 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_tone"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat1"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Αερομεταφορά εμπορευμάτων: Από 10 τόπια μεταξωτά υφάσματα το 1910 στα 8,3 τρισ. δολάρια

Στις 7 Νοεμβρίου 1910, οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποίησαν την πρώτη αερομεταφορά εμπορευμάτων. Έκτοτε έχει γίνει μια βιομηχανία αξίας τρισεκατομμυρίων

World 07.11.2026, 07:00
Σχολιάστε
Αερομεταφορά εμπορευμάτων: Από 10 τόπια μεταξωτά υφάσματα το 1910 στα 8,3 τρισ. δολάρια
Η πρώτη αερομεταφορά εμπορευμάτων
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η αερομεταφορά εμπορευμάτων αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογική καινοτομία μπορεί να αλλάξει όχι μόνο τις μεταφορές, αλλά και την ίδια τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Από τα λίγα δέματα μεταξωτών υφασμάτων που ταξίδεψαν το 1910 από το Ντέιτον στο Κολόμπους του Οχάιο, ο κλάδος έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνές δίκτυο που διακινεί προϊόντα αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η σημασία του δεν μετριέται τόσο από το βάρος των εμπορευμάτων που μεταφέρει, όσο από την οικονομική τους αξία και την ταχύτητα με την οποία πρέπει να φτάσουν στον προορισμό τους.

Το εντυπωσιακό είναι ότι η αεροπορική μεταφορά αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% του παγκόσμιου εμπορίου σε όγκο, αλλά σε περίπου ένα τρίτο της συνολικής αξίας του. Πρόκειται, επομένως, για μια υποδομή κρίσιμη για τις αλυσίδες εφοδιασμού της σύγχρονης οικονομίας, από τα ηλεκτρονικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα έως τα ανταλλακτικά, τα ευπαθή τρόφιμα και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η πρώτη αερομεταφορά και τα πρώτα βήματα

Στις 7 Νοεμβρίου 1910, ένα αεροσκάφος Wright Model B απογειώθηκε από το Ντέιτον του Οχάιο με προορισμό το Κολόμπους. Στο πιλοτήριο βρισκόταν ο Φίλιπ Πάρμελι, πιλότος της εταιρείας των αδελφών Ράιτ, ενώ στο αεροσκάφος είχαν φορτωθεί δέκα τόπια υφάσματος, συνολικού βάρους περίπου 32 κιλών. Η απόσταση των 105 χιλιομέτρων καλύφθηκε σε 71 λεπτά, σε μια πτήση που θεωρείται η πρώτη εμπορική αεροπορική μεταφορά φορτίου.

Ο Πάρμελι και δίπλα του τα τόπια υφάσματος σε σάκο

Η ιδέα ανήκε στον Μαξ Μόρχαους, επικεφαλής της εμπορικής επιχείρησης Morehouse-Martens στο Κολόμπους. Είχε αντιληφθεί ότι το αεροπλάνο μπορούσε να αποτελέσει όχι μόνο μέσο επίδειξης τεχνολογικής υπεροχής, αλλά και εργαλείο εμπορικής δραστηριότητας. Η επιχείρησή του συνεργάστηκε με την εταιρεία των Ράιτ, η οποία διέθεσε αεροσκάφος και πιλότο έναντι 5.000 δολαρίων. Η πτήση είχε και διαφημιστικό χαρακτήρα, αποδεικνύοντας ότι ένα προϊόν μπορούσε να μεταφερθεί αεροπορικώς σε χρόνο πολύ μικρότερο από εκείνον που απαιτούσαν τα χερσαία μέσα της εποχής.

Για αρκετά χρόνια, ωστόσο, η αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων παρέμεινε περισσότερο πείραμα παρά βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα πρώτα αεροσκάφη είχαν περιορισμένη μεταφορική ικανότητα, η ασφάλεια των πτήσεων ήταν χαμηλή και οι υποδομές ελάχιστες. Η ανάπτυξη των αεροπορικών ταχυδρομικών υπηρεσιών έδωσε την πρώτη ώθηση. Το 1911 πραγματοποιήθηκαν πτήσεις μεταφοράς αλληλογραφίας, ενώ το 1918 δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ η υπηρεσία αεροπορικού ταχυδρομείου, με τακτικά δρομολόγια. Η ταχύτητα άρχισε να αποκτά συγκεκριμένη οικονομική αξία: επιστολές, έγγραφα και μικρά δέματα μπορούσαν να φτάσουν σε μακρινούς προορισμούς πολύ νωρίτερα από ό,τι με το τρένο ή το πλοίο.

Η αποφασιστική αλλαγή ήρθε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η στρατιωτική αεροπορία είχε οδηγήσει στην κατασκευή μεγαλύτερων και πιο αξιόπιστων αεροσκαφών, ενώ η μεταπολεμική διάθεση στρατιωτικών μεταγωγικών αεροπλάνων δημιούργησε νέες δυνατότητες για εμπορική χρήση. Παράλληλα, η ανάπτυξη των επιβατικών αερομεταφορών επέτρεψε στις αεροπορικές εταιρείες να μεταφέρουν εμπορεύματα στους χώρους αποσκευών των επιβατικών αεροσκαφών. Έτσι, το φορτίο μπορούσε να ταξιδεύει χωρίς να απαιτείται κάθε φορά ειδική πτήση.

Από τις εμπορευματικές πτήσεις στα παγκόσμια δίκτυα

Η επόμενη μεγάλη τομή συνδέθηκε με την εμφάνιση εξειδικευμένων αεροπορικών εταιρειών ταχυμεταφορών. Το 1973 η Federal Express, η σημερινή FedEx, ξεκίνησε τη λειτουργία της από το Μέμφις των ΗΠΑ, με 14 αεροσκάφη και 186 δέματα που παραδόθηκαν μέσα σε μία νύχτα σε 25 πόλεις. Η καινοτομία της δεν ήταν απλώς η χρήση αεροπλάνων, αλλά η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος: τα δέματα συγκεντρώνονταν σε έναν κεντρικό κόμβο, ταξίδευαν τη νύχτα και στη συνέχεια διανέμονταν οδικώς στους τελικούς προορισμούς τους.

Το μοντέλο αυτό, γνωστό ως hub-and-spoke (άξονας και ακτίνα), άλλαξε τη λογική των εμπορευματικών μεταφορών. Αντί να απαιτούνται απευθείας πτήσεις μεταξύ κάθε ζεύγους πόλεων, τα φορτία περνούσαν από κεντρικά αεροδρόμια, όπου ταξινομούνταν και ανακατανέμονταν. Η FedEx, η UPS και η DHL ανέπτυξαν διεθνή δίκτυα, συνδυάζοντας αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές. Η δυνατότητα παράδοσης από πόρτα σε πόρτα, σε συγκεκριμένο χρόνο, δημιούργησε μια νέα αγορά ταχυμεταφορών και επέτρεψε στις επιχειρήσεις να οργανώνουν την παραγωγή και τις πωλήσεις τους σε πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική κλίμακα.

Την ίδια περίοδο, η εξέλιξη των μεγάλων μεταγωγικών αεροσκαφών και των ειδικών εμπορευματοκιβωτίων αεροπορικής μεταφοράς αύξησε τη χωρητικότητα και μείωσε τον χρόνο φόρτωσης και εκφόρτωσης. Η τυποποίηση των μονάδων φορτίου επέτρεψε την ταχύτερη μετακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ αεροσκαφών, φορτηγών και αποθηκών. Η αεροπορική μεταφορά έπαψε να είναι μια μεμονωμένη υπηρεσία και εντάχθηκε σε σύνθετες διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού.

Η οικονομική της σημασία έγινε ακόμη μεγαλύτερη με την παγκοσμιοποίηση της παραγωγής. Μια εταιρεία ηλεκτρονικών μπορεί να σχεδιάζει ένα προϊόν σε μία χώρα, να προμηθεύεται μικροεπεξεργαστές από άλλη και να συναρμολογεί τις συσκευές σε τρίτη. Όταν ένα εξάρτημα υψηλής αξίας καθυστερεί, μπορεί να σταματήσει ολόκληρη η γραμμή παραγωγής. Η αεροπορική μεταφορά προσφέρει τη δυνατότητα ταχείας αναπλήρωσης αποθεμάτων και περιορισμού του κόστους μιας τέτοιας διακοπής.

Τα μεγέθη μιας αγοράς τρισεκατομμυρίων

Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), οι αεροπορικές εταιρείες μεταφέρουν περισσότερους από 62 εκατ. τόνους εμπορευμάτων ετησίως. Η αξία των προϊόντων αυτών υπολογίζεται σε περίπου 8,3 τρισ. δολάρια, δηλαδή κατά μέσο όρο 22,7 δισ. δολάρια κάθε ημέρα. Η αεροπορική μεταφορά αντιπροσωπεύει πάνω από το 33% της αξίας του παγκόσμιου εμπορίου, παρότι καλύπτει λιγότερο από το 1% του όγκου του.

Η διαφορά αυτή εξηγείται από τη σύνθεση των φορτίων. Στα αεροσκάφη μεταφέρονται συχνά προϊόντα με υψηλή αξία σε σχέση με το βάρος τους: smartphones, υπολογιστές, ημιαγωγοί, εξαρτήματα αεροσκαφών, ιατρικός εξοπλισμός, φαρμακευτικά προϊόντα και εξειδικευμένα βιομηχανικά ανταλλακτικά. Σημαντική είναι επίσης η μεταφορά φρέσκων τροφίμων, λουλουδιών, θαλασσινών και άλλων ευπαθών προϊόντων, για τα οποία ο χρόνος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα εμπορικής αξίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τομέας της υγείας. Εμβόλια, φάρμακα και βιολογικά σκευάσματα συχνά απαιτούν ελεγχόμενη θερμοκρασία και αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Η αεροπορική μεταφορά επιτρέπει τη διατήρηση της λεγόμενης ψυχρής αλυσίδας και την ταχεία διάθεση κρίσιμων προϊόντων σε νοσοκομεία και αγορές που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Αντίστοιχα, στο ηλεκτρονικό εμπόριο η δυνατότητα διασυνοριακής αποστολής μικρών δεμάτων έχει μετατρέψει την ταχεία διανομή σε βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η δραστηριότητα εξακολουθεί να αυξάνεται. Σύμφωνα με την IATA, η παγκόσμια ζήτηση για αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές, μετρούμενη σε τονοχιλιόμετρα φορτίου, αυξήθηκε κατά 11,3% το 2024, ξεπερνώντας τα προηγούμενα ιστορικά επίπεδα. Το 2025 σημείωσε νέα άνοδο 3,4%, καταγράφοντας νέο ρεκόρ. Η μέτρηση σε τονοχιλιόμετρα συνυπολογίζει τόσο το βάρος όσο και την απόσταση μεταφοράς και, συνεπώς, αποτυπώνει καλύτερα την πραγματική μεταφορική δραστηριότητα από ό,τι ο απλός αριθμός των τόνων.

αερομεταφορά

Το κόστος, οι προκλήσεις και η επόμενη ημέρα

Η αεροπορική μεταφορά παραμένει ακριβότερη από τη θαλάσσια και τη χερσαία για τα περισσότερα προϊόντα. Το κόστος των καυσίμων, οι χρεώσεις των αεροδρομίων, η ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό και οι αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας περιορίζουν την οικονομική της ανταγωνιστικότητα σε ογκώδη ή χαμηλής αξίας εμπορεύματα. Γι’ αυτό και δεν αντικαθιστά τα πλοία ή τα φορτηγά, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά, καλύπτοντας τις ανάγκες στις οποίες η ταχύτητα υπερτερεί του κόστους.

Ο κλάδος είναι επίσης ευάλωτος σε γεωπολιτικές κρίσεις, κλεισίματα εναέριων χώρων, εμπορικούς περιορισμούς και διαταραχές στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού. Η πανδημία ανέδειξε πόσο κρίσιμη είναι η αεροπορική μεταφορά για την τροφοδοσία των αγορών, αλλά και πόσο ευαίσθητη μπορεί να γίνει όταν περιορίζονται οι διαθέσιμες πτήσεις. Επιπλέον, η ανάγκη μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ασκεί πιέσεις στις εταιρείες να επενδύσουν σε αποδοτικότερα αεροσκάφη, βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα και καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας.

Η επόμενη φάση της ανάπτυξης θα εξαρτηθεί και από την ψηφιοποίηση. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση των αποστολών, η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ αεροπορικών εταιρειών, τελωνείων και μεταφορικών επιχειρήσεων, καθώς και η αυτοματοποίηση των αποθηκών μπορούν να περιορίσουν καθυστερήσεις και διοικητικά κόστη. Η IATA προωθεί, μεταξύ άλλων, το πρότυπο ONE Record, με στόχο την ενιαία ψηφιακή διαχείριση των πληροφοριών κάθε αποστολής σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Από τα υφάσματα που μετέφερε ο Πάρμελι σε λίγο περισσότερο από μία ώρα, μέχρι τα δισεκατομμύρια δολάρια εμπορευμάτων που διακινούνται καθημερινά, η αεροπορική μεταφορά έχει μετατραπεί σε βασικό μηχανισμό της διεθνούς οικονομίας. Η πραγματική της αξία δεν βρίσκεται στο ότι μεταφέρει τα περισσότερα προϊόντα, αλλά στο ότι μεταφέρει εκείνα για τα οποία η καθυστέρηση μπορεί να κοστίσει πολύ περισσότερο από το ίδιο το εισιτήριο του φορτίου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ιατρικός τουρισμός: Τα καλύτερα νοσοκομεία που διεκδικούν τους ασθενείς του κόσμου
World

Τα καλύτερα νοσοκομεία με σθενείς απ' όλο τον κόσμο
Αερομεταφορά εμπορευμάτων: Από 10 τόπια μεταξωτά υφάσματα το 1910 στα 8,3 τρισ. δολάρια
World

Αερομεταφορές: Από τα μεταξωτά υφάσματα στα 8,3 τρισ. δολ.
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία
Ιαπωνία: Η κυβέρνηση Τακαΐτσι ανακοινώνει δέσμη μέτρων έκτακτης ανάγκης για την κυβερνοάμυνα
World

Έκτακτο σχέδιο κυβερνοασάλειας στην Ιαπωνία
Βρετανία: Οι εργοδότες θα πρέπει να αναγράφουν τους μισθούς στις αγγελίες εργασίας
World

Αγγελίες με αναγραφόμενους μισθούς πλέον στη Βρετανία
Ιράν: Ο ασύμμετρος πόλεμος στο Ορμούζ για να κρατήσει ψηλά τις τιμές του πετρελαίου
World

Ιράν: Ανταρτοπόλεμος στο Ορμούζ για να κρατήσει ψηλά το πετρέλαιο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Γεωργία: Περισσότερες από 950 δισ. δολάρια οι κρατικές ενισχύσεις [γραφήματα]
AGRO

ΟΟΣΑ: Στα 950 δισ. η στήριξη στη γεωργία - Πίσω οι επενδύσεις [γραφήματα]

Τι αποκαλύπτει έκθεση για τη γεωργία του ΟΟΣΑ - Το μεγάλο έλλειμμα σε επενδύσεις - Η ελληνική πραγματικότητα

Ανθή Γεωργίου
Αερομεταφορά εμπορευμάτων: Από 10 τόπια μεταξωτά υφάσματα το 1910 στα 8,3 τρισ. δολάρια
World

Αερομεταφορές: Από τα μεταξωτά υφάσματα στα 8,3 τρισ. δολ.

Στις 7 Νοεμβρίου 1910, οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποίησαν την πρώτη αερομεταφορά εμπορευμάτων. Έκτοτε έχει γίνει μια βιομηχανία αξίας τρισεκατομμυρίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Στον όμιλο IKOS η έκταση της Dimand στις Γούρνες Κρήτης
Business

Στον όμιλο IKOS η έκταση της Dimand στις Γούρνες Κρήτης

Πρόκειται για την έκταση της πρώην αμερικανικής βάσης, γνωστή και ως «Μικρό Ελληνικό», για την οποία είχε σχεδιαστεί μια μεγάλη επένδυση με τουριστικές και εμπορικές χρήσεις

Λάμπρος Καραγεώργος
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία

Τα 6,3 δισ. δολαρίων που έκλεψαν Βορειοκορεάτες χάκερς αποτελεί το πιο πρόσφατο μιας σειράς πληγμάτων σε ανταλλακτήρια crypto κατά την τελευταία δωδεκαετία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΕΕ: Κηρύσσει τον «πόλεμο» στη γραφειοκρατία – Τι αλλάζει σε τράπεζες, ενέργεια και στέγαση
World

ΕΕ κατά... γραφειοκρατίας - Τι αλλάζει σε τράπεζες, ενέργεια και στέγαση

Η Κομισιόν υπόσχεται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μικρότερη ταλαιπωρία και λιγότερο «χαρτομάνι», φυσικό ή ηλεκτρονικό

Αλέξανδρος Καψύλης
Citi για Coca-Cola HBC: Τι θα συμβεί εάν χαθούν τα assets στη Ρωσία
Business

Citi για Coca-Cola HBC: Τι θα συμβεί εάν χαθούν τα assets στη Ρωσία

Η Citi εκτιμά ότι η ρωσική δραστηριότητα αντιστοιχεί περίπου στο 33% των κερδών ανά μετοχή για την Coca-Cola HBC το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Big Tech: Ωθούν τις πωλήσεις εταιρικών ομολόγων στις ΗΠΑ σε ετήσιο ρεκόρ
Τεχνολογία

Big Tech: Ωθούν τις πωλήσεις εταιρικών ομολόγων στις ΗΠΑ σε ετήσιο ρεκόρ

Η έκδοση ομολόγων θα χρηματοδοτήσει περίπου το 35% των κεφαλαιουχικών δαπανών των «hyperscalers» το 2027

Δημήτρης Σταμούλης
IMO: Το «Ριζότο» και η συνταγή για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας
Ναυτιλία

IMO: Το «Ριζότο» και η συνταγή για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας

Το «Risotto Group» επεξεργάζεται μια συμβιβαστική πρόταση που διατηρεί τον οικονομικό μηχανισμό του Net-Zero Framework

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Ιατρικός τουρισμός: Τα καλύτερα νοσοκομεία που διεκδικούν τους ασθενείς του κόσμου
World

Τα καλύτερα νοσοκομεία με σθενείς απ' όλο τον κόσμο

Ο ιατρικός τουρισμός εξελίσσεται σε μια αγορά δισεκατομμυρίων. Η νέα κατάταξη του Newsweek και της Statista ανέδειξε 295 νοσοκομεία και κλινικές σε 13 χώρες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία

Τα 6,3 δισ. δολαρίων που έκλεψαν Βορειοκορεάτες χάκερς αποτελεί το πιο πρόσφατο μιας σειράς πληγμάτων σε ανταλλακτήρια crypto κατά την τελευταία δωδεκαετία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ιαπωνία: Η κυβέρνηση Τακαΐτσι ανακοινώνει δέσμη μέτρων έκτακτης ανάγκης για την κυβερνοάμυνα
World

Έκτακτο σχέδιο κυβερνοασάλειας στην Ιαπωνία

Η Ιαπωνία ήρθε αντιμέτωπη φέτος με ένα μπαράζ κυβερνοεπιθέσεων υψηλού προφίλ, οι οποίες αποδόθηκαν στην άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και σε ευπάθειες των συστημάτων ασφαλείας.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βρετανία: Οι εργοδότες θα πρέπει να αναγράφουν τους μισθούς στις αγγελίες εργασίας
World

Αγγελίες με αναγραφόμενους μισθούς πλέον στη Βρετανία

Στόχος του μέτρου είναι να βοηθηθούν οι νέοι και οι γυναίκες ειδικότερα να επιτύχουν μεγαλύτερη ισότητα στις αμοιβές

Ιράν: Ο ασύμμετρος πόλεμος στο Ορμούζ για να κρατήσει ψηλά τις τιμές του πετρελαίου
World

Ιράν: Ανταρτοπόλεμος στο Ορμούζ για να κρατήσει ψηλά το πετρέλαιο

Το Ιράν επιστρατεύει τα πάντα, από ρουκετοβόλα έως μαγνητικές νάρκες, σε μια προσπάθεια να διαταράξει τη ροή πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Προϋπολογισμός ΕΕ: Στο στόχαστρο μεγάλες επιχειρήσεις για να επιτευχθεί συμφωνία
World

Προϋπολογισμός ΕΕ: Στο στόχαστρο μεγάλες εταιρείες για να «βγει» συμφωνία

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ελπίζει ότι οι παραχωρήσεις θα διευκολύνουν την επίτευξη συμφωνίας για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ

Brexit: Το χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) λύγισε, αλλά ξανασηκώθηκε
World

Brexit: Το χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) λύγισε, αλλά ξανασηκώθηκε

Το Brexit έδωσε σε πολλούς την εντύπωση ότι το LSE θα έχανε την λάμψη του και εισηγμένες θα έψαχναν για άλλα χρηματιστήρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Στο μικροσκόπιο η χρήση AI στην αξιολόγηση στο Δημόσιο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στο μικροσκόπιο η χρήση AI στην αξιολόγηση στο Δημόσιο

Ερωτήματα για τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Κώστας Ντελέζος
Ιατρικός τουρισμός: Τα καλύτερα νοσοκομεία που διεκδικούν τους ασθενείς του κόσμου
World

Τα καλύτερα νοσοκομεία με σθενείς απ' όλο τον κόσμο

Ο ιατρικός τουρισμός εξελίσσεται σε μια αγορά δισεκατομμυρίων. Η νέα κατάταξη του Newsweek και της Statista ανέδειξε 295 νοσοκομεία και κλινικές σε 13 χώρες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κτίρια: Πόσους ορόφους ακόμη μπορούν να κερδίσουν στα βόρεια προάστια;
Ακίνητα

Ψηλώνουν τα κτίρια σε Μεσογείων και Κηφισίας - Τι αλλάζει

Οι αυξήσεις συντελεστών δόμησης σε 25 ζώνες και οι νέες δυνατότητες δόμησης σε Κηφισιά, στις περιοχές-φιλέτα  των βορείων προαστίων όπως το Ψυχικό, η Φιλοθέη, το Χαλάνδρι και η Κηφισιά.

Μάχη Τράτσα
Αερομεταφορά εμπορευμάτων: Από 10 τόπια μεταξωτά υφάσματα το 1910 στα 8,3 τρισ. δολάρια
World

Αερομεταφορές: Από τα μεταξωτά υφάσματα στα 8,3 τρισ. δολ.

Στις 7 Νοεμβρίου 1910, οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποίησαν την πρώτη αερομεταφορά εμπορευμάτων. Έκτοτε έχει γίνει μια βιομηχανία αξίας τρισεκατομμυρίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κυκλική Οικονομία: Η Ελλάδα χάνει πολύτιμους πόρους
Experts

Η Ελλάδα χάνει πόρους

Η σημασία της μέτρησης για τις επιχειρήσεις

Νίκος Αυλώνας
Τουρισμός 2027: Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις
Τουρισμός

Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις

Συγκρατημένες προκρατήσεις και πιέσεις για εκπτώσεις ενόψει Black Friday – Τι δείχνει η έρευνα της ABTA για τους Βρετανούς ταξιδιώτες

Λάμπρος Καραγεώργος
Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα – Κατά 65% μειωμένη η ναυτιλιακή κίνηση
Ναυτιλία

Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα

Συνολικά 155 περιστατικά συνδεόμενα με τη σύγκρουση Ιράν–ΗΠΑ από την έναρξη των εχθροπραξιών – στους 82 οι νεκροί/τραυματίες ναυτικοί, στο «κόκκινο» η επικινδυνότητα στα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας
Economy

Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας

Το υψηλό δημόσιο χρέος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η ενεργειακή εξάρτηση παραμένουν αδύναμα σημεία, σύμφωνα με τη Fitch

Γιάννης Αγουρίδης
Συντάξεις: Μετά το 2030 η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μετά το 2030 η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης

«Παράθυρο» τεσσάρων ετών για την επανεξέταση των αλλαγών αφήνει η κυβέρνηση – Το θέμα άνοιξε η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δημογραφικό πρόβλημα

Κώστας Παπαδής
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία

Τα 6,3 δισ. δολαρίων που έκλεψαν Βορειοκορεάτες χάκερς αποτελεί το πιο πρόσφατο μιας σειράς πληγμάτων σε ανταλλακτήρια crypto κατά την τελευταία δωδεκαετία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Θανόπουλος: Η άνοδος του τζίρου, τα deals για τη ρευστότητα και οι προσδοκίες από το 2026
Business

Το delicatessen των Βορείων Προαστίων που πάει κόντρα στο ρεύμα

Γιατί η Θανόπουλος περιμένει αύξηση τζίρου στην τρέχουσα χρήση και τι προβλέπεται για το μέρισμα - Ο αστερίσκος του ορκωτού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γεωργία: Περισσότερες από 950 δισ. δολάρια οι κρατικές ενισχύσεις [γραφήματα]
AGRO

ΟΟΣΑ: Στα 950 δισ. η στήριξη στη γεωργία - Πίσω οι επενδύσεις [γραφήματα]

Τι αποκαλύπτει έκθεση για τη γεωργία του ΟΟΣΑ - Το μεγάλο έλλειμμα σε επενδύσεις - Η ελληνική πραγματικότητα

Ανθή Γεωργίου
GSI: Απόπλους για το γαλλικό σκάφος μετά τη NAVTEX
Ηλεκτρισμός

Απόπλους για το γαλλικό σκάφος, restart για τις έρευνες του GSI

Στο ΝΑ Κρητικό Πέλαγος πλέει από σήμερα 7 Νοεμβρίου το ABEILLE MARENGO για τις έρευνες του GSI - Το τελευταίο «τσεκ» στα σόναρ - Τι έπεται μετά τη NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Χρήστος Κολώνας
Τι κάνει τελικά μια επιχείρηση βιώσιμη;
Experts

Βιώσιμο επιχειρείν

Η καλή οικονομική διαχείριση δίνει στην επιχείρηση περιθώρια να επενδύει και να καινοτομεί

Βαλέρια Τσάμη
Cavino: Η εκτόξευση του τζίρου, η τροχιά της «Κουρτάκης» και ο στόχος για το 2026
Business

Το νέο στοίχημα της Cavino με την Κουρτάκης

Κατά 55% αυξήθηκε ο τζίρος του ομίλου Cavino το 2025 - Η εποχή μετά την εξαγορά της Κουρτάκης, τα δάνεια και ο αστερίσκος του ορκωτού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Λαβώθηκε η Λ. Αθηνών, προνόησε η HelleniQ Energy, τα σενάρια για Coca-Cola HBC, στην τελική ευθεία η Metlen, ο άσσος της Euronext, άλλαξε χέρια το «μικρό Ελληνικό»
Inside Stories

Λαβώθηκε η Λ. Αθηνών, προνόησε η HelleniQ Energy, τα σενάρια για Coca-Cola HBC, στην τελική ευθεία η Metlen, ο άσσος της Euronext, άλλαξε χέρια το «μικρό Ελληνικό»

Πάνω από 100 μονάδες η διήμερη βουτιά

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies