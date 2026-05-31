Barilla: Επένδυση 170 εκατ. δολάρια στη Νέα Υόρκη – Επέκταση εργοστασίου και 90 νέες θέσεις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με μια επένδυση-μαμούθ ύψους 170 εκατομμυρίων δολαρίων, η παραγωγική δυναμική της Barilla στη Νέα Υόρκη ενισχύεται σημαντικά, καθώς η εταιρεία προχωρά σε εκτεταμένη επέκταση της μονάδας της στην κομητεία Λίβινγκστον.

Νέες θέσεις εργασίας και στήριξη της τοπικής οικονομίας από την Barilla

Σύμφωνα με το περιοδικό ESM, η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 90 νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική οικονομία. Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Kathy Hochul χαρακτήρισε το έργο ως παράδειγμα «μετασχηματιστικών επενδύσεων που δημιουργούν ευκαιρίες για τους πολίτες της πολιτείας».

Παράλληλα, η εταιρεία θα λάβει έως και 2,75 εκατομμύρια δολάρια μέσω του προγράμματος Excelsior Jobs Tax Credit, με τη στήριξη της Empire State Development, ενώ στο έργο συμμετέχουν επίσης η National Grid, η Rochester Gas and Electric και ο οργανισμός Greater Rochester Enterprise.

Δύο φάσεις επέκτασης με ορίζοντα το 2028

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια. Η πρώτη φάση, με επένδυση 145 εκατ. δολαρίων, προβλέπει την κατασκευή νέου βιομηχανικού κτιρίου 52.000 τετραγωνικών ποδιών. Εκεί θα προστεθεί νέα γραμμή παραγωγής και τρεις γραμμές συσκευασίας, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα.

Στο δεύτερο στάδιο θα εγκατασταθεί ακόμη μία γραμμή παραγωγής, ενώ θα ενισχυθούν οι υποδομές αποθήκευσης και διανομής με νέο κέντρο logistics. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αναμένεται έως τον Μάρτιο του 2028.

Στρατηγική ανάπτυξη και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Ο αντιπρόεδρος της εφοδιαστικής αλυσίδας της Barilla Americas, Fabio Pettenari, τόνισε ότι η επένδυση δεν αφορά μόνο την αύξηση της παραγωγής, αλλά και τη βιωσιμότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επέκταση θα μειώσει τις εκπομπές CO₂ κατά περίπου 3.000 τόνους ετησίως.

Παράλληλα, η Melissa Tendick, πρόεδρος της Barilla στην Αμερική, σημείωσε ότι στόχος είναι η κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης, διατηρώντας την ποιότητα που έχει καθιερώσει το brand παγκοσμίως.

Ένα εργοστάσιο, μια ολόκληρη περιφέρεια

Η επένδυση της Barilla μετατρέπει την Avon σε σημαντικό βιομηχανικό κόμβο, ενισχύοντας τόσο την παραγωγή όσο και την τοπική ανάπτυξη.

Με συνδυασμό οικονομικών κινήτρων, περιβαλλοντικής στρατηγικής και τεχνολογικής αναβάθμισης, το project αναδεικνύεται σε μία από τις πιο σημαντικές βιομηχανικές κινήσεις της χρονιάς στις ΗΠΑ.