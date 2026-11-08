 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(13) "Food Industry"
    [1]=>
    string(15) "Retail Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(18) "Negative News: CPG"
}

Wendy’s: Το σχέδιο «ολικής επαναφοράς» μετά το μπαράζ λουκέτων – Πώς θα γυρίσει το παιχνίδι

H Wendy's ποντάρει στην ποιότητα του μενού για να ανατρέψει την πτώση των πωλήσεων - Τα εκατοντάδες λουκέτα, οι αναιμικές πωλήσεις και το νέο πλάνο

World 08.11.2026, 22:32
Σχολιάστε
Wendy’s: Το σχέδιο «ολικής επαναφοράς» μετά το μπαράζ λουκέτων – Πώς θα γυρίσει το παιχνίδι
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο πτώσης των πωλήσεών της κατέγραψε η Wendy’s, γεγονός που ώθησε την εταιρεία να αποκαλύψει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης, απορρίπτοντας παράλληλα μια τεράστια προσφορά εξαγοράς.

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης κλείνουν μια ταραχώδη περίοδο για την αλυσίδα εστιατορίων, η οποία περιελάμβανε εκατοντάδες λουκέτα, διοικητικές αλλαγές και υποτονικές πωλήσεις.

Η Wendy’s δίνει μάχη με μια σειρά προβλημάτων που πλήττουν την κερδοφορία της, συμπεριλαμβανομένης της τάσης των καταναλωτών να περιορίζουν τις εξόδους για φαγητό, των υψηλότερων τιμών στο βόειο κρέας και των οικονομικών μενού που δεν καταφέρνουν να προσελκύσουν κόσμο.

Wendy's

Το ταμείο της Wendy’s και η αναδιάρθρωση

Οι πωλήσεις στα ίδια καταστήματα στις τοποθεσίες της στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 5,7% για το τρίτο τρίμηνο που έληξε στις 27 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το CNN.

Οι επιδόσεις της Wendy’s υπολείπονται των βασικών ανταγωνιστών της, συμπεριλαμβανομένης της McDonald’s, η οποία σημείωσε πτώση 0,2%, και μιας αναζωογονημένης Burger King, η οποία ανέφερε αύξηση 8,4%.

Το πολυετές σχέδιο αναδιάρθρωσης, που ονομάστηκε «Dave’s Way» προς τιμήν του ιδρυτή της Wendy’s, Dave Thomas, θα περιλαμβάνει βελτιώσεις στο φαγητό, καλύτερο μάρκετινγκ και επέκταση του delivery. Ο διευθύνων σύμβουλος Bob Wright δήλωσε την Πέμπτη ότι «ο στόχος μας είναι σαφής: να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα των πελατών και το μερίδιο αγοράς, ενισχύοντας παράλληλα την κερδοφορία των εστιατορίων».

Ταυτόχρονα, το διοικητικό συμβούλιο της αλυσίδας ανακοίνωσε ότι «απέρριψε ομόφωνα» μια προσφορά ύψους 1,4 δισ. δολαρίων από μια ομάδα επενδυτών, στην οποία συμμετέχει ο πρώην πρόεδρος και μεγαλύτερος μέτοχος Nelson Peltz, που είχε ως στόχο την εξαγορά της Wendy’s και την απόσυρσή της από το χρηματιστήριο.

Η εταιρεία δήλωσε ότι η προσφορά υποτιμά τη Wendy’s και τις δυνατότητές της.

«Η εμπιστοσύνη μας βασίζεται σταθερά στο αποδεδειγμένο ιστορικό έμπειρης ηγεσίας του Bob Wright στον κλάδο, το οποίο περιλαμβάνει αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων εστίασης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Art Winkleblack, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Wendy’s και μέλος της ανεξάρτητης επιτροπής.

Αναβάθμιση στο μενού – Γιατί «φεύγει» το πρωινό

Στο φαγητό θα εστιάσει την προσοχή της η Wendy’s, η οποία έχει ένα «πλήρως ανανεωμένο μενού» στα σκαριά για το 2027, όπως μεταδίδει το CNN.

