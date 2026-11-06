 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Fitch: Το τελευταίο τεστ της χρονιάς για την ελληνική οικονομία

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου – Τα στηρίγματα από τη μείωση του χρέους, οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και η γεωπολιτική συνθήκη

Economy 06.11.2026, 07:00
Σχολιάστε
Fitch: Το τελευταίο τεστ της χρονιάς για την ελληνική οικονομία
Ρεπορτάζ Γιάννης Αγουρίδης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με τη δημοσιονομική πρόοδο να λειτουργεί ως ισχυρό χαρτί, αλλά τις διαρθρωτικές αδυναμίες και τη διεθνή αβεβαιότητα να περιορίζουν τα περιθώρια αισιοδοξίας, η ελληνική οικονομία περνά την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου από το τελευταίο προγραμματισμένο τεστ των οίκων αξιολόγησης για το 2026. Η Fitch, η οποία κατατάσσει σήμερα την Ελλάδα στη βαθμίδα BBB με σταθερές προοπτικές, καλείται να αποτιμήσει κατά πόσο η αποκλιμάκωση του χρέους και η ανθεκτικότητα της οικονομίας δικαιολογούν ένα επόμενο θετικό βήμα.

Η αξιολόγηση έρχεται ύστερα από ένα φθινόπωρο διαφορετικών ταχυτήτων. Η Scope προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας, Moody’s και DBRS βελτίωσαν τις προοπτικές, ενώ η S&P κράτησε αμετάβλητη τόσο τη βαθμολογία όσο και το outlook. Οι αποφάσεις αποτυπώνουν τη βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας, χωρίς να συνιστούν επιτάχυνση των αναβαθμίσεων.

Τι μπορεί να στηρίξει ένα θετικό βήμα

Στην πρόσφατη αποτίμησή της στις 14 Οκτωβρίου, η Fitch συνέδεσε την περαιτέρω βελτίωση της αξιολόγησης με τη διατηρήσιμη μείωση του δημόσιου χρέους, τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Ο οίκος εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος μπορεί να προσεγγίσει το 120% του ΑΕΠ έως το 2030. Στα πλεονεκτήματα προσμετρά τη μεγάλη μέση διάρκεια αποπληρωμής, περίπου στα 19 χρόνια, και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, που περιορίζουν τις ανάγκες αναχρηματοδότησης και επιτρέπουν πρόωρες αποπληρωμές.

Ωστόσο, παρά την υποχώρησή του, το ελληνικό δημόσιο χρέος εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ υψηλότερα από τα συνήθη επίπεδα των χωρών της κατηγορίας BBB. Η απόσταση αυτή εξηγεί γιατί η συνέχιση της δημοσιονομικής προσπάθειας παραμένει καθοριστική.

Οι κίνδυνοι που παραμένουν

Στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς, η Fitch τοποθετεί το ενδεχόμενο δημοσιονομικής χαλάρωσης ή ενός εξωτερικού σοκ που θα έπληττε την ανάπτυξη και θα επιδείνωνε τις εξωτερικές ανισορροπίες. Για το 2026 αναμένει επιβράδυνση λόγω των επιπτώσεων του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν, με την οικονομική δραστηριότητα να στηρίζεται από την τελευταία χρονιά της επενδυτικής ώθησης του NextGenerationEU.

Το ευρύτερο πρόβλημα είναι ότι η δημοσιονομική βελτίωση δεν εξαλείφει αυτομάτως τις αδυναμίες του παραγωγικού μοντέλου. Το επίμονο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, οι περιορισμοί στην ανταγωνιστικότητα και οι καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης εξακολουθούν να απασχολούν τους οίκους. Η διεθνής ενεργειακή αναταραχή καθιστά αυτές τις αδυναμίες ακόμη πιο κρίσιμες.

Τι έκαναν οι οίκοι το φθινόπωρο

Ο φθινοπωρινός κύκλος των αξιολογήσεων για την ελληνική οικονομία ξεκίνησε στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν η Morningstar DBRS διατήρησε την Ελλάδα στη βαθμίδα BBB, βελτιώνοντας την τάση της αξιολόγησης από σταθερή σε θετική.

Ακολούθησε στις 18 Σεπτεμβρίου η Moody’s, η οποία επιβεβαίωσε την αξιολόγηση στο Baa3, το πρώτο σκαλοπάτι της επενδυτικής βαθμίδας, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές. Την ίδια ημέρα, η Scope Ratings προχώρησε ένα βήμα περισσότερο, αναβαθμίζοντας το ελληνικό αξιόχρεο σε BBB+ από BBB, με σταθερές προοπτικές.

Στις 23 Οκτωβρίου, η S&P Global Ratings κράτησε στάση αναμονής, διατηρώντας την Ελλάδα στο BBB με σταθερές προοπτικές. Παρά την αναγνώριση των ισχυρών δημοσιονομικών επιδόσεων, δεν προχώρησε ούτε σε αναβάθμιση της βαθμολογίας ούτε σε βελτίωση του outlook.

Έτσι, η Fitch παραλαμβάνει τη σκυτάλη ύστερα από ένα φθινόπωρο με μία αναβάθμιση πιστοληπτικής βαθμίδας και δύο βελτιώσεις προοπτικών, κλείνοντας στις 6 Νοεμβρίου τον προγραμματισμένο κύκλο αξιολογήσεων της Ελλάδας για το 2026.

Άλλο οι θετικές προοπτικές, άλλο η αναβάθμιση

Η Citi διέκρινε περιθώρια βελτίωσης των προοπτικών από S&P και Fitch, εκτιμώντας όμως ότι η αναβάθμιση σε υψηλότερη βαθμίδα δύσκολα θα ερχόταν πριν από το 2027.

Η S&P τελικά δεν άλλαξε ούτε το outlook. Έτσι, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στη Fitch περί του εάν θα διατηρήσει τη στάση αναμονής ή θα δώσει θετικό σήμα για τη συνέχεια. Η εκτίμηση της Citi αποτελεί σενάριο αναλυτών και προϋποθέτει πρόσθετες ενδείξεις ότι η δημοσιονομική πειθαρχία και οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Κρυπτονομίσματα: Φόρος 10% στα κέρδη και νέοι έλεγχοι – Τι αλλάζει για τους επενδυτές
Crypto

Crypto: Φόρος 10% στα κέρδη και νέοι έλεγχοι - Οι αλλαγές για επενδυτές
Κυβερνοεπιθέσεις: Ο νέος λογαριασμός για την ευρωπαϊκή οικονομία
Economy

Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό των κυβερνοεπιθέσεων;
Real estate: 1,63 εκατ. νέα οικοδομήσιμα τετραγωνικά σε Ανατολική και Βόρεια Αττική
Ακίνητα

Οι περιοχές που θα αποκτήσουν επιπλέον 1,63 εκατ./τμ. στην Αττική
Fitch: Το τελευταίο τεστ της χρονιάς για την ελληνική οικονομία
Economy

Στο μικροσκόπιο της Fitch - Το τελευταίο τεστ της χρονιάς
Ελληνικό: Έρχονται άλλες 250 κατοικίες μέχρι το 2027 – Τα χρονοδιαγράμματα
Business

Έρχονται άλλες 250 κατοικίες στο Ελληνικό μέχρι το 2027
Στουρνάρας: Ανάπτυξη κοντά στο 2% έως το 2028 – «Αγκάθι» ο πληθωρισμός
Economy

Στουρνάρας: Ανάπτυξη κοντά στο 2% έως το 2028 - Αγκάθι ο πληθωρισμός

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Διονύσης Κουμουδός: Πράσινο φως για πεντάστερο στην Κεφαλονιά – Οι επενδύσεις σε Αθήνα και Μήλο
Τουρισμός

Διονύσης Κουμουδός: Πράσινο φως για πεντάστερο στην Κεφαλονιά – Οι επενδύσεις σε Αθήνα και Μήλο

Το πράσινο φως για την κατασκευή νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, δυναμικότητας 170 κλινών, στην Κεφαλονιά έλαβε η Ionian Sun

