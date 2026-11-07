Θεσσαλονίκη: Τα πιο γνωστά νυχτερινά κέντρα, club και εστιατόρια της πόλης στο κύκλωμα φοροδιαφυγής

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Σαν βόμβα έχει σκάσει στη νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης η υπόθεση με το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η έρευνα της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες στην υπόθεση εμπλέκονται ίσως τα πιο γνωστά και δημοφιλή κέντρα διασκέδασης, club και εστιατόρια στην πόλης καθώς και beach bar στη Χαλκιδική.

Χθες πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και συνελήφθησαν συνολικά 18 άτομα. Από αυτά τα 16 φέρεται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Τα βασικά μέλη του κυκλώματος

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι δύο επιχειρηματίες στον χώρο με δεκάδες γνωστά καταστήματα, ένας γνωστός δικηγόρος της Θεσσαλονίκης, τέσσερις λογιστές και κάποιοι από τους βασικούς αχυράνθρωπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας ακόμα επιχειρηματίες που εμπλέκεται στην υπόθεση δεν έχει εντοπιστεί. Χθες κατά την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του συνελήφθη η σύζυγός του για μια καραμπίνα που βρέθηκε στην οικία. Σήμερα αφέθηκε ελεύθερη.

Από την πολύμηνη έρευνα των Αρχών προέκυψε πώς είχε στηθεί το πολυδαίδαλο κύκλωμα φοροδιαφυγής με τέσσερα διαφορετικά δίκτυα με βασίζοντας τους εκατοντάδες αχυράνθρωπους, στις εταιρείες φαντάσματα και στα χιλιάδες ΑΦΜ που αλλάζαν, φεσώνοντας το Δημόσια με εκατομμύρια ευρώ σε χρέη και οφειλές.

Χλιδάτη ζωή

Την ίδια ώρα τα μέλη του κυκλώματος έκαναν χλιδάτη ζωή την οποία επιδείκνυαν με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πανάκριβα ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, πολυτελείς βίλες και ακριβά οχήματα.

Μάλιστα σε πολυτελείς βίλες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Βαριές κατηγορίες

Το απόγευμα οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις εισαγγελικές αρχές και παραπέμφθηκαν ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Όπως αναφέρθηκε από τους 18 συλληφθέντες οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, με την υπόθεσή τους να βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολύμηνης έρευνα της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει έναν εκτεταμένο μηχανισμό εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με 4.200 ΑΦΜ, 2.000 επιχειρήσεις και πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική κι άλλες περιοχές.

Μάλιστα, για τη στρατολόγηση των «αχυρανθρώπων» φέρεται να προσέγγιζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά για να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

«Ένα εκτεταμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων και εταιρειών «φαντάσματα», που τα τελευταία τρία χρόνια χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ για να συσσωρεύσει χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ, εντόπισε η ΑΑΔΕ, μέσω της ομάδας ΔΕΟΣ. Οι οφειλές αφορούν 68 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και 135 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Θεσσαλονίκη, την Χαλκιδική και υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στα οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά, στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους επιχειρηματίες που στην πραγματικότητα ασκούσαν τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας, που είναι ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Στρατολόγηση ασθενών έξω από νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα αναζητούσε άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Το κύκλωμα τους προσέγγιζε και τους έπειθε, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν καμία πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούσαν με μοναδικό σκοπό να δημιουργούν οφειλές που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.

700 διευθύνσεις, 4.200 ΑΦΜ

Οι 4.200 ΑΦΜ δραστηριοποιήθηκαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν σε όλες τις περιπτώσεις φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι. Η διασταύρωση των στοιχείων αυτών αποτέλεσε το κλειδί για την αποκάλυψη του κυκλώματος.

Κομβικός ο ρόλος λογιστών και δικηγόρου

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.

Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό.

Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε πολυτελείς βίλλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.»

Πηγή: in.gr