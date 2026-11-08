Wendy’s: Το σχέδιο «ολικής επαναφοράς» μετά το μπαράζ λουκέτων – Πώς θα γυρίσει το παιχνίδι

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Το έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο πτώσης των πωλήσεών της κατέγραψε η Wendy’s, γεγονός που ώθησε την εταιρεία να αποκαλύψει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης, απορρίπτοντας παράλληλα μια τεράστια προσφορά εξαγοράς.

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης κλείνουν μια ταραχώδη περίοδο για την αλυσίδα εστιατορίων, η οποία περιελάμβανε εκατοντάδες λουκέτα, διοικητικές αλλαγές και υποτονικές πωλήσεις.

Η Wendy’s δίνει μάχη με μια σειρά προβλημάτων που πλήττουν την κερδοφορία της, συμπεριλαμβανομένης της τάσης των καταναλωτών να περιορίζουν τις εξόδους για φαγητό, των υψηλότερων τιμών στο βόειο κρέας και των οικονομικών μενού που δεν καταφέρνουν να προσελκύσουν κόσμο.

Το ταμείο της Wendy’s και η αναδιάρθρωση

Οι πωλήσεις στα ίδια καταστήματα στις τοποθεσίες της στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 5,7% για το τρίτο τρίμηνο που έληξε στις 27 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το CNN.

Οι επιδόσεις της Wendy’s υπολείπονται των βασικών ανταγωνιστών της, συμπεριλαμβανομένης της McDonald’s, η οποία σημείωσε πτώση 0,2%, και μιας αναζωογονημένης Burger King, η οποία ανέφερε αύξηση 8,4%.

Το πολυετές σχέδιο αναδιάρθρωσης, που ονομάστηκε «Dave’s Way» προς τιμήν του ιδρυτή της Wendy’s, Dave Thomas, θα περιλαμβάνει βελτιώσεις στο φαγητό, καλύτερο μάρκετινγκ και επέκταση του delivery. Ο διευθύνων σύμβουλος Bob Wright δήλωσε την Πέμπτη ότι «ο στόχος μας είναι σαφής: να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα των πελατών και το μερίδιο αγοράς, ενισχύοντας παράλληλα την κερδοφορία των εστιατορίων».

Ταυτόχρονα, το διοικητικό συμβούλιο της αλυσίδας ανακοίνωσε ότι «απέρριψε ομόφωνα» μια προσφορά ύψους 1,4 δισ. δολαρίων από μια ομάδα επενδυτών, στην οποία συμμετέχει ο πρώην πρόεδρος και μεγαλύτερος μέτοχος Nelson Peltz, που είχε ως στόχο την εξαγορά της Wendy’s και την απόσυρσή της από το χρηματιστήριο.

Η εταιρεία δήλωσε ότι η προσφορά υποτιμά τη Wendy’s και τις δυνατότητές της.

«Η εμπιστοσύνη μας βασίζεται σταθερά στο αποδεδειγμένο ιστορικό έμπειρης ηγεσίας του Bob Wright στον κλάδο, το οποίο περιλαμβάνει αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων εστίασης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Art Winkleblack, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Wendy’s και μέλος της ανεξάρτητης επιτροπής.

Αναβάθμιση στο μενού – Γιατί «φεύγει» το πρωινό

Στο φαγητό θα εστιάσει την προσοχή της η Wendy’s, η οποία έχει ένα «πλήρως ανανεωμένο μενού» στα σκαριά για το 2027, όπως μεταδίδει το CNN.

Ο Wright έχει επικρίνει στο παρελθόν το γεγονός ότι η αλυσίδα είχε δώσει προτεραιότητα στην εξοικονόμηση κόστους έναντι της ποιότητας του φαγητού.

Η αλυσίδα ξεκινά από τα συστατικά, με παχύτερο μπέικον, μεγαλύτερα κομμάτια μαρουλιού για τα σάντουιτς, πιο κρεμώδη Frosty’s και αναβαθμισμένες σαλάτες. Ο Wright δήλωσε ότι η αλυσίδα «αφαιρεί επίσης προϊόντα χαμηλής κατανάλωσης που προσθέτουν πολυπλοκότητα στις κουζίνες μας».

Ένα σημαντικό κομμάτι του μενού που θα μπορούσε να καταργηθεί είναι το πρωινό, το οποίο η Wendy’s λάνσαρε το 2020. Η εταιρεία το καθιστά πλέον προαιρετικό για τους δικαιοδόχους. Μάλιστα, οι τοποθεσίες που σταμάτησαν να το πουλούν αναφέρουν καλύτερα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια άλλων ωρών της ημέρας.

«Αυτή η επιλογή στηρίζει άμεσα την ισχυρότερη οικονομική απόδοση των εστιατορίων, βελτιώνει την εμπειρία των εργαζομένων και, κυρίως, επιτρέπει στους διαχειριστές να επικεντρωθούν στις προσφορές φαγητού και στις ώρες αιχμής», δήλωσε ο Wright.

Τα λουκέτα και η αλλαγή στην ηγεσία

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, η Wendy’s έκλεισε σχεδόν 300 από τα 6.000 εστιατόριά της σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία εμφάνιζαν «σταθερά χαμηλές επιδόσεις».

Αυτό ήταν το δεύτερο κύμα σημαντικών λουκέτων μέσα σε δύο χρόνια, στο πλαίσιο των προσπαθειών της αλυσίδας να ενισχύσει τα κέρδη στα γειτονικά καταστήματα.

Τον Μάιο, η Wendy’s διόρισε τον Wright ως διευθύνοντα σύμβουλο, αφότου ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος, Kirk Tanner, αποχώρησε για τη Hershey μετά από μόλις 18 μήνες στην αλυσίδα.

Το ιστορικό του Wright στην ανάπτυξη της αλυσίδας σάντουιτς Potbelly θεωρήθηκε πιθανότατα ελκυστικό από το διοικητικό συμβούλιο της Wendy’s.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος ήταν απόλυτα ειλικρινής κατά την πρώτη του ενημέρωση των αναλυτών τον Αύγουστο, δηλώνοντας ότι η αλυσίδα «δεν αποδίδει σύμφωνα με τις δυνατότητές της».