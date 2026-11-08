Εκρήξεις στο Ιράν: Η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει πυραυλικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ

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Ιρανικά ΜΜΕ αφήνουν να εννοηθεί ότι οι εκρήξεις που έγιναν στο νότιο Ιράν το βράδυ του Σαββάτου σχετίζονταν με δραστηριότητες των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και όχι με βομβαρδισμούς των ΗΠΑ, καθώς οι δύο πλευρές ανέφεραν ότι πλοία δέχθηκαν πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ ή σε κοντινή απόσταση από αυτά.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αξιωματούχοι δεν επιβεβαίωσαν κάποιες πυραυλικές επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος, μετά από τις εκρήξεις που ακούστηκαν σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου της νήσου Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα πραγματοποιηθούν μεγάλες επιθέσεις, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις για μία μεγάλης κλίμακας αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, στο ενδεχόμενο πραγματοποίησης της οποίας, το Ιράν έχει ανακοινώσει ότι θα απαντήσει με βομβαρδισμούς κατά αμερικανικών και ισραηλινών στόχων.

Την Παρασκευή, πάντως, μία ημέρα πριν τις εκρήξεις στο νότιο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα, περιορισμένης κλίμακας, πλήγματα κατά της Τεχεράνης, στοχεύοντας ένα ιρανικό σύστημα αεράμυνας.

Σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη στρατιωτική ενέργεια ως «περιορισμένη». Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις στην περιοχή Σούζα, στο νησί Κεσμ – μια τοποθεσία που βρίσκεται σε κρίσιμη θαλάσσια οδό για τη μεταφορά πετρελαίου.

Οι δύο πλευρές έχουν συνεχίσει τα πλήγματα κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, περιορίζοντας τις εξαγωγές ενέργειας και άλλων αγαθών που είναι σημαντικά για την παγκόσμια οικονομία.