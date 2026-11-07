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Wall Street: Το μετεκλογικό sell off και τι αναμένεται στη συνέχεια

Οι τεχνολογικές μετοχές στη Wall Street έγιναν φθηνότερες από την ευρύτερη αγορά - Τώρα τι...;

Wall Street 07.11.2026, 20:10
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Wall Street: Το μετεκλογικό sell off και τι αναμένεται στη συνέχεια
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Η Wall Street έκανε… πάρτι την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών και ξύπνησε την Πέμπτη αντιμέτωπη με τον εφιάλτη ενός sell off που όμοιό του είχε να δει από εκείνο της πανδημίας COVID το 2020.

Αφαιρώντας από την  εξίσωση το επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης, οι περισσότερες μετοχές σχεδόν δεν επηρεάστηκαν. Ο ισοσταθμισμένος δείκτης S&P 500, ο οποίος αποτελεί μια αντικειμενική εικόνα της μέσης μετοχής, έκλεισε την Τετάρτη σε ιστορικό υψηλό και ολοκλήρωσε την εβδομάδα μόλις περίπου 1% χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο είχε ξεκινήσει.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες, ωστόσο, δεν είχαν την ίδια τύχη. Ο S&P 500 και ο Nasdaq όπου υπάρχουν πολλές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας υποχώρησαν περίπου 3% για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα, ολοκληρώνοντας μια εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων, η οποία έκλεισε με ανάκαμψη των μετοχών των εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών την Παρασκευή.

Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει αυτό το σοκ

Η πτώση προκάλεσε μια εξέλιξη που λίγοι επενδυτές θα μπορούσαν να είχαν προβλέψει πριν από έναν χρόνο: οι τεχνολογικές μετοχές έγιναν φθηνότερες από την ευρύτερη αγορά.

Οι τεχνολογικές μετοχές του S&P 500 διαπραγματεύονταν αυτή την εβδομάδα περίπου 17 φορές τα αναμενόμενα κέρδη. Χαμηλότερα από τις 18 φορές του ευρύτερου δείκτη. Είναι η πρώτη φορά από το 2017 που συμβαίνει κάτι τέτοιο, σύμφωνα με σημείωμα του Keith Lerner, επικεφαλής επενδύσεων της Truist Wealth, την Πέμπτη.

Στην κορύφωση του Οκτωβρίου 2025, ο αντίστοιχος δείκτης αποτίμησης του κλάδου είχε φτάσει τις 32 φορές τα αναμενόμενα κέρδη.

«Όταν ο δείκτης τιμή προς αναμενόμενα κέρδη ήταν στις 32 φορές πέρυσι, η αγορά είχε ήδη προεξοφλήσει πολλές θετικές εξελίξεις», έγραψε ο Lerner. «Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι, σχεδόν στο μισό αυτού του επιπέδου πλέον, η αγορά έχει πλέον προεξοφλήσει πολλές αρνητικές εξελίξεις».

Οι εταιρείες ημιαγωγών στο μάτι του κυλώνα

Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών. Ο δείκτης PHLX Semiconductor σημείωσε πτώση για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, χάνοντας σχεδόν 30% σε αυτό το διάστημα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Yahoo Finance.

Οι μετοχές της Micron και της Sandisk υποχώρησαν η καθεμία περισσότερο από 20% μόνο μέσα στην τελευταία εβδομάδα.

Μια επιβράδυνση της ανάπτυξης των data centers -ένας φόβος που συνδέεται με την ενίσχυση των Δημοκρατικών από τις κάλπες των ενδιάμεσων εκλογών- θα μπορούσε να περιορίσει την εκροή μετρητών από τις μεγαλύτερες εταιρείες που επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Αν αυτό οδηγήσει σε μια μικρή επιβράδυνση και ενδεχομένως σε κάποια βελτίωση των ταμειακών ροών, πιστεύω ότι θα μπορούσε στην πραγματικότητα να παρατείνει τη διάρκεια αυτού του επενδυτικού κύκλου», δήλωσε.

Η επενδυτική στρατηγική που προτείνει η Truist είναι η διατήρηση αυξημένης έκθεσης στις μετοχές μεγάλων αμερικανικών εταιρειών και η ενίσχυση των θέσεων σε μετοχές μικρότερης κεφαλαιοποίησης, ως «μερική αντιστάθμιση έναντι των περιοδικών και απότομων μετατοπίσεων κεφαλαίων μακριά από τις μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών».

Η εταιρεία επισημαίνει επίσης ότι από το 1946, μετά από κάθε ενδιάμεση εκλογική αναμέτρηση στις ΗΠΑ, το χρηματιστήριο έχει καταγράψει άνοδο κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.

Η ιστορία ευνοεί ως επί το πλείστον την υπομονή

Από το 1990, ο S&P 500 σε 33 περιπτώσεις κατέγραψε πτώση για τέσσερις ή περισσότερες συνεχόμενες εβδομάδες.

Τρεις μήνες αργότερα, ο δείκτης βρισκόταν σε υψηλότερα επίπεδα περίπου στο 80% αυτών των περιπτώσεων, με τη διάμεση απόδοση να ανέρχεται στο 6%, αναφέρει το Yahoo Finance.

Η επίδοση αυτή είναι καλύτερη από τη συνήθη απόδοση τριμήνου, η οποία διαμορφώνεται περίπου στο 3% μετά από μια οποιαδήποτε εβδομάδα.

Οι εξαιρέσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της φούσκας των dot-com bubble και της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Και στις δύο περιπτώσεις, ο S&P 500 συνέχισε να υποχωρεί για ακόμη έναν χρόνο.

Αντίθετα, ο Michael Martin, ιδρυτής της ιστοσελίδας TraderMindset.com, δεν συμμερίζεται την άποψη ότι είναι κατάλληλη στιγμή για αγορές μετοχών σε χαμηλότερες τιμές. «Αυτήν τη στιγμή είναι ώρα να διασφαλίσουμε ρευστότητα και να κατοχυρώσουμε μετρητά», δήλωσε ο Martin στο Yahoo Finance. «Δεν πιστεύω ότι αυτές οι τιμές αποτελούν ευκαιρίες αγοράς. Όλα βρίσκονται σε πτωτική τάση», πρόσθεσε.

Ούτε οι χαμηλότερες αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών τον πείθουν: «Οι χαμηλότερες τιμές σημαίνουν χαμηλότερη χρηματιστηριακή αξία. Δεν σημαίνουν απαραίτητα καλύτερη επενδυτική αξία», είπε με έμφαση.

Ο ίδιος δήλωσε ότι θα προχωρούσε μόνο σε περιορισμένες αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς, εφόσον ο S&P 500 καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, έναν ιδιαίτερα σημαντικό τεχνικό δείκτη που παρακολουθούν πολλοί επενδυτές.

Ο Lerner, από την άλλη πλευρά, εκτιμά ότι οι συνθήκες στην αγορά αρχίζουν να αλλάζουν.

«Οδεύουμε προς μια κατάσταση στην οποία ακόμη και λίγες θετικές ειδήσεις θα μπορούσαν να έχουν σημαντική θετική επίδραση στις αγορές».

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