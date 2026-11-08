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Τράπεζες: Η «ακτινογραφία» των αποτελεσμάτων στο 9μηνο του 2026

Η πιστωτική επέκταση και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ξεπέρασε τα 10,5 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο 2026

Τράπεζες 08.11.2026, 09:19
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Τράπεζες: Η «ακτινογραφία» των αποτελεσμάτων στο 9μηνο του 2026
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Τα καθαρά έσοδα από τόκους σήκωσαν και στο τρίτο τρίμηνο του 2026 το βάρος της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών, με την ενίσχυση των χορηγήσεων και τα υψηλότερα επιτόκια να στηρίζουν τη δυναμική των τραπεζών.

Οι επιδόσεις του εννεαμήνου επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα επίτευξης ή υπέρβασης των στόχων για το σύνολο του έτους.

Τα αποτελέσματα των τραπεζών δικαιολογούν σε σημαντικό βαθμό την υπεραπόδοση του τραπεζικού κλάδου, προσφέροντας θετικές ενδείξεις και για τη συνέχεια, με τους ξένους επενδυτικούς οίκους να δίνουν νέες υψηλότερες τιμές για τις τραπεζικές μετοχές.

Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2026, οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έχουν καταγράψει σημαντικά κέρδη. Η μετοχή της Πειραιώς ενισχύεται σε ποσοστό 44,24%, της Eurobank 31,33%, της Alpha Bank σημειώνει κέρδη 25,56% και της Εθνικής ενισχύεται κατά 21,04%.

Καθαρά κέρδη 3,8 δισ. ευρώ

Τα καθαρά κέρδη για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στο εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2026 διαμορφώθηκαν στα 3,8 δισ. ευρώ έναντι 3,5 δισ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού χρονικού διαστήματος, αυξημένα κατά 8,5%.

Η Eurobank, στο εννεάμηνο πέτυχε καθαρά κέρδη 1,161 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 12,4%, η Πειραιώς 893 εκατ. ευρώ με αύξηση 9%, η Alpha Bank κατέγραψε καθαρά κέρδη 766 εκατ. ευρώ αυξημένα σε ποσοστό 8,41%, ενώ η Εθνική παρουσίασε κέρδη 996 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2%.

Έσοδα από τόκους

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στο εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2026 διαμορφώθηκαν στα 6,6 δισ. ευρώ έναντι 6,1 δισ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού χρονικού διαστήματος, αυξημένα κατά 8,2%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την Eurobank στο εννεάμηνο ανήλθαν στα 2,068 δισ. ευρώ αυξημένα σε ποσοστό 8,7%, στην Πειραιώς έφθασαν το 1,532 δις. ευρώ με αύξηση 7,43%, στην Alpha Bank ανήλθαν στο 1,324 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 10,7% και στην Εθνική στα 1,683 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5%.

Προμήθειες

Τα έσοδα από προμήθειες και υπηρεσίες για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στο εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2026 διαμορφώθηκαν στα 2,2 δισ. ευρώ έναντι 1,7 δισ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού χρονικού διαστήματος, αυξημένα κατά 29,4%.

Τα έσοδα από προμήθειες και υπηρεσίες για την Πειραιώς ανήλθαν στα 679 εκατ. ευρώ (+39%), για την Alpha Bank στα 482,7 εκατ. ευρώ (+32,2%), για την Eurobank στα 630 εκατ. ευρώ (+13%) και για την Εθνική στα 371 εκατ. ευρώ (+10%).

NPEs

Η ποιότητα ενεργητικού της Πειραιώς βελτιώθηκε, με τον δείκτη NPE να υποχωρεί στο 2% από 2,5% που ήταν στο περυσινό 9μηνο και ήταν ο χαμηλότερος από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Ο δείκτης NPE της Alpha Bank ανέβηκε στο 3,8%, από 3,6% το αντίστοιχο 9μηνο του 2025,κάτι που η τράπεζα απέδωσε σε μία ευρωπαϊκή κοινοπρακτική χρηματοδότηση επιχείρησης που αναδιαρθρώθηκε και σε περαιτέρω αναδιαρθρώσεις στεγαστικών.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Eurobank υποχώρησε στο 2,4%, από 2,8% το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα, ενώ ο δείκτης NPE της Εθνικής υποχώρησε ελαφρώς στο 2,4% από 2,5%.

Πιστωτική επέκταση

Η πιστωτική επέκταση και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ξεπέρασε τα 10,5 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο 2026, ενώ για το σύνολο του έτους αναμένεται να υπερβεί τα 14 δισ. ευρώ.

Στην Eurobank οι καθαρές χορηγήσεις αυξήθηκαν στα 57,9 δισ., με οργανική πιστωτική επέκταση στο 3,8 δισ. από την αρχή του έτους, κυρίως από τα επιχειρηματικά δάνεια και όπως όλα δείχνουν θα επιτύχει τον στόχο για ετήσια καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 4,5 δισ. ευρώ το 2026, με τη διοίκηση της τράπεζας να αφήνει περιθώριο για καλύτερη επίδοση.

Η Πειραιώς έκλεισε το εννεάμηνο με καθαρή πιστωτική επέκταση 2,2 δισ. και βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου άνω των 3 δισ. για το 2026.

Στην Alpha Bank η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε 2,6 δισ. για το εννεάμηνο, ενώ ο στόχος για ολόκληρο το 2026 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,5 δισ. ευρώ.

Για την Εθνική η καθαρή πιστωτική επέκταση κινήθηκε κοντά στα 2 δις. ευρώ, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η τράπεζα θα επιτύχει ή ακόμη και να υπερβεί τον στόχο για πιστωτική επέκταση άνω των 3 δισ. για ολόκληρο το 2026.

Διανομές 690 εκατ. ευρώ

Η διατήρηση υψηλής κερδοφορίας των τραπεζών οδηγεί τις διοικήσεις των τεσσάρων τραπεζών σε ενδιάμεσες διανομές ύψους 690 εκατ. ευρώ.

H Εθνική Τράπεζα θα καταβάλει στις 20 Νοεμβρίου ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 230 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε περίπου 0,26 ευρώ ανά μετοχή και είναι αυξημένο κατά 18% σε σχέση με πέρυσι.

Η Eurobank θα καταβάλει 214 εκατ. ευρώ, ή 5,99 λεπτά ανά μετοχή, στις 26 Νοεμβρίου. Η Alpha Bank θα διανείμει 124,2 εκατ. ευρώ, ή περίπου 5,53 λεπτά ανά μετοχή, στις 4 Δεκεμβρίου. Η Πειραιώς έχει ορίσει την 28η Δεκεμβρίου για έκτακτη χρηματική διανομή σε μετρητά περίπου 124 εκατ. ευρώ, ή 10 λεπτά ανά μετοχή.

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