμφίπολη και η παράκαμψη της Χαλκίδας, ενώ η κατασκευαστική πρόοδος του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλλι Ηρακλείου έχει ξεπεράσει το 70%.

Ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά

Στην Αττική, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον σχεδιασμό του οδικού άξονα Ελευσίνα-Οινόφυτα, για τον οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την παράκαμψη του αστικού ιστού από τα βαρέα οχήματα.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά, με ορίζοντα ολοκλήρωσης την τριετία, ενώ εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να ολοκληρωθεί η παρέμβαση στον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον κ. Δήμα, η λειτουργία της βασικής γραμμής του Μετρό έχει συμβάλει στη μείωση κατά 10% των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, ενώ μελετάται η επέκταση του δικτύου προς τις βορειοδυτικές περιοχές.

Όσον αφορά το Flyover, έχει ολοκληρωθεί το 70% του φυσικού αντικειμένου, με στόχο την παράδοσή του στην κυκλοφορία τον Μάιο του 2027.

Ανθεκτικότητα και δημόσιες κτιριακές υποδομές

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό του υπουργείου καταλαμβάνουν τα έργα αποκατάστασης των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel», προϋπολογισμού 1,3 δισ. ευρώ, καθώς και η υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις εκτεταμένες εργασίες που προβλέπονται στην Εγνατία Οδό.

Στο πεδίο των σχολικών υποδομών, το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, έχει οδηγήσει στην ανακαίνιση 668 σχολείων τη διετία 2025-2026, ενώ στις επόμενες δύο φάσεις υπολογίζεται ότι θα ενταχθούν περισσότερες από 550 σχολικές μονάδες.

Παράλληλα, προωθείται η κατασκευή 17 νέων σχολείων στην Κεντρική Μακεδονία μέσω ΣΔΙΤ, με πρόβλεψη για τη συντήρησή τους από τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης επί 25 χρόνια.

Οι υποδομές ως μοχλός επενδύσεων

Μία ακόμη διάσταση του εκτεταμένου προγράμματος έργων αφορά τη συμβολή του στην αναδιαμόρφωση της οικονομικής και οικιστικής γεωγραφίας της χώρας.

Η βελτίωση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας δημιουργεί, σύμφωνα με τον υπουργό, νέες προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες και ενισχύει την ελκυστικότητα περιοχών για επενδύσεις.

«Αρκετές περιοχές γίνονται περισσότερο ελκυστικές και αναδεικνύονται επενδυτικές ευκαιρίες. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η αξία της ακίνητης περιουσίας και διαμορφώνονται νέοι οικιστικοί και εμπορικοί πόλοι», επισήμανε ο κ. Δήμας.

Όπως υπογράμμισε, ζητούμενο είναι η ισόρροπη κάλυψη των διαφορετικών αναγκών κάθε περιοχής, χωρίς υπερβάσεις στα χρονοδιαγράμματα και στους προϋπολογισμούς.

«Οι υποδομές είναι κάτι περισσότερο από τεχνικά έργα: αποτελούν επένδυση στην οικονομική ανθεκτικότητα, στην κοινωνική συνοχή και στο μέλλον των επόμενων γενεών», κατέληξε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.