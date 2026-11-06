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AWS: Το ευρωπαϊκό cloud πέρασε το τεστ λειτουργικής ανεξαρτησίας

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το AWS European Sovereign Cloud λειτούργησε για αρκετές ώρες χωρίς εξάρτηση από υποδομές εκτός ΕΕ, με τις εφαρμογές των πελατών να συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους

Τεχνολογία 06.11.2026, 21:33
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AWS: Το ευρωπαϊκό cloud πέρασε το τεστ λειτουργικής ανεξαρτησίας
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Η Amazon Web Services (AWS) ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση άσκησης, η οποία επιβεβαίωσε ότι το ευρωπαϊκό κυρίαρχο cloud της εταιρείας, AWS European Sovereign Cloud, μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποδομή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Η άσκηση, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, αποτέλεσε την πρώτη δημόσια τεχνική επίδειξη που επιβεβαιώνει τη λειτουργική ανεξαρτησία μιας περιοχής κυρίαρχου cloud (Sovereign Cloud Region). Για αρκετές ώρες, το περιβάλλον λειτούργησε αποκλειστικά με το δικό του λογισμικό και υλικό, με τη διαχείρισή του να γίνεται από προσωπικό που διαμένει στην ΕΕ και βρίσκεται εντός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το AWS European Sovereign Cloud αποτελεί ένα νέο, ανεξάρτητο περιβάλλον υποδομών cloud (partition) για την Ευρώπη, το οποίο έγινε γενικά διαθέσιμο τον Ιανουάριο του 2026, με την πρώτη του περιοχή (Region) να βρίσκεται στο Βρανδεμβούργο της Γερμανίας. Είναι φυσικά και λογικά διαχωρισμένο από τις υπόλοιπες περιοχές της AWS, χωρίς κρίσιμες εξαρτήσεις από υποδομές εκτός ΕΕ, ενώ το σύνολο του περιεχομένου και των μεταδεδομένων που δημιουργούν οι πελάτες του παραμένει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαχείρισή του πραγματοποιείται από ειδικά συσταθείσες ευρωπαϊκές νομικές οντότητες, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο. Παράλληλα, η λειτουργία και η υποστήριξή του ελέγχονται αποκλειστικά από προσωπικό που διαμένει και βρίσκεται εντός της ΕΕ. Η AWS προχωρά σταδιακά προς ένα μοντέλο στο οποίο το AWS European Sovereign Cloud θα λειτουργεί αποκλειστικά από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται εντός των συνόρων της.

Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, το AWS European Sovereign Cloud χρησιμοποιεί δύο συστήματα που συνδέονται με την παγκόσμια υποδομή της AWS: το δίκτυο κορμού AWS Global Network και ένα ειδικό σύστημα, το οποίο διαχειρίζεται η τοπική ομάδα της AWS στην ΕΕ και επιτρέπει την περιορισμένη και ελεγχόμενη μεταφορά λειτουργικών δεδομένων της εταιρείας. Ωστόσο, κανένα από τα δύο συστήματα δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του ευρωπαϊκού κυρίαρχου cloud.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η ομάδα απενεργοποίησε και τα δύο συστήματα, ενώ η κίνηση δεδομένων που υπό κανονικές συνθήκες πραγματοποιείται μέσω του AWS Global Network αναδρομολογήθηκε με ασφάλεια μέσω του δημόσιου διαδικτύου. Οι εφαρμογές και ο φόρτος εργασίας των πελατών συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά, ενώ οι χρήστες διατήρησαν την πρόσβαση στα δεδομένα τους. Η άσκηση δεν επηρέασε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών του AWS European Sovereign Cloud, των υπόλοιπων περιοχών της AWS ή της ιδιωτικής συνδεσιμότητας μέσω του AWS Direct Connect. Με την ολοκλήρωσή της, η κίνηση δεδομένων επανήλθε στην κανονική της διαδρομή.

Η διαφάνεια αποτελεί βασικό στοιχείο της δέσμευσης της AWS για την ψηφιακή κυριαρχία. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία επέλεξε να πραγματοποιήσει την άσκηση με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματά της. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, προέκυψαν επαληθεύσιμα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το AWS European Sovereign Cloud μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί αυτόνομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο, μια δυνατότητα που είχε προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό επιβεβαιώθηκε πλέον και στην πράξη.

«Η διαφάνεια βρίσκεται στον πυρήνα της δέσμευσής μας για την ψηφιακή κυριαρχία. Η άσκηση αυτή επιβεβαιώνει στην πράξη μια δυνατότητα που είχε προβλεφθεί κατά τον σχεδιασμό – οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε ρυθμιζόμενους κλάδους και στον δημόσιο τομέα μπορούν να αξιοποιήσουν το αποτέλεσμα αυτό στις επαφές τους με τις ρυθμιστικές αρχές και τα διοικητικά τους συμβούλια, ως αποδεικτικό στοιχείο για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης και την παροχή των απαραίτητων διασφαλίσεων», δήλωσε ο Stéphane Israël, Managing Director του AWS European Sovereign Cloud.

«Η ψηφιακή κυριαρχία αφορά, πάνω απ’ όλα, την εμπιστοσύνη και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας. Η επιτυχής επίδειξη της λειτουργικής ανεξαρτησίας του AWS European Sovereign Cloud αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που καλούνται να ανταποκριθούν στις αυστηρότερες απαιτήσεις ψηφιακής κυριαρχίας», δήλωσε ο Fernando Alvarez, Chief Strategy and Development Officer και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου Capgemini. «Συνδυάζοντας την ευρωπαϊκή ταυτότητα και παρουσία της Capgemini με τις δυνατότητες της AWS, μπορούμε να προσφέρουμε μια κυρίαρχη λύση στην Ευρώπη, για την Ευρώπη και από Ευρωπαίους. Με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, αξιοποιώντας το cloud και την τεχνητή νοημοσύνη σε μεγάλη κλίμακα, με ασφάλεια, ανθεκτικότητα και διασφαλισμένη επιχειρησιακή συνέχεια».

Η αυτονομία, η ανθεκτικότητα και ο λειτουργικός έλεγχος αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες γύρω από τους οποίους διαμορφώνονται τα ζητήματα ψηφιακής κυριαρχίας στον δημόσιο τομέα και στους ρυθμιζόμενους κλάδους. Η επίτευξη της ψηφιακής κυριαρχίας απαιτεί κάτι περισσότερο από μια συνεκτική αρχιτεκτονική – απαιτεί στοιχεία που αποδεικνύουν στην πράξη τη λειτουργία των συστημάτων και οικοδομούν εμπιστοσύνη. Η ομάδα του AWS European Sovereign Cloud παρείχε τέτοια στοιχεία», δήλωσε ο Michael Kollar, Digital Sovereignty Leader και Head of Cloud & Modern Infrastructure and Digital Workplace στον όμιλο Atos.

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