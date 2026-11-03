Ισραήλ: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης… αναζητούν σχηματισμό κυβέρνησης

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Οι επικεφαλής των τεσσάρων κομμάτων της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ συναντήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης. Συμφώνησαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Παρά το γεγονός ότι είναι πολύ νωρίς για προδικαστεί το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ήδη αντιδράσει με οργή στην ανακοίνωσή τους.

Κοινή στρατηγική στη Βουλή του Ισραήλ

Οι ηγέτες των τεσσάρων εβραϊκών κομμάτων της πέρα από τη συμφωνία να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, δεσμεύονται να συντονίσουν την κοινοβουλευτική τους στρατηγική ενόψει της ορκωμοσίας της νέας Κνεσέτ (Βουλή) την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, υπολείπονται των 61 εδρών που χρειάζονται για να μπορούν να κυβερνήσουν. Χρειάζονται τη στήριξη από τα αραβικά κόμματα, προοπτική που τα περισσότερα εβραϊκά κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αποκλείσει.

Αν και ο συνασπισμός του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις εκλογές της περασμένης εβδομάδας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαθέτουν μόλις 48 έδρες, έναντι 53 του Νετανιάχου. Τα δύο εβραϊκά κόμματα κέρδισαν συνολικά 19 έδρες.

Η κοινή δήλωση

Μετά συνάντησή τους, οι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης του Ισραήλ, έδωσαν στη δημοσιότητα κοινή δήλωση.

Ο επικεφαλής του κόμματος «Γιασάρ» (Yashar), Γκάντι Άιζενκοτ, ο πρόεδρος του «Μπεγιαχάντ» (B’Yachad), Ναφτάλι Μπένετ, ο επικεφαλής των «Δημοκρατικών», Γιαΐρ Γκολάν, και ο αρχηγός του «Ισραέλ Μπεϊτένου» (Yisrael Beytenu), Αβίγκντορ Λίμπερμαν, δεσμεύονται να ενεργήσουν άμεσα για την αντικατάσταση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με μια «σιωνιστική» κυβέρνηση. Αυτή, θα βασίζεται στις τέσσερις αρχές που έθεσε ο πρόεδρος του «Γιασάρ», Γκάντι Άιζενκοτ.

Οι αρχές αυτές είναι: η αναγνώριση του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους· η δέσμευση στις αξίες της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας· η υποχρεωτική θητεία για όλους· και η αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης, καθώς και η υποχρέωση για την εξάρθρωση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων και τον τερματισμό της κυριαρχίας της στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι ηγέτες των κομμάτων είναι ενωμένοι και θα ενεργήσουν άμεσα για να αντικαταστήσουν την “κυβέρνηση της 7ης Οκτωβρίου” με μια κυβέρνηση εθνικής ανάγκης, αξιοποιώντας την ξεκάθαρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην Κνεσέτ», αναφέρεται στη δήλωση.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης ο Γιαΐρ Λαπίντ —νούμερο 2 του συνασπισμού «Μπεγιαχάντ» (B’Yachad)—, πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός της αντιπολίτευσης στην απερχόμενη Κνεσέτ.

Αντικατάσταση του προέδρου της Βουλής

Ένα από τα πρώτα ζητήματα στην κοινοβουλευτική ατζέντα των τεσσάρων κομμάτων, μόλις συγκληθεί η Κνεσέτ, θα είναι η αντικατάσταση του βουλευτή του Λικούντ, Αμίρ Οχάνα, από τη θέση του προέδρου της Κνεσέτ. Μια τέτοια κίνηση θα επέτρεπε στα κόμματα της αντιπολίτευσης να προωθήσουν νομοθεσία την οποία είχε μπλοκάρει ο Νετανιάχου. Σημαντικότερη, η σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12, οι ηγέτες εξέτασαν το ενδεχόμενο να στηρίξουν τον Λαπίντ για το αξίωμα του προέδρου της Βουλής. Συμφώνησαν ωστόσο να λάβουν την τελική τους απόφαση έως τη Δευτέρα.

Οι ηγέτες επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους στην πρόταση προς τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, να δώσει στον Άιζενκοτ την πρώτη ευκαιρία για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Επίσης, ότι οι διαπραγματευτικές τους ομάδες θα ξεκινήσουν άμεσα τη σύνταξη συμφωνιών για τον κυβερνητικό συνασπισμό και τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής.

Επίθεση στον Νετανιάχου

Παράλληλα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδίκασαν αυτό που χαρακτηρίζουν ως «επικίνδυνη και παρανοϊκή εκστρατεία» εκ μέρους του Νετανιάχου και του κόμματος Λικούντ, με στόχο την αμφισβήτηση της νομιμότητας των εκλογικών αποτελεσμάτων. Και δεσμεύθηκαν να υπερασπιστούν τη δημοκρατική διαδικασία.

Το Λικούντ επιδιώκει την καθυστέρηση της επίσημης επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων, ωστόσο ο Νόαμ Σόλμπεργκ, δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου που επιβλέπει τη διαδικασία, απέρριψε το αίτημα.

Νετανιάχου: Είναι επικίνδυνη

Με οργή αντέδρασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Εξαπέλυσε επίθεση κατά των αντιπάλων του, ισχυριζόμενος ότι θα σχηματίσουν μια «επικίνδυνη κυβέρνηση».

Καθώς και ότι θα βασιστούν σε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας».