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Κακουργηματικές διώξεις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής – Ο Ερρίκος Πετιλόν και οι 1.300 αχυράνθρωποι

Ισχυροί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιούσαν εκατοντάδες αχυράνθρωπους και έστηναν εταιρείες φαντάσματα για να αποφεύγουν κάθε οικονομική υποχρέωση προς το Δημόσιο

Επικαιρότητα 07.11.2026, 21:02
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Κακουργηματικές διώξεις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής – Ο Ερρίκος Πετιλόν και οι 1.300 αχυράνθρωποι
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Ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα άσκησε ο εισαγγελέας στους 16 από τους 18 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής που χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη, ζημιώνοντας το Δημόσιο κατά 203 εκατομμύρια ευρώ.

Οι 16 από τους 18 συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση για:

Βαριές κατηγορίες

  • διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
  • απάτη κατά του Δημοσίου και συνέργεια σε απάτη κατά του Δημοσίου
  • πλαστογραφία κατά του Δημοσίου με όφελος και ζημία άνω των 120.000 ευρώ
  • νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση

Στους δύο από τους 18 συλληφθέντες απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πλημμέλημα και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σε βάρος τους διατάχτηκε προκαταρκτική εξέταση για το αδίκημα της παράβασης του νόμου περί όπλων. Στην κατοχή τους βρέθηκαν ένα μαχαίρι και μια καραμπίνα.

Οι 16 συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

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Το κύκλωμα φοροδιαφυγής είχε στηθεί σε ένα δαιδαλώδες σύστημα με πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά, στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.

Ανάμεσα στους αχυρανθρώπους που κατηγορούνται είναι και ο Ερρίκος Πετιλόν, γνωστός στη show biz ως ηθοποιός και μοντέλο. Όπως φέρεται να ομολόγησε ο ίδιος τον χρησιμοποιούσαν εικονικό διαχειριστή εταιρείας με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.

Μάλιστα, για τη στρατολόγηση των «αχυρανθρώπων» φέρεται να προσέγγιζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά για να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.

Οι επιχειρηματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τρεις ισχυροί επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.

Από την πολύμηνη έρευνα οι ελεγκτές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους επιχειρηματίες που στην πραγματικότητα ασκούσαν τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας, που είναι ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Οι 4.200 ΑΦΜ δραστηριοποιήθηκαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν σε όλες τις περιπτώσεις φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι. Η διασταύρωση των στοιχείων αυτών αποτέλεσε το κλειδί για την αποκάλυψη του κυκλώματος.

Κομβικός ο ρόλος λογιστών και δικηγόρου

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.

Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό.

Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε πολυτελείς βίλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

«Θα γκρεμιστεί η νυχτερινή ζωή της πόλης»

Στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, μίλησε ο δικηγόρος πέντε εκ των 18 κατηγορούμενων, Αντώνης Κουδρόγλου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη αντίδραση των εντολέων του είναι ότι δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα για όλα αυτά. Στην προανάκριση δεν δόθηκε κάποια πληροφόρηση για να μπορέσουν να γνωρίζουν ποια είναι τα στοιχεία που συνελέγησαν, για να απολογηθούν και να δώσουν κάποιες εξηγήσεις.

«Περιμένουμε να πάρουμε αυτή τη δικογραφία και να απαντήσουμε στον εισαγγελέα που θα χειριστεί αμέσως και στον ανακριτή μετά. Εάν ασκηθούν διώξεις θα είναι σε βαθμό κακουργήματος», ανέφερε ο Αντώνης Κουδρόγλου.

«Δεν γνώριζαν»

Σε ερώτηση για το αν οι δικοί του εντολείς δεν γνωρίζουν τα όσα συνέβαιναν στη Θεσσαλονίκη ή δεν συμμετείχαν οι ίδιοι, ο δικηγόρος απάντησε: «Είναι προφανές ότι δεν γνώριζαν για αυτόν τον όγκο της δουλειάς, για αυτόν τον όγκο της ζημίας για τον οποίο συζητάμε. Και τώρα για να τα πούμε και λίγο τα πράγματα πιο απλά. Η ζημία έχει πολλούς τρόπους να υπολογιστεί.

Αν δημιουργήθηκε μια εταιρεία και ακολούθως αυτή η εταιρεία ασκούσε αντικείμενο πολύ διαφορετικό για αυτό το οποίο δημιουργήθηκε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να τα γνωρίζει κάποιος ο οποίος επαγγελματικά έφτιαξε αυτή την εταιρεία. Όλο αυτό όμως θα πρέπει να καθίσουμε, να το μελετήσουμε, να το αναλύσουμε και να δώσουμε και εμείς να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη να απονεμηθεί ορθώς».

Ο Αντώνςη Κουδρόγλου επιβεβαίωσε όσα ακούγονται ότι όταν βγουν τα ονόματα που εμπλέκονται στην υπόθεση, θα γκρεμιστεί η νυχτερινή ζωή της πόλης «Από αυτά που ακούσαμε και εμείς στο πλαίσιο αυτής της προανακρίσεως, είναι αληθές ότι είναι πάρα πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης», είπε.

Οι συλλήψεις

«Από το πρωί χθες ξεκίνησαν οι συλλήψεις των εντολέων μου, αυτές από την ΑΑΔΕ. Από το πρωί από τις 9 το πρωί. Προσπάθησα να έρθω σε επαφή. Ήταν αυτονόητο ότι διενεργείται προανάκριση και δεν επιτρέπεται να έρθουμε σε επαφή. Έκαναν πολύ μεγάλη δουλειά οι άνθρωποι και τα στελέχη της ΑΑΔΕ.

Και σήμερα το πρωί είδα τους εντολείς μου, αφού είχε τελειώσει στο κρατητήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για 5 λεπτά που δεν γνώριζαν τίποτα. Δεν τους απαγγέλθηκε η κατηγορία με την έννοια αυτήν την οποία γνωρίζουμε. Είναι ογκωδέστατη η δικογραφία, πάρα πολλά τα στοιχεία. Προφανώς θα τα δούμε εμείς εδώ από την ανάκριση».

Για την γυναίκα που είναι μεταξύ των συλληφθέντων, ο Αντώνης Κουδρόγλου ξεκαθάρισε: «Να πω και για τη σύζυγο του επιχειρηματία, ότι δεν έχει έχει σχέση. Είναι μια ατυχή στιγμή όπου οι αρχές πάνε για να συλλάβουν τον επιχειρηματία. Δεν βρίσκεται εκεί ο επιχειρηματίας και είναι η σύζυγος. Στην έρευνα βρίσκεται ένα όπλο το οποίο είναι αντίκα. Η σύζυγος δεν είχε τις γνώσεις να δώσει τα στοιχεία της άδειας και για αυτό το λόγο συνελήφθη για οπλοκατοχή. Δεν μετέχει, ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι δεν μετέχει η γυναίκα αυτή στην υπόθεση».

Πηγή: in.gr

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