Ο Wright έχει επικρίνει στο παρελθόν το γεγονός ότι η αλυσίδα είχε δώσει προτεραιότητα στην εξοικονόμηση κόστους έναντι της ποιότητας του φαγητού.

Η αλυσίδα ξεκινά από τα συστατικά, με παχύτερο μπέικον, μεγαλύτερα κομμάτια μαρουλιού για τα σάντουιτς, πιο κρεμώδη Frosty’s και αναβαθμισμένες σαλάτες. Ο Wright δήλωσε ότι η αλυσίδα «αφαιρεί επίσης προϊόντα χαμηλής κατανάλωσης που προσθέτουν πολυπλοκότητα στις κουζίνες μας».

Ένα σημαντικό κομμάτι του μενού που θα μπορούσε να καταργηθεί είναι το πρωινό, το οποίο η Wendy’s λάνσαρε το 2020. Η εταιρεία το καθιστά πλέον προαιρετικό για τους δικαιοδόχους. Μάλιστα, οι τοποθεσίες που σταμάτησαν να το πουλούν αναφέρουν καλύτερα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια άλλων ωρών της ημέρας.

«Αυτή η επιλογή στηρίζει άμεσα την ισχυρότερη οικονομική απόδοση των εστιατορίων, βελτιώνει την εμπειρία των εργαζομένων και, κυρίως, επιτρέπει στους διαχειριστές να επικεντρωθούν στις προσφορές φαγητού και στις ώρες αιχμής», δήλωσε ο Wright.

Τα λουκέτα και η αλλαγή στην ηγεσία

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, η Wendy’s έκλεισε σχεδόν 300 από τα 6.000 εστιατόριά της σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία εμφάνιζαν «σταθερά χαμηλές επιδόσεις».

Αυτό ήταν το δεύτερο κύμα σημαντικών λουκέτων μέσα σε δύο χρόνια, στο πλαίσιο των προσπαθειών της αλυσίδας να ενισχύσει τα κέρδη στα γειτονικά καταστήματα.

Τον Μάιο, η Wendy’s διόρισε τον Wright ως διευθύνοντα σύμβουλο, αφότου ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος, Kirk Tanner, αποχώρησε για τη Hershey μετά από μόλις 18 μήνες στην αλυσίδα.

Το ιστορικό του Wright στην ανάπτυξη της αλυσίδας σάντουιτς Potbelly θεωρήθηκε πιθανότατα ελκυστικό από το διοικητικό συμβούλιο της Wendy’s.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος ήταν απόλυτα ειλικρινής κατά την πρώτη του ενημέρωση των αναλυτών τον Αύγουστο, δηλώνοντας ότι η αλυσίδα «δεν αποδίδει σύμφωνα με τις δυνατότητές της».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Nvidia: Η κρίση με τον CEO και οι υποψίες κατασκοπείας στην αυτοκρατορία των 4 τρισ. δολαρίων
World

Κρίση στη Nvidia - Οι υποψίες κατασκοπείας με θύμα τον CEO
Περσικός Κόλπος: Οι προκλήσεις της κρίσης για 5+1 οικονομίες της περιοχής
World

Περσικός Κόλπος: Οι προκλήσεις της κρίσης για 5+1 οικονομίες της περιοχής
DeepSeek: Τα μελλοντικά πλάνα, η «μάχη» για τους χρήστες και το νέο ποντάρισμα
World

Πάνω από 1,5 εκατ. καθημερινούς χρήστες το «DeepSeek Harness» - Το νέο ποντάρισμα
ΗΠΑ: Πώς οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν να ξηλώσουν τους δασμούς Τραμπ
World

Πώς οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν να ξηλώσουν τους δασμούς Τραμπ
Accenture και Big Four: Στροφή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την επόμενη πηγή ανάπτυξης
World

Οι Big Four στρέφονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Singapore Airlines: Το μεγαλύτερο διπλό κρεβάτι στον αέρα
World

Singapore Airlines: Το μεγαλύτερο διπλό κρεβάτι στον αέρα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν – Τι αλλάζει στις 20 Νοεμβρίου
Τράπεζες

Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν - Τι αλλάζει

Όρια στο κόστος δανεισμού, μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος της δυνατότητας αποπληρωμής 

Αθανασία Ακρίβου
Black Friday: Γιατί τελικά την περιμένουν πώς και πώς οι Έλληνες
Business

Black Friday: Πόσα και σε τι θα διαθέσουν χρήματα οι Έλληνες

Τι αποκαλύπτει η έρευνα «The Black Friday 360°» της NielsenIQ για τον ΣΕΛΠΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κρήτη: Εμβληματικές επενδύσεις αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη του νησιού
Τουρισμός

Εμβληματικές επενδύσεις αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης

Το νέο αεροδρόμιο απογειώνει τις τουριστικές επενδύσεις στην Κρήτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Γουίλι Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία του πήρε τα πάντα… εκτός απ’ την κιθάρα
Tέχνη και Ζωή

Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία πήρε τα πάντα... εκτός απ' την κιθάρα

Η διάσημη, ταλαιπωρημένη κλασική κιθάρα του Νέλσον, «Trigger», μεταφέρθηκε κρυφά στη Χαβάη από την κόρη του, Λάνα, προτού προλάβουν να την κατασχέσουν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μασκ: Η αυτοκρατορία του προετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα
World

Η αυτοκρατορία του Μασκ ετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα

Σύμφωνα με το Reuters, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο διέθεσε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει το Τέξας στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Υφαντής: Η εκτίναξη στο κόστος πωλήσεων, το «ερωτηματικό» στη Νίκας και ο… αστερίσκος
Business

Η πρόκληση της Νίκας για τον Υφαντή και ο αστερίσκος

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο για τον όμιλο Υφαντής - Η πίεση στα κέρδη, η πρόκληση της «Νίκας» και το «αγκάθι» του πληθωρισμού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πολυτελή ακίνητα: Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026
World

Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026

Τα πολυτελή ακίνητα που πουλήθηκαν φέτος από την ιδιωτική νησιωτική πολιτεία του Ζάκερμπεργκ στα υπερπολυτελή διαμερίσματα του Ντουμπάι

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Under Armour: Γιατί προειδοποιεί για μεγαλύτερο πλήγμα από τη Μέση Ανατολή
World

Under Armour: Γιατί προειδοποιεί για μεγαλύτερο πλήγμα από τη Μέση Ανατολή

Πώς έφτασε η Under Armour να μειώνει τον ετήσιο στόχο αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους - Η ανασυγκρότηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από World
Nvidia: Η κρίση με τον CEO και οι υποψίες κατασκοπείας στην αυτοκρατορία των 4 τρισ. δολαρίων
World

Κρίση στη Nvidia - Οι υποψίες κατασκοπείας με θύμα τον CEO

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκινά έρευνα για το αν ο επικεφαλής της εταιρείας βρέθηκε στο στόχαστρο κινεζικής κατασκοπείας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
DeepSeek: Τα μελλοντικά πλάνα, η «μάχη» για τους χρήστες και το νέο ποντάρισμα
World

Πάνω από 1,5 εκατ. καθημερινούς χρήστες το «DeepSeek Harness» - Το νέο ποντάρισμα

Το «DeepSeek Harness», η εφαρμογή ανοικτού κώδικα για AI agents της κινεζικής startup, έφτασε τους 1,54 εκατ. καθημερινούς χρήστες - Γιατί η εταιρεία επιμένει σε AI agents και plugins

ΗΠΑ: Πώς οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν να ξηλώσουν τους δασμούς Τραμπ
World

Πώς οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν να ξηλώσουν τους δασμούς Τραμπ

