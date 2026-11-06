Goldman Sachs: Η Wall Street αιφνιδιάστηκε, τι προκάλεσε το μεγάλο sell off της 5ης Νοεμβρίου

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Σε κατάσταση πανικού βρέθηκαν οι αγορές της Wall Street την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, με τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών και υποδομών τεχνητής νοημοσύνης να δέχονται ισχυρότατες πιέσεις, ανατρέποντας πλήρως το θετικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί μία ημέρα νωρίτερα μετά το εκλογικό ράλι.

Η Goldman Sachs περιγράφει μια εντυπωσιακή αναστροφή του επενδυτικού κλίματος, κάνοντας λόγο για μία από τις πιο βίαιες μεταβολές στη συμπεριφορά των επενδυτών το τελευταίο διάστημα.

«Η χθεσινή ημέρα ήταν μία από τις πιο έντονες της χρονιάς για το τμήμα συναλλαγών μετοχών μας. Σήμερα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι traders της αμερικανικής τράπεζας, αποτυπώνοντας το μέγεθος της αλλαγής στις επενδυτικές ροές.

Οι επενδυτές αιφνιδιάστηκαν και έσπευσαν να πουλήσουν

Σύμφωνα με την ανάλυση της Goldman Sachs, η απότομη πτώση της Πέμπτης συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αντιστροφή των επενδυτικών κινήσεων που είχαν προηγηθεί των εκλογών.

Ειδικότερα, οι διαχειριστές κεφαλαίων που επενδύουν αποκλειστικά σε μετοχές (long-only managers) είχαν περιορίσει επιθετικά την έκθεσή τους στον κίνδυνο πριν από τις εκλογές. Ωστόσο, το ισχυρό ανοδικό ξέσπασμα της Τετάρτης τούς αιφνιδίασε, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στην αγορά και να επανατοποθετηθούν σε μετοχές.

Η ανατροπή της Πέμπτης ήταν εξίσου απότομη. Όπως επισημαίνει η Goldman Sachs, τα hedge funds που είχαν αγοράσει εκ νέου μετοχές την προηγούμενη ημέρα κινήθηκαν γρήγορα προς την αντίθετη κατεύθυνση, προχωρώντας σε νέες ρευστοποιήσεις.

Μάλιστα, η τράπεζα σημειώνει ότι ορισμένα από τα χαρτοφυλάκια που είχαν επαναγοραστεί την Τετάρτη πωλήθηκαν ξανά, με ιδιαίτερη έμφαση στις λεγόμενες hyperscalers, δηλαδή στους τεχνολογικούς κολοσσούς που διαθέτουν τεράστιες υποδομές υπολογιστικού νέφους και επενδύουν μαζικά στην τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως χαρακτηριστικά προκύπτει από την αξιολόγηση των traders της Goldman Sachs που επικαλείται το investing.com, η αισιοδοξία που είχε επικρατήσει μετά τις εκλογές αποδείχθηκε πρόωρη και ενδεχομένως λανθασμένη.

Πενταπλάσια των προσδοκιών η ένταση του sell-off

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Goldman Sachs στο γεγονός ότι η ένταση των ρευστοποιήσεων ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες της αγοράς.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η πτώση των τεχνολογικών μετοχών ήταν περίπου πενταπλάσια από την κίνηση που προεξοφλούσαν τα δικαιώματα προαίρεσης (options) μέσω των μονοήμερων straddles της Τετάρτης.

Με άλλα λόγια, οι αγορές παραγώγων είχαν προεξοφλήσει μια σχετικά ήρεμη συνεδρίαση, χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια εξαιρετικά βίαιη αναστροφή.

Η Goldman Sachs εντοπίζει την κύρια αιτία των πιέσεων στις μαζικές πωλήσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων που συνδέονται με μακροοικονομικές στρατηγικές (macro products), και όχι στις μεμονωμένες ρευστοποιήσεις συγκεκριμένων μετοχών.

Η συγκεκριμένη διαπίστωση είναι σημαντική, καθώς υποδηλώνει ότι η πτώση δεν οφείλεται αποκλειστικά σε προβλήματα επιμέρους εταιρειών, αλλά σε μια ευρύτερη αναδιάταξη των επενδυτικών θέσεων και στην απότομη αλλαγή της διάθεσης ανάληψης κινδύνου.

Αλλάζει το επενδυτικό αφήγημα για την τεχνητή νοημοσύνη

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο που αναδεικνύει η Goldman Sachs αφορά τη μεταβολή της επενδυτικής προσέγγισης απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα, η συζήτηση στις αγορές δεν επικεντρώνεται πλέον αποκλειστικά στη μακροπρόθεσμη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ και στις προοπτικές ανάπτυξης της AI. Αντίθετα, οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στον ρυθμό υλοποίησης των σχετικών επενδύσεων και, κυρίως, στο κόστος τους.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκονται το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης των επενδύσεων, οι αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις γύρω από την κατασκευή και λειτουργία των data centers, οι φόβοι για αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο μετά τις εκλογές, η δυνατότητα των τεχνολογικών εταιρειών να μετατρέψουν τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες σε πραγματικές αποδόσεις.

Η συγκεκριμένη μετατόπιση ενδέχεται να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για την πορεία των τεχνολογικών μετοχών, καθώς η αγορά αρχίζει να αξιολογεί αυστηρότερα το πραγματικό οικονομικό όφελος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Πανικός» στις επενδυτικές ροές

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της Goldman Sachs για την εικόνα των συναλλαγών κατά τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

«Οι ροές κεφαλαίων ήταν εντελώς πανικόβλητες στην αρχή των συναλλαγών», ανέφερε το τμήμα συναλλαγών της τράπεζας.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, η κατάσταση άρχισε να σταθεροποιείται στη συνέχεια, καθώς κεφάλαια που εφαρμόζουν στρατηγικές σχετικής αξίας στη μεταβλητότητα (volatility relative-value funds) επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν τις έντονες στρεβλώσεις που είχαν δημιουργηθεί στην αγορά.

Η Goldman Sachs επισημαίνει ότι, παρά τη βίαιη πτώση, αρχίζουν να εμφανίζονται επενδυτικές ευκαιρίες. Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί πότε θα εξασθενήσει η πίεση των πωλητών.

«Αρχίζουν να εμφανίζονται αρκετές ευκαιρίες, αλλά είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πότε θα υποχωρήσει η πίεση των πωλήσεων. Στο μεταξύ, ορισμένες μετοχές ενδέχεται να διαπραγματεύονται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από εκείνα που δικαιολογούν τα θεμελιώδη μεγέθη τους. Όταν υποχωρήσουν οι πιέσεις, οι ανοδικές αντιδράσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα βίαιες», αναφέρουν οι traders της τράπεζας.

Nvidia, TSMC, Microsoft και CoreWeave στο στόχαστρο των αγοραστών

Παρά το έντονο κύμα ρευστοποιήσεων, η Goldman Sachs καταγράφει τις πρώτες ενδείξεις επιστροφής αγοραστών προς το τέλος της συνεδρίασης.

Ειδικότερα, η τράπεζα επιβεβαιώνει ότι εμφανίστηκε επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά μετοχών που είχαν υποχωρήσει σημαντικά, στο πλαίσιο της στρατηγικής buy the dip.

Στις μετοχές που συγκέντρωσαν ενδιαφέρον περιλαμβάνονται οι Nvidia, TSMC, Microsoft και CoreWeave.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι ένα μέρος των επενδυτών εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι μεγάλες εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη διαθέτουν ισχυρές μακροπρόθεσμες προοπτικές, παρά τις πιέσεις που δέχονται οι αποτιμήσεις τους.

Ωστόσο, το βασικό ερώτημα που αναδεικνύει η Goldman Sachs είναι πότε θα σταματήσει η πίεση των πωλητών και εάν οι τρέχουσες αποτιμήσεις θα προσφέρουν πράγματι ευκαιρίες εισόδου ή θα ακολουθήσει περαιτέρω διόρθωση.

Το μήνυμα της αμερικανικής τράπεζας είναι σαφές: η αγορά έχει εισέλθει σε περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας, οι επενδυτικές ροές παραμένουν εύθραυστες και η ανάκαμψη των μετοχών της τεχνητής νοημοσύνης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την υποχώρηση των πιέσεων και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.