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Citi: Η νέα επενδυτική στρατηγική μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Γιατί υποβάθμισε τις αμερικανικές  και αναβάθμισε τις ευρωπαϊκές μετοχές

World 09.11.2026, 13:45
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Citi: Η νέα επενδυτική στρατηγική μετά τις ενδιάμεσες εκλογές
Ρεπορτάζ Τάσος Μαντικίδης

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Ύστερα από μια σπάνια περίοδο κατά την οποία οι χρηματιστηριακοί δείκτες παρέμεναν ήρεμοι παρά τις έντονες μετατοπίσεις των επενδυτικών τοποθετήσεων, οι μετοχές παγκοσμίως υποχώρησαν απότομα τις τελευταίες ημέρες, αναφέρει σε σημείωμα στρατηγικής, η  Citi,  σημειώνοντας πως οι  ρευστοποιήσεις ήταν εντονότερες στην τεχνολογία, αλλά η μεταβλητότητα εξαπλώθηκε ευρύτερα. Σε αυτό το περιβάλλον, ο οίκος, προχώρησε σε σειρά αλλαγών στις συστάσεις ανά γεωγραφική περιοχή και κλάδο.  Ειδικότερα  η  Citi, υποβαθμίζει τις αμερικανικές μετοχές σε «ουδέτερη θέση» από «αύξηση θέσεων», ενώ αναβαθμίζει αντίστοιχα τις ευρωπαϊκές μετοχές σε «αυξημένες θέσεις» από «ουδέτερες θέσεις». Η Ιαπωνία παραμένει με σύσταση «αύξησης θέσεων», οι αναδυόμενες αγορές παραμένουν με σύσταση «ουδέτερης  θέσης», με τις Βρετανία και Αυστραλία να διατηρούν συστάσεις «μειωμένων θέσεων».

Σε επίπεδο κλάδων υποβάθμισε την σύστασή της στην τεχνολογία από «αυξημένες θέσεις» σε «ουδέτερες θέσεις», ενώ αναβάθμισε σε «αυξημένες θέσεις» τις συστάσεις για τις μετοχές Υγείας. Έτσι συστάσεις «αύξησης θέσεων» δίδονται στους κλάδους  Υγεία και Πρώτες ύλες, «μειωμένες θέσεις» σε Βασικά καταναλωτικά αγαθά και Ακίνητα και «ουδέτερες θέσεις» σε Βιομηχανία, Ενέργεια, Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, Μη βασικά καταναλωτικά αγαθά, Τεχνολογία πληροφορικής, Χρηματοοικονομικά και Υπηρεσίες επικοινωνίας. «Παραμένουμε θετικοί για την τεχνητή νοημοσύνη μεσοπρόθεσμα. Για να επαναφέρουμε τη σύσταση «υπερστάθμισης», θα θέλαμε να δούμε πιο ξεκάθαρη εικόνα στις επενδυτικές τοποθετήσεις, σταθερότερο κλίμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και σταθερή πορεία στις αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS).

Οι τιμές στόχοι για τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες στο τέλος του 2026 αφορούν τις 8.100 μονάδες για τον δείκτη  S&P-500 των ΗΠΑ, τις 640 μονάδες για τον ευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 και τις 6.400 μονάδες για τον δείκτη Euro Stoxx 50 της ευρωζώνης, τις 10.700 μονάδες για τον δείκτη FTSE 100 από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις 4.700 για τον ιαπωνικό δείκτη Topix, τις 1.870 μονάδες για τις Αναδυόμενες αγορές (MSCI EM, $) και τις 1.440 μονάδες για τον παγκόσμιο δείκτη μετοχών MSCI ACWI (τοπικό νόμισμα).

Συνολικά εκτιμά πως το  επενδυτικό περιβάλλον παραμένει εύθραυστο, όμως οι ανοδικοί και οι καθοδικοί κίνδυνοι φαίνονται σχετικά ισορροπημένοι. Στα θετικά, οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει εν μέσω ενδείξεων αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών κινδύνων. Οι αποδόσεις των ομολόγων, όπως και τα επίπεδα επιτοκίων της Fed που προεξοφλούν οι αγορές, βρίσκονται αισθητά χαμηλότερα από τα υψηλά τους. Τα μακροοικονομικά στοιχεία εξακολουθούν να δείχνουν ανθεκτικότητα.

Στα αρνητικά, τα πιστωτικά περιθώρια έχουν διευρυνθεί, ο ρυθμός αναθεώρησης των εκτιμήσεων για τα εταιρικά κέρδη έχει επιβραδυνθεί και το επενδυτικό κλίμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει επιδεινωθεί απότομα. Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ θέτει υπό αμφισβήτηση τη μακροπρόθεσμη πορεία της ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και των σχετικών κεφαλαιουχικών δαπανών.

Συνολικά, οι αποτιμήσεις έχουν επίσης υποχωρήσει σε όλο το φάσμα της αγοράς μετοχών, ενώ οι προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή το 2027 παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες. Η προοπτική χαμηλότερων τιμών ενέργειας συμβάλλει στην εξισορρόπηση των κινδύνων για τα κέρδη.

«Αποφύγετε της αμερικανικές μετοχές τον Νοέμβριο»

Σε διαφορετικό  επενδυτικό της σημείωμα, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα σημειώνει πως στις 9 Οκτωβρίου ο σύνθετος δείκτης POLLS της Citi, που προειδοποιεί για υπερβολική ευφορία και εφησυχασμό στις αγορές, βοηθώντας την τράπεζα να αποφασίζει πότε χρειάζεται περιορισμός του μετοχικού κινδύνου, λειτούργησε δίνοντας σήμα μείωσης του μετοχικού κινδύνου, υποδεικνύοντας σύμφωνα με τον οίκο αποχή από τις αμερικανικές μετοχές έως τα τέλη Νοεμβρίου. Η αγορά δεν φαίνεται επίσης να έχει διάθεση για το συνηθισμένο ράλι στο τέλος του έτους μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών επιτείνει τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη που υπήρχαν ήδη πριν από τις εκλογές.

