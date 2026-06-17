AWS: Νέο Local Zone στην Αθήνα τον Ιούλιο

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Η Amazon Web Services (AWS) ενισχύει σημαντικά την παρουσία της στην Ελλάδα, ανακοινώνοντας τη δημιουργία νέου Local Zone στην Αθήνα, το οποίο θα τεθεί επίσημα στη διάθεση των επιχειρήσεων τον Ιούλιο του 2026.

Η νέα υποδομή έρχεται να προσθέσει υπολογιστική ισχύ, αποθήκευση, δικτύωση, υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης και βάσεις δεδομένων πιο κοντά στους Έλληνες πελάτες της AWS, δίνοντας τη δυνατότητα επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων εντός χώρας με χρόνους απόκρισης μονοψήφιων milliseconds.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει καθοριστικά οργανισμούς που έχουν ανάγκη από χαμηλή καθυστέρηση, τοπική παραμονή των δεδομένων και πρόσβαση σε διαχειριζόμενη cloud υποδομή υψηλής αξιοπιστίας, ανέφεραν στελέχη της εταιρείας σε ειδική δημοσιογραφική εκδήλωση.

Το Athens Local Zone θα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και φορέων, από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρόχους λογισμικού έως οργανισμούς του δημόσιου τομέα, εταιρείες media, εφαρμογές gaming και επιχειρήσεις που διαχειρίζονται κρίσιμους όγκους δεδομένων.

Σύμφωνα με την AWS, η νέα υποδομή θα δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν παλαιότερους φόρτους εργασίας και να τους εκτελούν πιο κοντά στους τελικούς χρήστες, χωρίς να απαιτείται η ανάπτυξη και συντήρηση ιδιόκτητων data centers. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών της AWS, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο για το πού εκτελούνται οι εφαρμογές και πού αποθηκεύονται τα δεδομένα τους.

Τα βήμα της AWS στην Ελλάδα

Η εταιρεία επισημαίνει ότι το νέο Local Zone δεν αποτελεί μια μεμονωμένη κίνηση, αλλά συνέχεια μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης στην ελληνική αγορά. Η παρουσία της AWS στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2020 με το CloudFront edge location στην Αθήνα, συνεχίστηκε το 2021 με το άνοιγμα τοπικού γραφείου και ακολούθησε με την ενεργοποίηση του AWS Direct Connect στην Αθήνα το 2025.

Το νέο βήμα έρχεται να συμπληρώσει αυτό το οικοσύστημα, συνδέοντας την τοπική παρουσία με τις παγκόσμιες υποδομές της εταιρείας και προσφέροντας στους πελάτες μεγαλύτερη ευελιξία ως προς το πού θα «τρέχουν» οι εφαρμογές τους, ανάλογα με τις ανάγκες τους και το προφίλ των χρηστών τους.

Ο ρόλος της AI

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία εξελίσσεται σε βασικό μοχλό ψηφιακού μετασχηματισμού για την ελληνική αγορά. Η AWS, επικαλούμενη την πρόσφατη έρευνα με τίτλο «Unlocking Greece’s AI Potential», αναφέρει ότι 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ήδη τεχνητή νοημοσύνη, ενώ 60.000 από αυτές ξεκίνησαν μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Το στοιχείο αυτό δείχνει τη ραγδαία εξάπλωση της χρήσης AI στη χώρα και ενισχύει τη λογική πίσω από την ανάγκη για ισχυρότερη, πιο κοντινή και πιο ευέλικτη ψηφιακή υποδομή. Σε αυτό το πλαίσιο, η AWS θεωρεί ότι το νέο Local Zone μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επόμενη φάση ανάπτυξης του κλάδου.

Η σημασία της τοπικής υποδομής

Κατά την παρουσίαση, η εταιρεία ανέδειξε επίσης τη σημασία της τοπικής υποδομής για περιπτώσεις χρήσης όπου η ταχύτητα και η συμμόρφωση είναι καθοριστικές. Ειδική αναφορά έγινε σε εφαρμογές υψηλής συχνότητας συναλλαγών, σε συστήματα που διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα και σε δημόσιες υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις.

Η δυνατότητα διατήρησης δεδομένων εντός Ελλάδας, σε συνδυασμό με τη χαμηλή καθυστέρηση απόκρισης, καθιστά το νέο Local Zone ιδιαίτερα χρήσιμο για οργανισμούς που μέχρι σήμερα έπρεπε να επιλέγουν ανάμεσα σε απόδοση, συμμόρφωση και απλότητα λειτουργίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η AWS υπογραμμίζει ότι η νέα υποδομή θα προσφέρει στους πελάτες πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους και αποθήκευση με τα ίδια πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας που χαρακτηρίζουν τα μεγάλα AWS Regions. Παράλληλα, θα επιτρέπει την αξιοποίηση υπηρεσιών όπως analytics, AI, machine learning και βάσεις δεδομένων με τρόπο πιο κοντινό στους τελικούς χρήστες.

Η εταιρεία τονίζει πως οι Local Zones μειώνουν την ανάγκη για περίπλοκες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, δίνοντας στους οργανισμούς τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών αντί στη διαχείριση της υποδομής.

Η ασφάλεια των δεδομένων

Τα στελέχη της Amazon Web Services εστίασαν και στην ασφάλεια των δεδομένων, που παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα στη συζήτηση για το cloud και την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως επισημάνθηκε, η AWS δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα των πελατών της, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα οι ίδιοι οι πελάτες να διατηρούν τα κλειδιά κρυπτογράφησης on-premises.

Αυτό ενισχύει περαιτέρω την προστασία και τον έλεγχο των πληροφοριών, ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για επιχειρήσεις και φορείς που διαχειρίζονται ευαίσθητα ή ρυθμιζόμενα δεδομένα. Η τοποθέτηση αυτή αποσκοπεί στο να απαντήσει σε ανησυχίες που συχνά συνοδεύουν τις cloud υπηρεσίες, ειδικά όταν εμπλέκονται δημόσιοι οργανισμοί ή τομείς με αυξημένες απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Η AWS παρουσίασε επίσης παραδείγματα οργανισμών που ήδη βλέπουν πρακτικό όφελος από τη νέα υποδομή. Η Omilia, με δραστηριότητα στον χώρο του conversational AI, θα μπορεί να αξιοποιήσει το Local Zone για την εκπαίδευση και ανάπτυξη μοντέλων generative AI με χαμηλότερο latency, ενισχύοντας την ταχύτητα και την απόδοση των εφαρμογών της. Το Skroutz, από την πλευρά του, αναμένεται να επωφεληθεί από την τοπική επεξεργασία δεδομένων και την καλύτερη απόδοση του marketplace του, ενώ η SoftOne αποκτά πρόσβαση σε μια υποδομή που διευκολύνει τη συμμόρφωση και τη διατήρηση δεδομένων στην Ελλάδα, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τον χρηματοπιστωτικό και επιχειρηματικό τομέα.

Παράλληλα, η Profile Software αναδεικνύεται ως άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα οργανισμού που βλέπει προστιθέμενη αξία στην τοπική cloud υποδομή. Ως πάροχος κρίσιμων πλατφορμών για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αντιμετωπίζει τις χαμηλές καθυστερήσεις και την τοπική αποθήκευση δεδομένων ως επιχειρησιακό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα όπου η ταχύτητα, η συμμόρφωση και η ασφάλεια δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Η AWS, μέσα από αυτές τις αναφορές, επιχειρεί να δείξει ότι η νέα υποδομή δεν είναι απλώς μια τεχνική αναβάθμιση, αλλά μια πρακτική απάντηση στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Η στρατηγική της AWS στην Ελλάδα

Σε επίπεδο ευρύτερης στρατηγικής, η εταιρεία συνδέει την παρουσία της στην Ελλάδα και με τις επενδύσεις της σε καθαρές μορφές ενέργειας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν τα στελέχη της εταιρείας, η Amazon έχει επενδύσει σε οκτώ μεγάλης κλίμακας αιολικά και ηλιακά πάρκα στην Ελλάδα, τα οποία, όταν ολοκληρωθούν, θα προσφέρουν ισχύ 656 MW καθαρής ενέργειας, ικανής να καλύψει τις ανάγκες περισσότερων από 350.000 ελληνικών νοικοκυριών ετησίως. Το στοιχείο αυτό εντάσσεται στην ευρύτερη δέσμευση της εταιρείας για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών άνθρακα έως το 2040 και προσδίδει πρόσθετη διάσταση στην επενδυτική της παρουσία στη χώρα.

Συνολικά, το νέο Local Zone της AWS στην Αθήνα σηματοδοτεί μια ακόμη φάση εμβάθυνσης της παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία το cloud, η τεχνητή νοημοσύνη και η τοπική διαχείριση δεδομένων αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενδιαφέρει τόσο μεγάλες επιχειρήσεις όσο και δημόσιους οργανισμούς, καθώς συνδυάζει την παγκόσμια τεχνολογική υποδομή της AWS με τις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς για ταχύτητα, ασφάλεια και συμμόρφωση. Σε μια περίοδο που η ψηφιακή μετάβαση επιταχύνεται, η Αθήνα τοποθετείται πιο δυναμικά στον χάρτη των κρίσιμων cloud hubs της περιοχής.