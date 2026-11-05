Citi: Διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τη Metlen – Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος

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Θετική παραμένει η Citi για τη Metlen, διατηρώντας τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο των 52 ευρώ, μετά την ισχυρή αύξηση των εσόδων στο εννεάμηνο του 2026. Σε ανάλυσή της με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου, η αμερικανική τράπεζα υπενθυμίζει ότι τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση, στα 6,21 δισ. ευρώ, καταγράφοντας επιτάχυνση σε σχέση με την αύξηση 11% που είχε σημειωθεί στο πρώτο εξάμηνο.

H Citi υπενθυμίζει ότι τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση, στα 6,21 δισ. ευρώ, καταγράφοντας επιτάχυνση σε σχέση με την αύξηση 11% που είχε σημειωθεί στο πρώτο εξάμηνο

Η εξέλιξη αυτή ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ενισχύθηκαν μετά την άνοδο των τιμών φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Ωστόσο, η Citi εκτιμά ότι η ισχυρότερη πορεία των εσόδων μετριάστηκε από τη διακοπή λειτουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής του ομίλου για 44 ημέρες, η οποία επανήλθε σε λειτουργία στις 12 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Citi, η απώλεια όγκων παραγωγής από τη συγκεκριμένη μονάδα εκτιμάται ότι θα έχει διψήφια επίπτωση στο EBITDA, η οποία ενδέχεται να αντισταθμιστεί από τα αυξημένα περιθώρια μεταξύ της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας και του κόστους φυσικού αερίου (spark spreads). Παράλληλα, η δραστηριότητα αλουμινίου εξακολουθεί να εμφανίζει καλή πορεία, ενώ η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει συμβόλαια για περίπου το 41% των προβλεπόμενων ποσοτήτων παραγωγής γαλλίου.

Αντίθετα, η αξιοποίηση και ανακύκλωση περιουσιακών στοιχείων (asset rotation) παρέμεινε περιορισμένη. Η Citi χαρακτηρίζει τη διακοπή λειτουργίας της μονάδας βασικό αρνητικό παράγοντα για ένα κατά τα άλλα ισχυρό τρίμηνο, σημειώνοντας ωστόσο ότι η διοίκηση επανέλαβε τόσο την πρόβλεψη για EBITDA 1-1,15 δισ. ευρώ το 2026 όσο και τους μεσοπρόθεσμους στόχους της.

Περιθώρια επιτάχυνσης

Η αμερικανική τράπεζα βλέπει περιθώρια επιτάχυνσης της δραστηριότητας στο τέταρτο τρίμηνο, εφόσον προχωρήσουν οι συναλλαγές αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, εκτιμά ότι οι μεσοπρόθεσμοι μοχλοί ανάπτυξης παραμένουν ενεργοί, με την επέκταση στην αλουμίνα και το γάλλιο, τις προοπτικές ενίσχυσης της δραστηριότητας αλουμινίου και την κυκλική αξιοποίηση μετάλλων να προχωρούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Η τιμή-στόχος των 52 ευρώ προκύπτει από τον μέσο όρο δύο μεθόδων αποτίμησης, της προεξόφλησης ταμειακών ροών σε επίπεδο επιμέρους δραστηριοτήτων και της αποτίμησης βάσει πολλαπλασιαστή EV/EBITDA. Για τη δεύτερη μέθοδο, η Citi εφαρμόζει πολλαπλασιαστή 7,5 φορές στη μέση εκτιμώμενη λειτουργική κερδοφορία της περιόδου 2026-2027. Με βάση την τιμή της μετοχής στα 48,88 ευρώ στις 4 Νοεμβρίου, το περιθώριο ανόδου υπολογίζεται σε 6,4%, ενώ η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 3,1%, διαμορφώνοντας τη συνολική αναμενόμενη απόδοση στο 9,5%.