Λάμπρος Καραγεώργος
Euroxx: Συντηρητικό το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank, υπάρχουν περιθώρια αναβάθμισης
Τράπεζες

Euroxx: Συντηρητικό το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Euroxx και στην πολιτική διανομών της Alpha Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά
Ηλεκτρισμός

Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά

Crash test στα πράσινα, κίτρινα και μπλε τιμολόγια ρεύματος - Πώς διαμορφώνεται ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά, σύμφωνα με ανάλυση της ΡΑΑΕΥ

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Τράπεζα: Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα
Τράπεζες

Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα της Εθνικής

Κοινή εκτίμηση είναι ότι η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης των βασικών στόχων που έχει θέσει για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καπνός: Από το ημερολόγιο του Κολόμβου σε μια αγορά δισεκατομμυρίων
World

Μια χρυσή αγορά που ξεκίνησε από το ημερολόγιο του Κολόμβου

Ο καπνός έχει διαγράψει μια μακρά οικονομική ιστορία από τις 5 Νοεμβρίου 1492, οπότε και ο Χριστόφορος Κολόμβος αναφέρει πως ιθαγενείς της μετέπειτα Κούβας μύησαν το πλήρωμα του στο κάπνισμα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΑΑΔΕ: Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες για τις πληρωμές
AGRO

Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες

Μέχρι πότε μπορούν να γίνουν οι τροποποιήσεις και οι διορθώσεις στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 – Τι απαντά η ΑΑΔΕ

Ανθή Γεωργίου
Βιομηχανία: Άλμα 13,2% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο
World

Στην τριάδα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη βιομηχανία η Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία κατέγραψαν την τρίτη υψηλότερη μηνιαία

Δημήτρης Σταμούλης
Lamda Development: Ψηλά ο πήχης από την AXIA Alpha – Στα 12,7 ευρώ η τιμή στόχος
Business

Lamda: Ψηλά ο πήχης από την AXIA Alpha - Στα 12,7 ευρώ η τιμή στόχος

Σταθερά στα 12,7 ευρώ διατηρεί την τιμή στόχο της μετοχής της Lamda Development η AXIA Alpha Finance, και τη σύσταση buy, μετά τα οικονομικά αποτελέσματα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Economy
Κρυπτονομίσματα: Φόρος 10% στα κέρδη και νέοι έλεγχοι – Τι αλλάζει για τους επενδυτές
Crypto

Crypto: Φόρος 10% στα κέρδη και νέοι έλεγχοι - Οι αλλαγές για επενδυτές

Το πλαίσιο που ψηφίστηκε στη Βουλή, η απαλλαγή των 500 ευρώ και το παράθυρο για παλαιότερα εισοδήματα

Αθανασία Ακρίβου
Real estate: 1,63 εκατ. νέα οικοδομήσιμα τετραγωνικά σε Ανατολική και Βόρεια Αττική
Ακίνητα

Οι περιοχές που θα αποκτήσουν επιπλέον 1,63 εκατ./τμ. στην Αττική

Οι 62 Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης που προτείνονται στην Αττική και οι 11 περιοχές της χώρας που μπαίνουν στον χάρτη της μεταφοράς συντελεστή

Μάχη Τράτσα
Fitch: Το τελευταίο τεστ της χρονιάς για την ελληνική οικονομία
Economy

Στο μικροσκόπιο της Fitch - Το τελευταίο τεστ της χρονιάς

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου – Τα στηρίγματα από τη μείωση του χρέους, οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και η γεωπολιτική συνθήκη

Γιάννης Αγουρίδης
Ελληνικό: Έρχονται άλλες 250 κατοικίες μέχρι το 2027 – Τα χρονοδιαγράμματα
Business

Έρχονται άλλες 250 κατοικίες στο Ελληνικό μέχρι το 2027

Στο 72% η συνεισφορά της οικιστικής ανάπτυξης στο Ελληνικό στα έσοδα της Lamda - Το 82% των κατοικιών του Little Athens που έχουν διατεθεί έχει πωληθεί ή δεσμευτεί

Γιώργος Μανέττας
Στουρνάρας: Ανάπτυξη κοντά στο 2% έως το 2028 – «Αγκάθι» ο πληθωρισμός
Economy

Στουρνάρας: Ανάπτυξη κοντά στο 2% έως το 2028 - Αγκάθι ο πληθωρισμός

Η ελληνική οικονομία διατηρεί τις αντοχές της, αλλά οι ανατιμήσεις πιέζουν τα εισοδήματα είπε ο Γιάννης Στουρνάρας - Οι προτεραιότητες για επενδύσεις, ανταγωνισμό και χρηματοδότηση της παραγωγής

Πιερρακάκης – Hoekstra: Το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα υποχώρησε, για πρώτη φορά, κάτω από 10%
Economy

Για πρώτη φορά κάτω από 10% το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα

«Κάθε ευρώ που ανακτούμε από τη φοροδιαφυγή είναι ένα ευρώ που μπορούμε να επιστρέφουμε στους πολίτες», τόνισε ο Κ. Πιερρακάκης

Κ. Χατζηδάκης: Ενθαρρύνουμε τους εργοδότες για αυξήσεις μισθών
Βιομηχανία

Κ. Χατζηδάκης: Ενθαρρύνουμε τους εργοδότες για αυξήσεις μισθών

Ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε πέντε άξονες βιομηχανικής πολιτικής στην εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος με θέμα «Η Ανταγωνιστικότητα της Βιομηχανίας»

Latest News
ΕΚΤ: Αντίστροφη μέτρηση για τη διαδοχή της Λαγκάρντ
World

ΕΚΤ: Αντίστροφη μέτρηση για τη διαδοχή της Λαγκάρντ

Η προθεσμία της 6ης Νοεμβρίου - H μάχη δύο υποψηφίων για την προεδρία της ΕΚΤ και το ευρωπαϊκό παρασκήνιο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Euroxx: Συντηρητικό το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank, υπάρχουν περιθώρια αναβάθμισης
Τράπεζες

Euroxx: Συντηρητικό το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Euroxx και στην πολιτική διανομών της Alpha Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Hedge funds: Το χρηματιστηριακό sell-off εξανεμίζει κέρδη και οδηγεί σε περικοπές προσωπικού
World

Το sell-off εξανεμίζει κέρδη και οδηγεί σε απολύσεις σε hedge funds

Ρεκόρ άνω της δεκαετίας σε hedge funds που προχώρησαν σε ρευστοποίηση θέσεων και απολύσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παγκόσμιο sell-off στις αγορές: Φόβοι ότι το «μπλε τσουνάμι» των Δημοκρατικών θα φρενάρει την έκρηξη της ΑΙ
Markets

Παγκόσμιο sell-off στις αγορές - Χάθηκαν 3 τρισ. στις ΗΠΑ

Γκρεμίζονται οι τεχνολογικοί κολοσσοί - Ισχυρές απώλειες σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ταϊβάν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δημοπρασία: Στο «σφυρί» αντικείμενα του «Μπάτμαν» και του «Ιντιάνα Τζόουνς»
Tέχνη και Ζωή

Στο «σφυρί» αντικείμενα του «Μπάτμαν» και του «Ιντιάνα Τζόουνς»

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου

Πετρέλαιο: Φλερτάρει με τα 100 δολάρια – Στο επίκεντρο οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στο Ιράν
Commodities

Πετρέλαιο: Φλερτάρει με τα 100 δολάρια στη σκιά του πολέμου

Το πετρέλαιο αναμένεται να παρουσιάσει απότομη εβδομαδιαία πτώση, αλλά οι ανησυχίες για την προσφορά στη Μέση Ανατολή παρέχουν κατώτατο στήριγμα.

