Ισραήλ: Ο Χέρτζογκ θα δώσει στον Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

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Ο ηγέτης του μπλοκ της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ, αντίπαλος του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα λάβει επίσημα εντολή σχηματισμού της επόμενης ισραηλινής κυβέρνησης αύριο Κυριακή, ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ η προεδρία του Ισραήλ.

«Ο πρόεδρος Χέρτζογκ προσκάλεσε τον Γκάντι Άιζενκοτ στην προεδρική κατοικία, όπου θα του εμπιστευτεί την αποστολή σχηματισμού της κυβέρνησης αύριο στις 17:00», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Israeli President Isaac Herzog on Saturday said he would task Yashar leader Gadi Eisenkot with forming a government, giving the former IDF chief 28 days to assemble a governing coalition. Will this mark the end of Netanyahu’s term as prime minister? 🔗Read more here:

https://t.co/Iw80k7O9CX — Haaretz.com (@haaretzcom) November 7, 2026

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Χέρτζογκ είχε σήμερα συνομιλίες με προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα, ανάμεσά τους τον Άιζενκοτ και τον Νετανιάχου.

Η απάντηση του κόμματος του Άιζενκοτ στον Νετανιάχου

Το κόμμα Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ απάντησε στην ανακοίνωση που έκανε σήμερα ο απερχόμενος Ισραηλινός πρωθυπουργός, κατηγορώντας τον Νετανιάχου για υποκρισία μετά την πρότασή του για κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ενώ κάλεσε «το Λίκουντ και τους συμμάχους του» να συμμετέχουν στη συμμαχία υπό την ηγεσία του «χωρίς εξτρεμιστές»

«Αν το Λικούντ και οι σύμμαχοί του ενδιαφέρονται ξαφνικά για την ‘ενότητα’ και για μια κυβέρνηση ευρείας βάσης, είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτοι να ανακοινώσουν δημοσίως ότι διαλύουν τη συμμαχία τους με τους εξτρεμιστές, ότι αποδέχονται τις τέσσερις αρχές του Γκάντι Άιζενκοτ και ότι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Άιζενκοτ», τόνισε το Γιασάρ.

Η πρόσκληση του Γιασάρ δεν συμπεριλαμβάνει τον ίδιο τον Νετανιάχου, υπογραμμίζουν οι Times of Israel.

Ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε στη βιντεοσκοπημένη δήλωσή του ότι μια κυβέρνηση που θα συγκροτούσε ο Άιζενκοτ και θα υποστηριζόταν από τα αραβικά πολιτικά κόμματα θα κατέστρεφε το Ισραήλ από μέσα και ζήτησε τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τους υπερεθνικιστές και υπερορθόδοξους εταίρους του Λικούντ.

«Ο άνθρωπος που διχάζει, διαλύει και σπέρνει τη διχόνοια στην ισραηλινή κοινωνία μιλάει για ‘ενότητα’ μόνο τώρα που συνειδητοποιεί ότι οι μέρες του στην εξουσία είναι μετρημένες», ανέφερε το Γιασάρ στην απάντησή του.

«Η ενότητα αποτελεί σημαντική αξία για το Ισραήλ, όμως ο Νετανιάχου έχει ενεργήσει συστηματικά και αποφασιστικά εναντίον της — ακόμη και κατά τη διάρκεια του πιο δύσκολου πολέμου στην ιστορία μας», πρόσθεσε.

«Η κυβέρνηση εθνικής έκτακτης ανάγκης που θα συγκροτήσει ο Γκάντι Άιζενκοτ θα περιλαμβάνει μόνο βουλευτές της Κνεσέτ που υποστηρίζουν τις τέσσερις αρχές που έχει διατυπώσει ο Άιζενκοτ, μεταξύ των οποίων η αναγνώριση της Χάμας ως τρομοκρατικής οργάνωσης και η δέσμευση για την εξουδετέρωση της στρατιωτικής και κυβερνητικής της δύναμης», τόνισε το κόμμα Γιασάρ.

Οι τρεις άλλες προϋποθέσεις του Άιζενκοτ είναι: η αναγνώριση του Κράτους του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους, η αποδοχή των αξιών της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για όλους.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, δεσμεύτηκε λίγο αργότερα ότι θα «κάνει τα πάντα» για να ανταποκριθεί στο έργο που του έχει ανατεθεί: «Ήρθε η ώρα να σχηματιστεί μια εθνική κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης. Θα κάνω τα πάντα για να διασφαλίσω ότι θα ανταποκριθούμε στις περιστάσεις», έγραψε ο Άιζενκοτ στο X.