«Αφού περιορίσαμε τον μετοχικό μας κίνδυνο νωρίτερα τον Οκτώβριο, επιστρέψαμε διστακτικά αγοράζοντας ευρωπαϊκές μετοχές», αναφέρει. Η Ευρώπη βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τις ΗΠΑ, με μικρότερη έκθεση στον κίνδυνο της τεχνητής νοημοσύνης και όφελος από τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου. Παράλληλα, η τράπεζα, πρόσθεσε ξανά θέσεις επιτοκιακού πλεονεκτήματος (carry) στις αναδυόμενες αγορές. Βεβαίως, εάν οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές υποχωρήσουν σημαντικά, η κίνηση αυτή μπορεί να αποδειχθεί πρόωρη.
Καθώς η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ παραμένει πολύ ισχυρή, δεν είναι σαφές εάν η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη κορυφωθεί. Επειδή όμως οι τιμές προηγούνται των θεμελιωδών μεγεθών, η Citi αγόρασε προστασία μέσω receiver swaptions, στις προθεσμιακές αγορές.

Με κεφαλαιοποίηση της αμερικανικής αγοράς περίπου στο 240% του ΑΕΠ, μια σημαντική υποχώρηση θα προκαλούσε εξάλλου, αισθητή αρνητική επίδραση πλούτου και θα οδηγούσε σε ταχύτερες του αναμενομένου μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Γενικά οι εξελίξεις υπαγορεύουν συνέχιση της επιφυλακτικότητας αναφέρει, σημειώνοντας πάντως ως ο προτιμώμενος δείκτης για αγορές στις πτώσεις είναι το ασφάλιστρο κινδύνου μεταβλητότητας (Volatility Risk Premium), το οποίο δεν έχει φθάσει σε επίπεδα ενεργοποίησης παρά την εκτίναξη του VIX.

Η επιβράδυνση

Με τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών πιθανότατα να επιβραδύνουν, τουλάχιστον, την ολοκλήρωση των κέντρων δεδομένων, ο αρνητικός παράγοντας που βαραίνει τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί προς το παρόν να παραμείνει. Παράλληλα, αν και είναι πιθανό ο πρόεδρος Τραμπ να εντείνει τη στρατιωτική πίεση στο Ιράν, αυτό είναι απίθανο βραχυπρόθεσμα, πριν φθάσει το τρίτο αεροπλανοφόρο ως τα τέλη Νοεμβρίου στην περιοχή του Κόλπου.

Αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές αναρωτηθήκαμε, αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας, εάν θα ίσχυε το συνηθισμένο μοτίβο τους: υποχώρηση των χρηματιστηρίων πριν από την κάλπη και, στη συνέχεια, επικράτηση της συνήθως ισχυρής εποχικότητας που οδηγεί σε ράλι στο τέλος του έτους. Αυτό το συνηθισμένο μοτίβο υποχωρεί όταν έχει σημειωθεί ταυτόχρονος έλεγχος και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ενώ μεσολαβεί κάποια μεταβλητότητα προτού ξεκινήσει το ράλι του τέλους του έτους.

Η υποχώρηση των αγορών πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές δεν οφειλόταν πάντως στην κάλπη, αλλά στις ανησυχίες για τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης και στο πετρέλαιο. Το ερώτημα είναι εάν αυτοί οι κίνδυνοι έχουν μειωθεί μετά τις εκλογές.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης, η ερευνητική μας ομάδα θεωρεί ότι, παρά τις ενδιάμεσες εκλογές, τα κέντρα δεδομένων θα κατασκευαστούν, λόγω της ισχυρής ζήτησης για υπολογιστική ισχύ. Μπορεί, ωστόσο, να αλλάξουν ο τόπος και ο τρόπος κατασκευής τους. Ο ρυθμός κατασκευής ενδέχεται επίσης να επιβραδυνθεί. Αυτό απέχει πολύ από το ιδανικό για τους προμηθευτές εξοπλισμού και υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών. Ως εκ τούτου, τμήματα της αμερικανικής τεχνολογικής αλυσίδας μπορεί να συνεχίσουν να υποαποδίδουν.

Πέρα από τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, το Ιράν υπήρξε το άλλο μεγάλο ζήτημα για την αγορά. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν έντονα, εν μέρει επειδή ο αντιπρόεδρος Βανς υπέδειξε ότι ο πόλεμος ευθυνόταν για τις απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές και εν μέρει επειδή οι Δημοκρατικοί δήλωσαν ότι θα εργαστούν για τον τερματισμό του. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ ήταν λιγότερο σαφής, δηλώνοντας ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν. Συνεπώς, δεν είναι σαφές εάν η κάλπη άλλαξε την πιθανή πορεία του πολέμου. Ωστόσο, δεν φαίνεται επίσης να επίκειται άμεση επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων, εν μέρει επειδή το τρίτο αεροπλανοφόρο που κατευθύνεται προς τον Κόλπο θα φθάσει αργότερα έως τα τέλη Νοεμβρίου.

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Citi: Η νέα επενδυτική στρατηγική μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Γιατί υποβάθμισε τις αμερικανικές  και αναβάθμισε τις ευρωπαϊκές μετοχές

Τάσος Μαντικίδης

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