David Jones: Σε καθεστώς διαχείρισης ο ιστορικός όμιλος πολυκαταστημάτων της Αυστραλίας
World

Αυστραλία: Υπεραιωνόβια επιχείρηση πολυκαταστημάτων υπό διαχείριση

Η 86 ετών αλυσίδα, με 38 καταστήματα σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία και 6.000 εργαζομένους, δεν συμφώνησε με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων για την αναδιάρθρωσή της, εν μέσω πιέσεων στην αγορά λιανικής

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΚΕΦΙΜ: Θετικό υπό προϋποθέσεις το αποτύπωμα των data centers στην Ελλάδα
Τεχνολογία

ΚΕΦΙΜ: Θετικό το αποτύπωμα των data centers στην Ελλάδα

Οι απαντήσεις των οικονομολόγων στο Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦΙΜ για τα data centers

Τραμπ: Η πτώση στο χρηματιστήριο οφείλεται στο αποτέλεσμα των εκλογών
World

Τραμπ: Η πτώση στο χρηματιστήριο οφείλεται στο αποτέλεσμα των εκλογών

Παρά την αρνητική εικόνα στις αγορές, ο Τραμπ επιχείρησε να εμφανιστεί καθησυχαστικός

Harley-Davidson: Οι Αμερικανοί περιορίζουν τις αγορές σκαφών και τροχόσπιτων, αλλά συνεχίζουν να αγοράζουν μοτοσικλέτες
World

Harley-Davidson: Πρώτη σημαντική ανάκαμψη των πωλήσεών εδώ και χρόνια

Η Harley-Davidson καταγράφει την πρώτη ουσιαστική ανάκαμψη των πωλήσεών της εδώ και χρόνια, χάρη σε νέα μοντέλα, πιο προστιές επιλογές και χρηματοδότηση με επιτόκια που φτάνουν το 1,99%.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Όταν οι ισχυρές προσωπικότητες μιλούν και προωθούν τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό
Experts

Μαθαίνοντας την οικονομία

Η γνώση για το χρήμα δεν πρέπει να  είναι προνόμιο των πλουσίων

Νικόλαος Φίλιππας
Όταν η ακρίβεια γράφει εκλογική ιστορία
Experts

Ακρίβεια και εκλογές

Η ακρίβεια λειτουργεί ως καταλύτης εξελίξεων που μπορούν να ανατρέψουν ακόμη και ό,τι θεωρείται εκλογικά δεδομένο

Γεώργιος Μπάλτας
Διονύσης Κουμουδός: Πράσινο φως για πεντάστερο στην Κεφαλονιά – Οι επενδύσεις σε Αθήνα και Μήλο
Τουρισμός

Διονύσης Κουμουδός: Πράσινο φως για πεντάστερο στην Κεφαλονιά – Οι επενδύσεις σε Αθήνα και Μήλο

Το πράσινο φως για την κατασκευή νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, δυναμικότητας 170 κλινών, στην Κεφαλονιά έλαβε η Ionian Sun

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Με ρεκόρ κλείνει το 2026, αλλά χτυπά το πρώτο καμπανάκι για τον χειμώνα
Τουρισμός

Τουρισμός: Με ρεκόρ κλείνει το 2026, αλλά χτυπά το πρώτο καμπανάκι

Οι δύο διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες κινείται ο ελληνικός τουρισμός - Η πίεση που ασκούν ενεργειακή κρίση και πληθωρισμός

Λάμπρος Καραγεώργος
Κρυπτονομίσματα: Φόρος 10% στα κέρδη και νέοι έλεγχοι – Τι αλλάζει για τους επενδυτές
Crypto

Crypto: Φόρος 10% στα κέρδη και νέοι έλεγχοι - Οι αλλαγές για επενδυτές

Το πλαίσιο που ψηφίστηκε στη Βουλή, η απαλλαγή των 500 ευρώ και το παράθυρο για παλαιότερα εισοδήματα

Αθανασία Ακρίβου
Alpha Bank: Πού κυνηγά νέους πελάτες και σε ποιους τομείς διεύρυνση υφιστάμενων σχέσεων
Τράπεζες

Alpha Bank: Η νέα συνταγή ανάπτυξης έως το 2030

Το βασικό στίγμα του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της Alpha Bank που παρουσίασε ο CEO Βασίλη Ψάλτη, στο πλαίσιο της Investor Day

Αγης Μάρκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies