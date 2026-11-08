ΗΠΑ: Πώς πέρασαν από το MAGA στο «μπλε κύμα»

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«Η Αμερική επέστρεψε», πανηγύρισε για τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών της Τρίτης ο 56χρονος Δημοκρατικός Χακίμ Τζέφρις, προαλειφόμενος ως ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και, ως εκ τούτου, τρίτος τη τάξει αξιωματούχος στις ΗΠΑ.

Στο φόντο της σαρωτικής νίκης των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, η 3η Νοεμβρίου 2026 περνά στην ιστορία ως η ημέρα που οι Αμερικανοί ψηφοφόροι έκλεισαν τους λογαριασμούς τους με τον MAGA πρόεδρό τους.

Το εκλογικό αποτέλεσμα φέρνει στην επιφάνεια ένα βαθύ πρόβλημα για το κόμμα του.

Το «μωσαϊκό» ψηφοφόρων που επανέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο προ διετίας έχει πια ραγίσει.

Ωστόσο, η βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών αποδίδεται σε ψήφο διαμαρτυρίας κατά των πολιτικών και πρακτικών του Τραμπ, και όχι σε ψήφο εμπιστοσύνης υπέρ των Δημοκρατικών.

Από τη βαριά ήττα τους στις προεδρικές εκλογές του 2024, παραμένουν χωρίς ξεκάθαρη ηγεσία και πυξίδα.

Αν και τα λάθη της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ -από την οικονομία μέχρι τον πόλεμο στο Ιράν- τους έδωσαν νέα πνοή, το κόμμα παραμένει αντιδημοφιλές στις ΗΠΑ.

Παραμονές των ενδιάμεσων εκλογών, μόλις το 27% εξέφρασε θετική γνώμη για τους Δημοκρατικούς σε δημοσκόπηση του NBC: το χαμηλότερο ποσοστό από το 1990.

«Οι ψηφοφόροι αντιπαθούν τον Τραμπ, αλλά δεν εμπιστεύονται τους Δημοκρατικούς», συνοψίζει τη σημερινή εικόνα ο Δημοκρατικός σύμβουλος στρατηγικής Νταγκ Γκόρντον.

Κέρδισαν «κόντρα στον εαυτό τους» και τώρα κινούνται σε «δανεικό χρόνο», παρατηρεί στο Newsweek.

Κοντολογίς, δεν έχουν «λευκή επιταγή».

Κι αν δεν φέρουν απτά αποτελέσματα μέχρι τις προεδρικές του 2028, η μεταστροφή των ψηφοφόρων υπέρ τους μπορεί να αποδειχθεί προσωρινή.

Τούτων λεχθέντων, το εκλογικό αποτέλεσμα αφήνει ανοιχτά πολλά κρίσιμα ερωτήματα.

Τι είδους Δημοκρατικό Κόμμα θέλουν οι ψηφοφόροι;

Και τι θα απομείνει τελικά στις ΗΠΑ από τον τραμπισμό;

Ένα ευμετάβλητο εκλογικό σώμα

Το μέγεθος του «μπλε κύματος» αιφνιδίασε τους πάντες, ίσως περισσότερο τους ίδιους τους Δημοκρατικούς.

Σάρωσε ακόμη και παραδοσιακά πολιτικά «κάστρα» των Ρεπουμπλικανών, από τη Νότια Καρολίνα και το Τέξας μέχρι το Κάνσας, πολιτείες όπου ο Τραμπ είχε επικρατήσει άνετα πριν από δύο χρόνια.

Σύμφωνα με εκτενή έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων SSRS για λογαριασμό μεγάλων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης (ABC, AP, CBSNews, CNN, FoxNews, NBCNews, MSNOWNews), οι Δημοκρατικοί κέρδισαν έδαφος σε όλες σχεδόν τις ομάδες ψηφοφόρων στις ΗΠΑ.

Η πιο θεαματική μεταστροφή καταγράφηκε στους ισπανόφωνους, που απογοητεύτηκαν από την οικονομία και τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης.

Το 2024, ο Τραμπ είχε αποσπάσει περίπου το 43% της ψήφου τους, ποσοστό ιστορικά υψηλό.

Αυτή τη φορά οι Ρεπουμπλικανοί περιορίστηκαν στο 35%, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό σε αναμετρήσεις όπως η μάχη για τη Γερουσία στο Τέξας.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η στροφή της νεολαίας, όπου η αίσθηση ενός «μηδενικού μέλλοντος» έχει ενταθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Στις ηλικίες 18 έως 29, το προβάδισμα των Δημοκρατικών άγγιξε τις 40 μονάδες.

Σύμφωνα με ανάλυση του Κέντρου CIRCLE του Πανεπιστημίου Tufts, το 59% των νέων ανδρών -μιας κατηγορίας ψηφοφόρων που το 2024 είχε στηρίξει τον Τραμπ- ψήφισε τώρα Δημοκρατικούς.

Οι λευκοί νέοι, που είχαν ψηφίσει 54 έναντι 44 υπέρ του Τραμπ, γύρισαν αυτή τη φορά προς τους Δημοκρατικούς με 61 έναντι 36.

Ακόμη και στην αμερικανική ύπαιθρο το προβάδισμα των Ρεπουμπλικανών στους νέους περιορίστηκε στις έξι μονάδες.

Το ποσοστό τους υποχώρησε στους ψηφοφόρους κάτω των 45 ετών, από 47% το 2024, σε μόλις 32% στις ενδιάμεσες εκλογές: μια μεταβολή σπάνια για τα αμερικανικά δεδομένα.

Παράλληλα, σημαντικό κομμάτι της ευαγγελικής εκλογικής βάσης του Τραμπ απείχε.

Το μερίδιο των λευκών ευαγγελικών έπεσε στο 17% όσων ψήφισαν, από 23% προ διετίας.

Πρόκειται για εκατομμύρια ψηφοφόρους, που αυτή τη φορά δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του προέδρου.

Διαμορφώνοντας την επόμενη ημέρα στις ΗΠΑ

Κάτω από την επιφάνεια πιθανόν να συντελείται μια βαθύτερη αλλαγή στις ΗΠΑ, είχε παρατηρήσει προεκλογικά κιόλας ο αναλυτής δημοσκοπήσεων Νέιτ Σίλβερ σε podcast των New York Times.

«Ίσως βρισκόμαστε στο κατώφλι κάποιας διαφορετικής εξέλιξης, στο πλαίσιο της αλλαγής γενεών», είπε.

«Τι θα γινόταν αν επιστρέφουμε, σε κάποιο βαθμό, σε μια κατάσταση προ της εποχής Τραμπ;»

Ο μετεκλογικός εμφύλιος που σιγοβράζει στις τάξεις των Ρεπουμπλικανών δείχνει ήδη προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς το κομματικό κατεστημένο και οι εκπρόσωποι του MAGA διαγκωνίζονται, με το βλέμμα στραμμένο στο χρίσμα για τις προεδρικές του 2028.

Ανάλογη ρευστότητα, με έντονη παρασκηνιακή διαμάχη, υπάρχει και στο κόμμα των Δημοκρατικών, εν προκειμένω μεταξύ των μετριοπαθών κεντρώων και των προοδευτικών.

Πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις -με πιο χαρακτηριστική την αποστασία της φιλοϊσραηλινής Χέιλι Στίβενς, στο Μίσιγκαν- οι εσωκομματικές διαφωνίες μπήκαν προεκλογικά στο περιθώριο, με κάθε πλευρά να περιμένει να μετρήσει τις δυνάμεις της.

Κινητοποίησαν την κομματική βάση τους πιο αποτελεσματικά από τους επίσης διχασμένους Ρεπουμπλικανούς.

Κράτησαν αποστάσεις από τους πολιτισμικούς πολέμους και επένδυσαν σε ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα: την ακρίβεια και την αδυναμία της κυβέρνησης Τραμπ να την περιορίσει.

Με μια νέα γενιά προσώπων κατάφεραν να αποτινάξουν την εικόνα «γεροντοκρατίας» της εποχής Μπάιντεν.

Το δύσκολο κομμάτι αρχίζει τώρα.

Με καθεμιά εσωκομματική πτέρυγα να κάνει τη δική της ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος, τα διδάγματα και η στρατηγική των Δημοκρατικών προς τις επόμενες προεδρικές εκλογές βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο δύο φόρουμ.

Το Σάββατο ολοκληρώθηκαν στην Ουάσιγκτον οι εργασίες του τριήμερου «Crooked Con», που κλίνει προς την προοδευτική πτέρυγα.

Ακολουθεί το πιο κεντρώο «What’s Next», στις 12–14 Νοεμβρίου, στο Ντένβερ.

Προσώρας, μόνο ένα πράγμα είναι σίγουρο: με τον Τραμπ εκτός μάχης το 2028, οι Δημοκρατικοί καλούνται να απαντήσουν όχι για το τι αντιπαλεύουν, αλλά για το τι πρεσβεύουν.