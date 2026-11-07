Κακουργηματικές διώξεις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής – Ο Ερρίκος Πετιλόν και οι 1.300 αχυράνθρωποι

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Ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα άσκησε ο εισαγγελέας στους 16 από τους 18 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής που χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη, ζημιώνοντας το Δημόσιο κατά 203 εκατομμύρια ευρώ.

Οι 16 από τους 18 συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση για:

Βαριές κατηγορίες

διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

απάτη κατά του Δημοσίου και συνέργεια σε απάτη κατά του Δημοσίου

πλαστογραφία κατά του Δημοσίου με όφελος και ζημία άνω των 120.000 ευρώ

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση

Στους δύο από τους 18 συλληφθέντες απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πλημμέλημα και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σε βάρος τους διατάχτηκε προκαταρκτική εξέταση για το αδίκημα της παράβασης του νόμου περί όπλων. Στην κατοχή τους βρέθηκαν ένα μαχαίρι και μια καραμπίνα.

Οι 16 συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Ο εκατοντάδες αχυράνθρωποι και ο Ερρίκος Πετιλόν

Το κύκλωμα φοροδιαφυγής είχε στηθεί σε ένα δαιδαλώδες σύστημα με πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά, στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.

Ανάμεσα στους αχυρανθρώπους που κατηγορούνται είναι και ο Ερρίκος Πετιλόν, γνωστός στη show biz ως ηθοποιός και μοντέλο. Όπως φέρεται να ομολόγησε ο ίδιος τον χρησιμοποιούσαν εικονικό διαχειριστή εταιρείας με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.

Μάλιστα, για τη στρατολόγηση των «αχυρανθρώπων» φέρεται να προσέγγιζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά για να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.

Οι επιχειρηματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τρεις ισχυροί επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.

Από την πολύμηνη έρευνα οι ελεγκτές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους επιχειρηματίες που στην πραγματικότητα ασκούσαν τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας, που είναι ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Οι 4.200 ΑΦΜ δραστηριοποιήθηκαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν σε όλες τις περιπτώσεις φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι. Η διασταύρωση των στοιχείων αυτών αποτέλεσε το κλειδί για την αποκάλυψη του κυκλώματος.