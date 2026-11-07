 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_tone"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat1"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Ιατρικός τουρισμός: Τα καλύτερα νοσοκομεία που διεκδικούν τους ασθενείς του κόσμου

Ο ιατρικός τουρισμός εξελίσσεται σε μια αγορά δισεκατομμυρίων. Η νέα κατάταξη του Newsweek και της Statista ανέδειξε 295 νοσοκομεία και κλινικές σε 13 χώρες

World 07.11.2026, 07:15
Σχολιάστε
Ιατρικός τουρισμός: Τα καλύτερα νοσοκομεία που διεκδικούν τους ασθενείς του κόσμου
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η αναζήτηση ιατρικής περίθαλψης πέρα από τα σύνορα της χώρας κατοικίας δεν αποτελεί πλέον μια περιθωριακή επιλογή για λίγους εύπορους ασθενείς. Από τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και την ογκολογία μέχρι την ορθοπεδική, την οφθαλμολογία και την πλαστική χειρουργική, εκατομμύρια άνθρωποι εξετάζουν το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, να περιορίσουν το κόστος ή να αποφύγουν μεγάλες λίστες αναμονής. Ο ιατρικός τουρισμός καθίσταται προσιτός σε ολοένα ευρύτερες εισοδηματικές κατηγορίες.

Την ανάπτυξη αυτής της διεθνούς αγοράς αποτυπώνει η πρώτη έκδοση της κατάταξης World’s Best Hospitals & Clinics for Medical Tourism 2027, που παρουσίασαν το αμερικανικό περιοδικό Newsweek και η εταιρεία ερευνών Statista. Η αξιολόγηση εξέτασε περισσότερα από 25.000 νοσοκομεία παγκοσμίως και αναγνώρισε 295 νοσοκομεία και κλινικές σε 13 χώρες. Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει 1.025 διακρίσεις σε εννέα διαφορετικές ιατρικές κατηγορίες, καθώς ένα νοσοκομείο μπορεί να ξεχωρίζει σε περισσότερες από μία ειδικότητες.

Η κατάταξη δεν αποτελεί μία ενιαία λίστα με τα κορυφαία νοσοκομεία του πλανήτη. Οι μονάδες αξιολογούνται ανά ειδικότητα και θεραπευτική κατηγορία. Συνεπώς, οι διακρίσεις αποτυπώνουν συγκεκριμένα πεδία υπεροχής και όχι μια συνολική αξιολόγηση κάθε πτυχής της νοσοκομειακής περίθαλψης.

Πώς επιλέχθηκαν τα νοσοκομεία

Η αξιολόγηση καλύπτει 13 σημαντικούς προορισμούς για ιατρικό τουρισμό: Βραζιλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Μαλαισία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ΗΠΑ.

Η μεθοδολογία συνδυάζει πέντε βασικούς πυλώνες: συστάσεις επαγγελματιών υγείας και φορέων που δραστηριοποιούνται στον ιατρικό τουρισμό, πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις, αξιολογήσεις ασθενών και στοιχεία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες υποστήριξης διεθνών ασθενών και δεδομένα από ειδική έρευνα της Statista προς τις ίδιες τις υγειονομικές μονάδες.

Οι εννέα κατηγορίες περιλαμβάνουν τη βαριατρική χειρουργική, την καρδιολογική φροντίδα και την καρδιοχειρουργική, την ορθοπεδική, την οφθαλμολογία, τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του προστάτη, την αυξητική στήθους, τη λιποαναρρόφηση και τη ρινοπλαστική. Η αξιολόγηση χρησιμοποιεί σύμβολα αεροπλάνων: η ανώτατη διάκριση των πέντε αεροπλάνων απονέμεται σε μονάδες που βρίσκονται στο κορυφαίο 20% τόσο ως προς τη συνολική επίδοση όσο και ως προς τις συστάσεις των ειδικών.

Δέκα νοσοκομεία που ξεχωρίζουν

Η κατάταξη αναδεικνύει νοσοκομεία από διαφορετικές ηπείρους και με διαφορετικά πεδία εξειδίκευσης. Μεταξύ των ιδρυμάτων που συγκεντρώνουν κορυφαίες διακρίσεις σε επιμέρους κατηγορίες περιλαμβάνονται:

Samsung Medical Center – Νότια Κορέα: Ένα από τα πιο πολυδιάστατα ιδρύματα της κατάταξης. Έλαβε την ανώτατη βαθμολογία σε οκτώ από τις εννέα ειδικότητες που αξιολογήθηκαν, μεταξύ των οποίων η καρδιολογική φροντίδα, η ορθοπεδική, η οφθαλμολογία και η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και του προστάτη.

Asan Medical Center – Νότια Κορέα: Κατέκτησε την ανώτατη διάκριση σε επτά κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θέση της Σεούλ στον διεθνή ανταγωνισμό για εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες.

Severance Hospital – Νότια Κορέα: Ξεχώρισε στη βαριατρική χειρουργική, όπου έλαβε πέντε αεροπλάνα, ενώ διακρίθηκε επίσης στην καρδιοχειρουργική, την ορθοπεδική και την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη.

Seoul National University Hospital – Νότια Κορέα: Συγκέντρωσε κορυφαίες βαθμολογίες στην καρδιολογική φροντίδα, την οφθαλμολογία και την ορθοπεδική.

Gleneagles Hospital Penang – Μαλαισία: Έλαβε την ανώτατη διάκριση στην ορθοπεδική, ενισχύοντας τη θέση της Μαλαισίας ως προορισμού για ασθενείς που αναζητούν εξειδικευμένη περίθαλψη στη Νοτιοανατολική Ασία.

Cleveland Clinic Abu Dhabi – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Συγκαταλέγεται στις μονάδες με κορυφαία αναγνώριση στην καρδιολογική φροντίδα και την καρδιοχειρουργική, ενισχύοντας τον ρόλο του Άμπου Ντάμπι ως περιφερειακού κέντρου προηγμένης ιατρικής.

Gleneagles Hospital Kuala Lumpur – Μαλαισία: Διακρίθηκε στην καρδιολογική φροντίδα και την καρδιοχειρουργική, σε μια αγορά που επενδύει συστηματικά στην προσέλκυση ασθενών από το εξωτερικό.

Mount Elizabeth Hospital Novena – Σιγκαπούρη: Συγκέντρωσε κορυφαίες διακρίσεις στην οφθαλμολογία, ενώ αναγνωρίστηκε και σε άλλες θεραπευτικές κατηγορίες.

Massachusetts Eye and Ear – ΗΠΑ: Ξεχώρισε στην οφθαλμολογία, έναν τομέα στον οποίο η εξειδικευμένη τεχνογνωσία και η πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.

King Faisal Specialist Hospital and Research Center – Σαουδική Αραβία: Έλαβε κορυφαία αναγνώριση στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, αναδεικνύοντας την ενίσχυση των ιατρικών υποδομών στη Μέση Ανατολή.

Η Νότια Κορέα εμφανίζει ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία: συνολικά 20 νοσοκομεία και κλινικές της συμπεριλήφθηκαν στην αξιολόγηση. Το Samsung Medical Center συγκέντρωσε τις περισσότερες ανώτατες βαθμολογίες μεταξύ των κορεατικών ιδρυμάτων, ενώ το Asan Medical Center ακολούθησε με επτά.

Ο ιατρικός τουρισμός είναι αγορά δισεκατομμυρίων

Η οικονομική διάσταση του ιατρικού τουρισμού είναι πλέον σημαντική. Οι εκτιμήσεις για το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς διαφέρουν αισθητά, καθώς οι εταιρείες ερευνών δεν χρησιμοποιούν πάντοτε τον ίδιο ορισμό ή τις ίδιες μεθόδους υπολογισμού. Σύμφωνα με την Grand View Research, η αγορά αποτιμήθηκε σε περίπου 34 δισ. δολάρια το 2025 και εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 38,6 δισ. το 2026, με πρόβλεψη για 126,2 δισ. δολάρια έως το 2035. Πρόκειται για εμπορική εκτίμηση και όχι για επίσημη παγκόσμια στατιστική καταγραφή.

Η Τουρκία αποτελεί έναν από τους βασικούς παίκτες. Η γεωγραφική της θέση, η σύνδεση με μεγάλες αεροπορικές αγορές, οι ιδιωτικές κλινικές και το ανταγωνιστικό κόστος έχουν ενισχύσει την παρουσία της σε τομείς όπως η μεταμόσχευση μαλλιών, η οδοντιατρική, η αισθητική χειρουργική και η οφθαλμολογία. Η Σιγκαπούρη και η Μαλαισία προσελκύουν ασθενείς από την Ασία και τη Μέση Ανατολή, ενώ η Νότια Κορέα έχει αναπτύξει ισχυρό διεθνές αποτύπωμα τόσο στην υψηλή νοσοκομειακή εξειδίκευση όσο και στην αισθητική ιατρική.

Το οικονομικό όφελος δεν περιορίζεται στα έσοδα των νοσοκομείων. Οι διεθνείς ασθενείς δημιουργούν ζήτηση για ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες, μεταφορές, διερμηνεία, υπηρεσίες αποκατάστασης και εξειδικευμένη ασφαλιστική κάλυψη. Έτσι, ο ιατρικός τουρισμός λειτουργεί ως εξαγωγικός κλάδος υπηρεσιών, με πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομία.

Η ποιότητα και οι κίνδυνοι

Η χαμηλότερη τιμή, ωστόσο, δεν αρκεί για να καταστήσει έναν προορισμό κατάλληλο. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) επισημαίνουν ότι οι ασθενείς πρέπει να εξετάζουν τις πιστοποιήσεις των μονάδων, τα προσόντα των γιατρών, τις πρακτικές πρόληψης λοιμώξεων και το σχέδιο μετεγχειρητικής παρακολούθησης. Οι επιπλοκές μπορεί να περιλαμβάνουν λοιμώξεις, θρομβώσεις και ανάγκη για νέες επεμβάσεις, ενώ η επιστροφή με αεροπλάνο αμέσως μετά από χειρουργείο μπορεί να αυξήσει ορισμένους κινδύνους.

Εξίσου κρίσιμη είναι η συνέχεια της περίθαλψης μετά την επιστροφή του ασθενούς στην πατρίδα του. Η επικοινωνία του νοσοκομείου με τον θεράποντα γιατρό, η μεταφορά του ιατρικού φακέλου και η σαφής συμφωνία για την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών αποτελούν προϋποθέσεις μιας ασφαλούς θεραπευτικής διαδρομής.

Η νέα κατάταξη του Newsweek και της Statista δείχνει ότι ο διεθνής ανταγωνισμός δεν αφορά πλέον μόνο την προσφορά φθηνότερων επεμβάσεων. Τα νοσοκομεία που θέλουν να προσελκύσουν ασθενείς από το εξωτερικό χρειάζεται να συνδυάζουν εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, τεχνολογικές υποδομές, διαφάνεια, ασφάλεια και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση. Σε μια αγορά όπου η εμπιστοσύνη μπορεί να καθορίσει την επιλογή μιας θεραπείας που αλλάζει τη ζωή του ασθενούς, η φήμη και η αποδεδειγμένη ποιότητα γίνονται εξίσου σημαντικές με την τιμή.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ιατρικός τουρισμός: Τα καλύτερα νοσοκομεία που διεκδικούν τους ασθενείς του κόσμου
World

Τα καλύτερα νοσοκομεία με σθενείς απ' όλο τον κόσμο
Αερομεταφορά εμπορευμάτων: Από 10 τόπια μεταξωτά υφάσματα το 1910 στα 8,3 τρισ. δολάρια
World

Αερομεταφορές: Από τα μεταξωτά υφάσματα στα 8,3 τρισ. δολ.
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία
Ιαπωνία: Η κυβέρνηση Τακαΐτσι ανακοινώνει δέσμη μέτρων έκτακτης ανάγκης για την κυβερνοάμυνα
World

Έκτακτο σχέδιο κυβερνοασάλειας στην Ιαπωνία
Βρετανία: Οι εργοδότες θα πρέπει να αναγράφουν τους μισθούς στις αγγελίες εργασίας
World

Αγγελίες με αναγραφόμενους μισθούς πλέον στη Βρετανία
Ιράν: Ο ασύμμετρος πόλεμος στο Ορμούζ για να κρατήσει ψηλά τις τιμές του πετρελαίου
World

Ιράν: Ανταρτοπόλεμος στο Ορμούζ για να κρατήσει ψηλά το πετρέλαιο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Γεωργία: Περισσότερες από 950 δισ. δολάρια οι κρατικές ενισχύσεις [γραφήματα]
AGRO

ΟΟΣΑ: Στα 950 δισ. η στήριξη στη γεωργία - Πίσω οι επενδύσεις [γραφήματα]

Τι αποκαλύπτει έκθεση για τη γεωργία του ΟΟΣΑ - Το μεγάλο έλλειμμα σε επενδύσεις - Η ελληνική πραγματικότητα

Ανθή Γεωργίου
Αερομεταφορά εμπορευμάτων: Από 10 τόπια μεταξωτά υφάσματα το 1910 στα 8,3 τρισ. δολάρια
World

Αερομεταφορές: Από τα μεταξωτά υφάσματα στα 8,3 τρισ. δολ.

Στις 7 Νοεμβρίου 1910, οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποίησαν την πρώτη αερομεταφορά εμπορευμάτων. Έκτοτε έχει γίνει μια βιομηχανία αξίας τρισεκατομμυρίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Στον όμιλο IKOS η έκταση της Dimand στις Γούρνες Κρήτης
Business

Στον όμιλο IKOS η έκταση της Dimand στις Γούρνες Κρήτης

Πρόκειται για την έκταση της πρώην αμερικανικής βάσης, γνωστή και ως «Μικρό Ελληνικό», για την οποία είχε σχεδιαστεί μια μεγάλη επένδυση με τουριστικές και εμπορικές χρήσεις

Λάμπρος Καραγεώργος
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία

Τα 6,3 δισ. δολαρίων που έκλεψαν Βορειοκορεάτες χάκερς αποτελεί το πιο πρόσφατο μιας σειράς πληγμάτων σε ανταλλακτήρια crypto κατά την τελευταία δωδεκαετία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Euroxx: Συντηρητικό το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank, υπάρχουν περιθώρια αναβάθμισης
Τράπεζες
Upd: 14:04

Πώς είδαν οι αναλυτές το νέο business plan της Alpha Bank

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Euroxx και στην πολιτική διανομών της Alpha Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΕ: Κηρύσσει τον «πόλεμο» στη γραφειοκρατία – Τι αλλάζει σε τράπεζες, ενέργεια και στέγαση
World

ΕΕ κατά... γραφειοκρατίας - Τι αλλάζει σε τράπεζες, ενέργεια και στέγαση

Η Κομισιόν υπόσχεται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μικρότερη ταλαιπωρία και λιγότερο «χαρτομάνι», φυσικό ή ηλεκτρονικό

Αλέξανδρος Καψύλης
Citi για Coca-Cola HBC: Τι θα συμβεί εάν χαθούν τα assets στη Ρωσία
Business

Citi για Coca-Cola HBC: Τι θα συμβεί εάν χαθούν τα assets στη Ρωσία

Η Citi εκτιμά ότι η ρωσική δραστηριότητα αντιστοιχεί περίπου στο 33% των κερδών ανά μετοχή για την Coca-Cola HBC το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
IMO: Το «Ριζότο» και η συνταγή για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας
Ναυτιλία

IMO: Το «Ριζότο» και η συνταγή για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας

Το «Risotto Group» επεξεργάζεται μια συμβιβαστική πρόταση που διατηρεί τον οικονομικό μηχανισμό του Net-Zero Framework

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Ιατρικός τουρισμός: Τα καλύτερα νοσοκομεία που διεκδικούν τους ασθενείς του κόσμου
World

Τα καλύτερα νοσοκομεία με σθενείς απ' όλο τον κόσμο

Ο ιατρικός τουρισμός εξελίσσεται σε μια αγορά δισεκατομμυρίων. Η νέα κατάταξη του Newsweek και της Statista ανέδειξε 295 νοσοκομεία και κλινικές σε 13 χώρες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία

Τα 6,3 δισ. δολαρίων που έκλεψαν Βορειοκορεάτες χάκερς αποτελεί το πιο πρόσφατο μιας σειράς πληγμάτων σε ανταλλακτήρια crypto κατά την τελευταία δωδεκαετία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ιαπωνία: Η κυβέρνηση Τακαΐτσι ανακοινώνει δέσμη μέτρων έκτακτης ανάγκης για την κυβερνοάμυνα
World

