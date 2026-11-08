Barilla Hellas: Πόσα κερδίζουν οι Ιταλοί πουλώντας μακαρόνια στην Ελλάδα

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Σε πρόταση για διανομή μερίσματος ύψους 20 εκατ. ευρώ προχώρησε η Barilla Hellas για το 2025, δείχνοντας την ισχυρή δυνατότητα διανομής κεφαλαίων και τη σημαντική χρηματοοικονομική της βάση, με δυνατότητα να επιστρέψει κεφάλαια στο μέτοχό της.

Η ελληνική θυγατρική παρουσίασε βελτιωμένη οικονομική επίδοση, αυξημένη κερδοφορία, ισχυρή ρευστότητα και απουσία τραπεζικού δανεισμού: ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 139,6 εκατ., έναντι 133,8 εκατ. το 2024, σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 4,3%. Η εν λόγω οργανική ανάπτυξη υποστηρίχθηκε ουσιαστικά από την ανοδική πορεία άλλων κατηγοριών, πέραν της βασικής δραστηριότητας των ζυμαρικών.

Οι επιδόσεις αυτές σύμφωνα και με τα ετήσια στοιχεία της Nielsen, διατηρούν την Barilla Hellas στην πρώτη θέση στο μερίδιο της ελληνικής αγοράς ζυμαρικών, σε όρους όγκου και αξίας. Παράλληλα, οι εξαγωγές αποτέλεσαν σημαντικό πυλώνα για τη συνολική απόδοση, συνεισφέροντας καθοριστικά στα θετικά μεγέθη της εταιρείας.

Το σημαντικότερο οικονομικό στοιχείο είναι ότι τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 26,7%, ενώ οι πωλήσεις κατά 1,16%.

Το αποτύπωμα του 2025

Σηματοδότησε την συνέχιση της θετικής οικονομικής πορείας της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρησιακού της μοντέλου και την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών επιλογών της.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οικονομικοί Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs) για τη Barilla Hellas παρουσίασαν σε κύκλο εργασιών αύξηση 1% περίπου σε σχέση με το 2024, ενώ η κερδοφορία συνέχισε την ανοδική της πορεία επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της ισχυρής λειτουργικής απόδοσης και την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής ευρωστίας της εταιρείας, δημιουργώντας σταθερή βάση για την συνέχιση των στρατηγικών της επενδύσεων στην ελληνική αγορά.

Όπως σημειώνει η εταιρεία στην Έκθεση Διαχείρισης που αναρτήθηκε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ, συνεχίζει να αποκομίζει σημαντικά οφέλη από τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει στον τομέα της ενεργειακής αυτάρκειας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα προηγούμενα έτη, η Barilla Hellas επωφελήθηκε πλήρως από την εγκατάσταση σε ηλιακούς συλλέκτες τόσο στο εργοστάσιο όσο και στον Μύλο, η οποία ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την παραγωγή πράσινου και συνέβαλε στον μετριασμό του κόστους ενέργειας. Τoν Ιούνιο του 2025 στο εργοστάσιο της Θήβας ολοκληρώθηκε ακόμη μία εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2 MW επί εδάφους, που σε συνδυασμό με την εγκατάσταση 1MW στη στέγη της αποθήκης του εργοστασίου τον Σεπτέμβριο του 2022, αναμένεται να καλύπτεται περίπου το 40% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με σημαντικά οφέλη στη μείωση εκπομπών CO2 κατά περίπου 760 τόνους ετησίως. Αυτή η βιώσιμη πρωτοβουλία όχι μόνο αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας για περιβαλλοντική διαχείριση, αλλά συμβάλλει επίσης στην εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και ενεργειακής αυτονομίας του εργοστασίου, ενισχύοντας περαιτέρω την οικονομική ευρωστία της Barilla Hellas.

Οι εκτιμήσεις για το 2026

Η διοίκηση υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Carlo Mereghetti -στέλεχος του ομίλου Barilla από το 2009- εκτιμά ότι δεν αναμένεται σημαντική μεταβολή στον κύκλο εργασιών και στους όγκους πωλήσεων στην Ελλάδα.

Η παραγωγή ζυμαρικών αναμένεται να ξεπεράσει τα 37 εκατομμύρια κιλά.

Θα συνεχιστεί η προσπάθεια ανάπτυξης των εξαγωγών και των αγορών της Ανατολικής Ευρώπης.

Παραμένουν κίνδυνοι από τον πληθωρισμό, το ενεργειακό κόστος, τις τιμές πρώτων υλών και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.