AirDNA: Χειμερινές διακοπές με το χέρι βαθύτερα στην τσέπη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Ελλάδα μπορεί να κατέχει τα πρωτεία ως ένας από τους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς παγκοσμίως για διακοπές, ωστόσο η εξάρτηση του τουριστικού μοντέλου από τη θερινή περίοδο δημιουργεί μια τεράστια «ψαλίδα» στις τιμές των καταλυμάτων. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία η χώρα μας καταγράφει τη μεγαλύτερη εποχική διαφορά στις τιμές των βραχυχρόνιων μισθώσεων ανάμεσα σε 38 ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ελλάδα καταγράφει την υψηλότερη εποχική διαφορά στις τιμές των βραχυχρόνιων μισθώσεων ανάμεσα σε 38 ευρωπαϊκές χώρες, εξαιτίας της τεράστιας εξάρτησής της από τον θερινό τουρισμό

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων AirDNA, οι μέσες νυχτερινές τιμές για τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα κινούνται 43,3% χαμηλότερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους μήνες του έτους. Η ανάλυση, η οποία συνέκρινε τις μέσες ημερήσιες τιμές (ADR) της περιόδου Δεκεμβρίου – Φεβρουαρίου με εκείνες της περιόδου Μαρτίου – Νοεμβρίου, αποτυπώνει με ανάγλυφο τρόπο την έντονη εξάρτηση του κλάδου από τη θερινή περίοδο.

Χειμερινές διακοπές: Η ελληνική πραγματικότητα

Ενδεικτικό του μεγέθους της ελληνικής ιδιαιτερότητας είναι ότι μόλις το 10,7% της συνολικής ετήσιας ζήτησης για βραχυχρόνιες μισθώσεις στη χώρα καταγράφεται κατά τους τρεις χειμερινούς μήνες. Αμέσως μετά την Ελλάδα, τις μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον χειμώνα καταγράφουν το Μαυροβούνιο με 35,1% και η Αλβανία με 33,8%, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος πτώσης περιορίζεται μόλις στο 10,3%.

Στον αντίποδα, χώρες με ισχυρή χειμερινή τουριστική ζήτηση βλέπουν τις τιμές να εκτοξεύονται: στην Ανδόρα οι τιμές αυξάνονται κατά 88,6% και στη Φινλανδία κατά 52,3%, ενώ συνολικά μόλις 11 από τις 38 ευρωπαϊκές χώρες καταγράφουν υψηλότερες μέσες τιμές τον χειμώνα.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά: Από την Κρήτη στα Ιωάννινα

Η γενικευμένη αυτή εικόνα κρύβει πίσω της τεράστιες εσωτερικές αντιθέσεις ανάμεσα στους δημοφιλείς θερινούς προορισμούς και στις ελάχιστες περιοχές που καταφέρνουν να προσελκύσουν επισκέπτες τους κρύους μήνες.

Στην Κρήτη, έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες του ελληνικού καλοκαιρινού τουρισμού, οι μέσες τιμές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις υποχωρούν κατά 47,2% τον χειμώνα. Η πτώση αυτή κατατάσσει το μεγαλύτερο νησί της χώρας ανάμεσα στις περιοχές της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη εποχική βουτιά τιμών, δίπλα στην Αλμπουφέιρα της Πορτογαλίας, όπου η μείωση αγγίζει το 53,9%.

Στον αντίποδα, τα Ιωάννινα αποδεικνύουν ότι ορεινοί και ηπειρωτικοί προορισμοί μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο. Η πρωτεύουσα της Ηπείρου κατέκτησε τη δεύτερη θέση ανάμεσα στους 10 πιο προσιτούς χειμερινούς προορισμούς στην Ευρώπη, με μέση τιμή διανυκτέρευσης στα 71,51 ευρώ για το διάστημα Δεκεμβρίου – Φεβρουαρίου. Μπροστά από τα Ιωάννινα βρέθηκε μόνο το Ζλάτιμπορ στη Σερβία (54,10 ευρώ), ενώ την τριάδα συμπλήρωσε η Λα Μπουρμπούλ στη Γαλλία (76,70 ευρώ). Μάλιστα, η πόλη των Ιωαννίνων –η οποία περιλαμβάνεται στις 145 ευρωπαϊκές περιοχές όπου η ζήτηση και οι τιμές αυξάνονται τον χειμώνα– είδε τη μέση τιμή της να αυξάνεται οριακά κατά 1,6%, διαθέτοντας 570 ενεργές καταχωρίσεις.

Οι προοπτικές για τη νέα χειμερινή σεζόν

Κοιτάζοντας προς την τρέχουσα χειμερινή περίοδο 2026-2027, τα στοιχεία προκρατήσεων της AirDNA δείχνουν ότι οι ταξιδιώτες που κλείνουν εκ των προτέρων έρχονται αντιμέτωποι με υψηλότερες χρεώσεις πανευρωπαϊκά. Συγκεκριμένα, στα μέσα Οκτωβρίου, η μέση τιμή για κρατήσεις που είχαν ήδη γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαμορφωνόταν στα 152,78 ευρώ ανά διανυκτέρευση, αυξημένη κατά 21,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στην Ελλάδα, η μέση τιμή για τις προκρατήσεις του επερχόμενου χειμώνα διαμορφώνεται στα 105,49 ευρώ, εμφανίζοντας άνοδο σε σχέση με τον μέσο όρο των 83,16 ευρώ που καταγράφηκε συνολικά την προηγούμενη χειμερινή σεζόν (2025-2026).

Ωστόσο, οι αναλυτές υπενθυμίζουν ότι οι πρώιμες κρατήσεις τείνουν να συγκεντρώνονται γύρω από τις εορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και τις σχολικές αργίες, οπότε οι τιμές είναι παραδοσιακά υψηλότερες, χωρίς αυτό να αποτελεί απαραίτητα ασφαλή δείκτη για τη γενικότερη πορεία των τιμών σε όλο το βάθος του χειμώνα.

Με την ευρωπαϊκή μέση τιμή ανά διανυκτέρευση τον χειμώνα να διαμορφώνεται στα 119,26 ευρώ (καταγράφοντας μια μικρή πτώση 1,1% πανευρωπαϊκά), η Ελλάδα παραμένει μια χώρα δύο ταχυτήτων: από τη μία πλευρά προσφέρει εξαιρετικά χαμηλές τιμές εκτός σεζόν σε επιλεγμένα αστικά και ορεινά σημεία, από την άλλη όμως παραμένει δέσμια μιας τεράστιας καλοκαιρινής υπερθέρμανσης που καθιστά τις διακοπές την τουριστική περίοδο αιχμής μια ολοένα και πιο ακριβή υπόθεση για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Πηγή: in.gr