Wendy’s: Πώς ο διαδικτυακός «θόρυβος» εκτόξευσε την τιμή των μετοχών της

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Σημαντική άνοδο σημείωσαν σήμερα οι μετοχές της Wendy’s, με την έκρηξη του ενθουσιασμού από πολλούς μικροεπενδυτές να αποδίδεται μάλλον στο φαινόμενο των meme stocks και όχι στην πρόσφατη «αλλαγή φρουράς» στελεχών στην αλυσίδα fast food

Κάποιες φορές, οι αλλαγές στη διοίκηση μπορεί να αρνητικά επηρεάσουν το επενδυτικό κλίμα. Στην προκειμένη περίπτωση όμως η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο άνω του 42%, παρουσιάζοντας μάλιστα μεγάλο όγκο συναλλαγών.

Προηγήθηκε από τη Wendy’s ο διορισμός του πρώην στελέχους της Potbelly, Steven Cirulis, ως οικονομικού και στρατηγικού διευθυντή.

Λόγω αστάθειας, οι συναλλαγές διακόπηκαν για λίγο από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης λίγο μετά το άνοιγμα. Όταν επανήλθαν, η τιμή εκτινάχθηκε στο υψηλό των 8,89 δολαρίων ανά μετοχή, με την αύξηση να φτάνει ως και το 30%, λέει το CNBC.

Οι ιδιώτες επενδυτές στρέφουν πλέον όλο και περισσότερο την προσοχή τους στην αλυσίδα μπέργκερ, αφότου η μετοχή έχασε περίπου το μισό της αξίας της κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Το «κίνημα» των meme traders και η πορεία της Wendy’s

Μεγάλη απήχηση σημείωσε η μετοχή της αμερικανικής εταιρείας στα φόρουμ συναλλαγών του Reddit κατά τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με πληροφορίες από το Swaggy Stocks.

Μάλιστα, δημοσιεύσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν την Wendy’s ως μια επιλογή με μεγάλες προοπτικές αναδιοργάνωσης και ανάκαμψης.

Στο WallStreetBets, μία ανάρτηση με τίτλο «Πρέπει να σώσουμε την Wendy’s» συγκέντρωσε σημαντική ανταπόκριση. «Πρέπει να σώσουμε την Wendy’s πριν να είναι πολύ αργά», έγραψε ένας χρήστης.

Άλλες αναρτήσεις παρουσιάζουν την αλυσίδα fast food ως ένα… καταβεβλημένο brand, πίσω από το οποίο θα μπορούσαν να συσπειρωθούν οι μικροεπενδυτές.

Η αύξηση της διαδικτυακής προσοχής στη Wendy’s θυμίζει προηγούμενα επεισόδια meme-stock όπως το GameStop, όπου οι ιδιώτες επενδυτές συσσωρεύονταν σε εταιρείες που είχαν καταρρεύσει, με άνοδο στα bearish στοιχήματα εναντίον τους.

Αυτή η δυναμική θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την Wendy’s. Περίπου το 23% των μετοχών ελεύθερης διασποράς της εταιρείας αυτή τη στιγμή σορτάρεται, σύμφωνα με την S3 Partners, αφήνοντας έτσι τη μετοχή ευάλωτη σε απότομη άνοδο, εάν οι αυξανόμενες τιμές αναγκάσουν όσους επενδυτές προσδοκούν πτώση τιμών να κλείσουν τις θέσεις τους.