Έκτακτο σχέδιο κυβερνοασάλειας στην Ιαπωνία

Η Ιαπωνία ήρθε αντιμέτωπη φέτος με ένα μπαράζ κυβερνοεπιθέσεων υψηλού προφίλ, οι οποίες αποδόθηκαν στην άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και σε ευπάθειες των συστημάτων ασφαλείας.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βρετανία: Οι εργοδότες θα πρέπει να αναγράφουν τους μισθούς στις αγγελίες εργασίας
World

Αγγελίες με αναγραφόμενους μισθούς πλέον στη Βρετανία

Στόχος του μέτρου είναι να βοηθηθούν οι νέοι και οι γυναίκες ειδικότερα να επιτύχουν μεγαλύτερη ισότητα στις αμοιβές

Ιράν: Ο ασύμμετρος πόλεμος στο Ορμούζ για να κρατήσει ψηλά τις τιμές του πετρελαίου
World

Ιράν: Ανταρτοπόλεμος στο Ορμούζ για να κρατήσει ψηλά το πετρέλαιο

Το Ιράν επιστρατεύει τα πάντα, από ρουκετοβόλα έως μαγνητικές νάρκες, σε μια προσπάθεια να διαταράξει τη ροή πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Προϋπολογισμός ΕΕ: Στο στόχαστρο μεγάλες επιχειρήσεις για να επιτευχθεί συμφωνία
World

Προϋπολογισμός ΕΕ: Στο στόχαστρο μεγάλες εταιρείες για να «βγει» συμφωνία

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ελπίζει ότι οι παραχωρήσεις θα διευκολύνουν την επίτευξη συμφωνίας για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ

Brexit: Το χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) λύγισε, αλλά ξανασηκώθηκε
World

Brexit: Το χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) λύγισε, αλλά ξανασηκώθηκε

Το Brexit έδωσε σε πολλούς την εντύπωση ότι το LSE θα έχανε την λάμψη του και εισηγμένες θα έψαχναν για άλλα χρηματιστήρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Στο μικροσκόπιο η χρήση AI στην αξιολόγηση στο Δημόσιο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στο μικροσκόπιο η χρήση AI στην αξιολόγηση στο Δημόσιο

Ερωτήματα για τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Κώστας Ντελέζος
Ιατρικός τουρισμός: Τα καλύτερα νοσοκομεία που διεκδικούν τους ασθενείς του κόσμου
World

Τα καλύτερα νοσοκομεία με σθενείς απ' όλο τον κόσμο

Ο ιατρικός τουρισμός εξελίσσεται σε μια αγορά δισεκατομμυρίων. Η νέα κατάταξη του Newsweek και της Statista ανέδειξε 295 νοσοκομεία και κλινικές σε 13 χώρες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κτίρια: Πόσους ορόφους ακόμη μπορούν να κερδίσουν στα βόρεια προάστια;
Ακίνητα

Ψηλώνουν τα κτίρια σε Μεσογείων και Κηφισίας - Τι αλλάζει

Οι αυξήσεις συντελεστών δόμησης σε 25 ζώνες και οι νέες δυνατότητες δόμησης σε Κηφισιά, στις περιοχές-φιλέτα  των βορείων προαστίων όπως το Ψυχικό, η Φιλοθέη, το Χαλάνδρι και η Κηφισιά.

Μάχη Τράτσα
Αερομεταφορά εμπορευμάτων: Από 10 τόπια μεταξωτά υφάσματα το 1910 στα 8,3 τρισ. δολάρια
World

Αερομεταφορές: Από τα μεταξωτά υφάσματα στα 8,3 τρισ. δολ.

Στις 7 Νοεμβρίου 1910, οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποίησαν την πρώτη αερομεταφορά εμπορευμάτων. Έκτοτε έχει γίνει μια βιομηχανία αξίας τρισεκατομμυρίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κυκλική Οικονομία: Η Ελλάδα χάνει πολύτιμους πόρους
Experts

Η Ελλάδα χάνει πόρους

Η σημασία της μέτρησης για τις επιχειρήσεις

Νίκος Αυλώνας
Τουρισμός 2027: Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις
Τουρισμός

Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις

Συγκρατημένες προκρατήσεις και πιέσεις για εκπτώσεις ενόψει Black Friday – Τι δείχνει η έρευνα της ABTA για τους Βρετανούς ταξιδιώτες

Λάμπρος Καραγεώργος
Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα – Κατά 65% μειωμένη η ναυτιλιακή κίνηση
Ναυτιλία

Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα

Συνολικά 155 περιστατικά συνδεόμενα με τη σύγκρουση Ιράν–ΗΠΑ από την έναρξη των εχθροπραξιών – στους 82 οι νεκροί/τραυματίες ναυτικοί, στο «κόκκινο» η επικινδυνότητα στα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας
Economy

Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας

Το υψηλό δημόσιο χρέος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η ενεργειακή εξάρτηση παραμένουν αδύναμα σημεία, σύμφωνα με τη Fitch

Γιάννης Αγουρίδης
Συντάξεις: Μετά το 2030 η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μετά το 2030 η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης

«Παράθυρο» τεσσάρων ετών για την επανεξέταση των αλλαγών αφήνει η κυβέρνηση – Το θέμα άνοιξε η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δημογραφικό πρόβλημα

Κώστας Παπαδής
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία

Τα 6,3 δισ. δολαρίων που έκλεψαν Βορειοκορεάτες χάκερς αποτελεί το πιο πρόσφατο μιας σειράς πληγμάτων σε ανταλλακτήρια crypto κατά την τελευταία δωδεκαετία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Θανόπουλος: Η άνοδος του τζίρου, τα deals για τη ρευστότητα και οι προσδοκίες από το 2026
Business

Το delicatessen των Βορείων Προαστίων που πάει κόντρα στο ρεύμα

Γιατί η Θανόπουλος περιμένει αύξηση τζίρου στην τρέχουσα χρήση και τι προβλέπεται για το μέρισμα - Ο αστερίσκος του ορκωτού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γεωργία: Περισσότερες από 950 δισ. δολάρια οι κρατικές ενισχύσεις [γραφήματα]
AGRO

ΟΟΣΑ: Στα 950 δισ. η στήριξη στη γεωργία - Πίσω οι επενδύσεις [γραφήματα]

Τι αποκαλύπτει έκθεση για τη γεωργία του ΟΟΣΑ - Το μεγάλο έλλειμμα σε επενδύσεις - Η ελληνική πραγματικότητα

Ανθή Γεωργίου
GSI: Απόπλους για το γαλλικό σκάφος μετά τη NAVTEX
Ηλεκτρισμός

Απόπλους για το γαλλικό σκάφος, restart για τις έρευνες του GSI

Στο ΝΑ Κρητικό Πέλαγος πλέει από σήμερα 7 Νοεμβρίου το ABEILLE MARENGO για τις έρευνες του GSI - Το τελευταίο «τσεκ» στα σόναρ - Τι έπεται μετά τη NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Χρήστος Κολώνας
Τι κάνει τελικά μια επιχείρηση βιώσιμη;
Experts

Βιώσιμο επιχειρείν

Η καλή οικονομική διαχείριση δίνει στην επιχείρηση περιθώρια να επενδύει και να καινοτομεί

Βαλέρια Τσάμη
Cavino: Η εκτόξευση του τζίρου, η τροχιά της «Κουρτάκης» και ο στόχος για το 2026
Business

Το νέο στοίχημα της Cavino με την Κουρτάκης

Κατά 55% αυξήθηκε ο τζίρος του ομίλου Cavino το 2025 - Η εποχή μετά την εξαγορά της Κουρτάκης, τα δάνεια και ο αστερίσκος του ορκωτού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Λαβώθηκε η Λ. Αθηνών, προνόησε η HelleniQ Energy, τα σενάρια για Coca-Cola HBC, στην τελική ευθεία η Metlen, ο άσσος της Euronext, άλλαξε χέρια το «μικρό Ελληνικό»
Inside Stories

Λαβώθηκε η Λ. Αθηνών, προνόησε η HelleniQ Energy, τα σενάρια για Coca-Cola HBC, στην τελική ευθεία η Metlen, ο άσσος της Euronext, άλλαξε χέρια το «μικρό Ελληνικό»

Πάνω από 100 μονάδες η διήμερη βουτιά

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies