Wall Street: Ισχυρή άνοδος και στηρίγματα από την πτώση του πετρελαίου

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Με ισχυρά κέρδη κινείται σήμερα η Wall Street, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου ενισχύει το επενδυτικό κλίμα, ενώ στο επίκεντρο είναι οι τεχνολογικές μετοχές, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις για το κατά πόσο οι πρόσφατες πιέσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 1,16% στις 51.880 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 1,13% στις 7.460 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 1,36% στις 24.914 μονάδες.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό WTI υποχωρεί σχεδόν 3%, στα επίπεδα των 88 δολαρίων το βαρέλι, ενώ το Brent σημειώνει πτώση άνω του 3%, κοντά στα 95 δολάρια.

Παρά την αντίδραση, το επενδυτικό κλίμα παραμένει επιφυλακτικό. Τα ισχυρότερα των αναμενόμενων στοιχεία για την απασχόληση ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την πορεία της οικονομίας και τη νομισματική πολιτική, ενώ πρόσθετη αβεβαιότητα προκαλούν οι πολιτικές εξελίξεις μετά τις ισχυρές επιδόσεις των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές. Οι επενδυτές φοβούνται ότι ενδεχόμενη αυστηρότερη ρύθμιση της κατασκευής data centers, της ενεργειακής κατανάλωσης και του κόστους ανάπτυξης υποδομών θα μπορούσε να επιβραδύνει την επενδυτική έκρηξη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ιδιαίτερη πίεση δέχεται η Nvidia, μετά την ανακοίνωση ότι το διοικητικό της συμβούλιο ξεκινά έρευνα για τη σχέση του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της, Jensen Huang, με επιχειρηματία για την οποία αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να έχουν εκφράσει υποψίες ότι συνδέεται με την Κίνα ως κατάσκοπος. Η μετοχή της εταιρείας υποχωρεί περίπου 5%, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στον τεχνολογικό κλάδο.

Η Liz Ann Sonders, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στο Schwab Center for Financial Research, εκτιμά ότι τόσο ο Nasdaq όσο και ο Nasdaq 100 βρίσκονται σε συνθήκες υπερπουλημένης αγοράς, έπειτα από την έντονη απομόχλευση θέσεων από τους επενδυτές. Σύμφωνα με τη Vanda Research, η Πέμπτη ήταν η ημέρα με τις μεγαλύτερες καθαρές πωλήσεις από πλευράς μικροεπενδυτών από την περίοδο της πανδημίας Covid.

Όπως ανέφερε η Sonders στο CNBC, οι ιδιώτες επενδυτές δεν έχουν μέχρι στιγμής αξιοποιήσει την πτώση για να τοποθετηθούν σε χαμηλότερες τιμές, όπως συνέβαινε σε προηγούμενες διορθώσεις. Πρόσθεσε ότι η αγορά ενδέχεται να μην έχει ολοκληρώσει ακόμη την απομάκρυνση των υπερβολών, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο κατά πόσο οι μικροεπενδυτές θα επιστρέψουν τελικά στις αγορές.

Το ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα επικεντρώνεται και στα αποτελέσματα εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η CoreWeave, η Cisco και η Applied Materials. Οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για τη δυναμική των επενδύσεων στις τεχνολογικές υποδομές, αλλά και για το κατά πόσο η πρόσφατη πτώση των μετοχών έχει ακόμη περιθώρια συνέχισης.

Σύμφωνα με τη Sonders, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι αναθεωρήσεις των επενδυτικών δαπανών (capex) από τις επιχειρήσεις, καθώς και οι εκτιμήσεις τους για την εξέλιξη των περιθωρίων κέρδους. Το ερώτημα είναι εάν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα διατηρήσουν τον υψηλό ρυθμό επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ή εάν θα αρχίσουν να εμφανίζονται ενδείξεις περιορισμού των δαπανών.

Παράλληλα, οι αγορές περιμένουν την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή την Τρίτη και του δείκτη τιμών παραγωγού την Παρασκευή. Τα στοιχεία θα αποτελέσουν βασικό οδηγό για τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν την πορεία του πληθωρισμού και τα περιθώρια μεταβολής των επιτοκίων.