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις, οι έρευνες για τις εξαιρέσεις και τα εμπόδια της Γερουσίας και του προεδρικού βέτο

Accenture και Big Four: Στροφή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την επόμενη πηγή ανάπτυξης
World

Οι Big Four στρέφονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει το κόστος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανοίγει την αγορά σε μικρότερες εταιρείες που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν με οικονομικά βιώσιμο τρόπο από τις Big Four.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Singapore Airlines: Το μεγαλύτερο διπλό κρεβάτι στον αέρα
World

Singapore Airlines: Το μεγαλύτερο διπλό κρεβάτι στον αέρα

Η Singapore Airlines επενδύει 2 δισ. δολάρια για την πολυτέλεια στους αιθέρες στη μάχη για τους εύπορους ταξιδιώτες

Wendy’s: Το σχέδιο «ολικής επαναφοράς» μετά το μπαράζ λουκέτων – Πώς θα γυρίσει το παιχνίδι
World

Wendy’s: Αντεπίθεση με « Dave’s Way» - Το «όχι» σε εξαγορά 1,4 δισ. δολαρίων

H Wendy's ποντάρει στην ποιότητα του μενού για να ανατρέψει την πτώση των πωλήσεων - Τα εκατοντάδες λουκέτα, οι αναιμικές πωλήσεις και το νέο πλάνο

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Η ανάκαμψη των Toyota και Subaru, η επανεκκίνηση της αγοράς και ο παράγοντας «καύσιμα»
World

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Πώς Toyota και Subaru γυρίζουν το παιχνίδι

Οι πωλήσεις των Toyota και Subaru σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινούνται ανοδικά στις ΗΠΑ - Οι λόγοι που προσελκύουν αγοραστές

Latest News
Nvidia: Η κρίση με τον CEO και οι υποψίες κατασκοπείας στην αυτοκρατορία των 4 τρισ. δολαρίων
World

Κρίση στη Nvidia - Οι υποψίες κατασκοπείας με θύμα τον CEO

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκινά έρευνα για το αν ο επικεφαλής της εταιρείας βρέθηκε στο στόχαστρο κινεζικής κατασκοπείας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΔΥΠΑ: Νέες ευκαιρίες απασχόλησης για 27.494 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: Νέες ευκαιρίες απασχόλησης για 27.494 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω

Αυξημένη επιχορήγηση για γυναίκες και άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω

Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση τιμών μετά τις δηλώσεις Τραμπ για αυτοσυγκράτηση στο Ιράν
Commodities

Σταθεροποίηση τιμών στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ιράν

Η αγορά φαίνεται να αποτιμά ένα σχετικά αισιόδοξο σενάριο αποκλιμάκωσης

Πώς προχωρά το «lifting» των 14 συρμών του ΗΣΑΠ στον Βόλο
Μεταφορές

Πώς προχωρά το «lifting» των 14 συρμών του ΗΣΑΠ στον Βόλο

Σε νέα εποχή, μέσα από το πρόγραμμα ολικής ανακατασκευής, περνούν οι 14 ιστορικοί συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας

Ακίνητα: Νέες ανατιμήσεις φοβούνται οι υποψήφιοι αγοραστές
Ακίνητα

Δυσκολεύει η αγορά ακινήτου - Φόβοι για νέες ανατιμήσεις

Τι συμβαίνει με τα ακίνητα; - Γιατί λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα

Ανδρομάχη Παύλου
Μα υπάρχουν ιδιωτικά δάση στην Ελλάδα;
Κοινωνία

Μα υπάρχουν ιδιωτικά δάση στην Ελλάδα;

Η ιστορία τους για το ελληνικό κράτος ξεκινάει από το 1836 όταν έπρεπε για πρώτη φορά να καθοριστεί τι σημαίνει ιδιωτικό και τι δημόσιο

Μιχάλης Γελασάκης
Μάρκο Ρούμπιο: Οι απαιτήσεις του Ιράν είναι εξωφρενικές, παράλογες έως γελοίες
Κόσμος

Ρούμπιο: Οι απαιτήσεις του Ιράν είναι εξωφρενικές, παράλογες έως γελοίες

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, έκρινε το «σχέδιο λήξης του πολέμου σε 2 μέρες», όπως το ονόμασε η Τεχεράνη ως απαράδεκτο, θεωρώντας τις απαιτήσεις του Ιράν, μαξιμαλιστικές.

Κολιός: Η νέα μονάδα των 85 εκατ. ευρώ, το «άλμα» στον τζίρο και οι διεκδικήσεις της ΑΓΝΟ
Business

Κολιός: Το νέο στοίχημα των 85 εκατ. και η «μάχη» με την ΑΓΝΟ

Οι ισχυρές επιδόσεις της γαλακτοβιομηχανίας Κολιός το 2025 και το επενδυτικό πλάνο για νέα, υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής γιαουρτιού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Οι καταθέσεις επέστρεψαν στην προ μνημονίων εποχή
Economy

Καταθέσεις: Επέστρεψαν στην προ μνημονίων εποχή - Οι λόγοι

Δυναμική καταγράφεται στις καταθέσεις – Πόσα χρήματα βρίσκονται στα γκισέ των τραπεζών

Αγης Μάρκου
Κρίσιμη εβδομάδα για το ΧΑ, οι 22 «μεσαίες»… παρουσιάζονται, οι «πλάτες» της ΔΕΗ, που στοχεύει ο Ψάλτης, μύλος στη Φρανκφούρτη, τι είδε στη Silicon Valley ο Χαρπαντίδης
Inside Stories

Αποδόσεις ανεπτυγμένης αγοράς

Αποδόσεις ανεπτυγμένης αγοράς

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Κωδικός «έρευνες σε ήρεμα νερά»
Ηλεκτρισμός

Κωδικός για GSI: «Έρευνες σε ήρεμα νερά»

Διπλωματικές διεργασίες για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - O απόπλους του ABEILLE MARENGO - Ο στόχος για τις έρευνες στα διεθνή ύδατα

Χρήστος Κολώνας
Συναγερμός για τις κυβερνοεπιθέσεις
Business

Συναγερμός για τις κυβερνοεπιθέσεις

Ο Νικήτας Κλαδάκης, γενικός διευθυντής της Adacom, περιγράφει στον ΟΤ ένα νέο τοπίο στις κυβερνοεπιθέσεις

Γιώργος Μανέττας
Οταν αδειάζουν τα ψυγεία
Experts

Οταν αδειάζουν τα ψυγεία

Η κυβερνοασφάλεια δεν αφορά μόνο υπολογιστές και δεδομένα

Μιχάλης Κρητικός
Υπερωρίες χωρίς αμοιβή για το 42% των εργαζομένων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Υπερωρίες χωρίς αμοιβή για το 42% των εργαζομένων

Αποκαλυπτικές τρεις έρευνες για τις υπερωρίες που δηλώνουν οι επιχειρήσεις και τις παραβάσεις με την μη καταβολή των αμοιβών

Κώστας Παπαδής
Σούπερ μάρκετ: Επανεξετάζονται τα budget – Μονόδρομος οι ανατιμήσεις
Business

O «άγνωστος Χ» που ταλανίζει τα ράφια - Τι έρχεται στα σούπερ μάρκετ 

Πώς τα σούπερ μάρκετ καταρτίζουν τους προϋπολογισμούς - Οι εκτιμήσεις για την πορεία της κατανάλωσης και η προοπτική των ανατιμήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Γουίλι Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία του πήρε τα πάντα… εκτός απ’ την κιθάρα
Tέχνη και Ζωή

Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία πήρε τα πάντα... εκτός απ' την κιθάρα

Η διάσημη, ταλαιπωρημένη κλασική κιθάρα του Νέλσον, «Trigger», μεταφέρθηκε κρυφά στη Χαβάη από την κόρη του, Λάνα, προτού προλάβουν να την κατασχέσουν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies