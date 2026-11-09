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Nvidia: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την υπόθεση κατασκοπείας

Η έρευνα της Nvidia, οι δηλώσεις της Κίνας και οι εικασίες για το μέλλον του Χουάνγκ

World 09.11.2026, 15:49
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Nvidia: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την υπόθεση κατασκοπείας
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Τη μεγαλύτερη κρίση στα 30 χρόνια ιστορία της αντιμετωπίζει η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία σε χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο. Στις 8 Νοεμβρίου, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ επιβεβαίωσε μια σειρά δημοσιευμάτων που τον συνέδεαν ερωτικά με την  Άλις Χουάνγκ στέλεχος της Megaspeed.

Η Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, είναι πελάτης της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής τσιπ.

Η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών εκτιμά ότι η Άλις Χουάνγκ στρατολογήθηκε ως κατάσκοπος από το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας.

Η αποκάλυψη αυτή ενδέχεται να έχει εκτεταμένες συνέπειες για τη Nvidia και τον Χουάγκ, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές τόσο της ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και της χαλάρωσης των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές τσιπ προς την Κίνα.

Οι καταγγελίες εγείρουν επίσης ζητήματα εθνικής ασφάλειας, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας που έχει η τεχνολογία της Nvidia για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για το αν ο Χουάγκ αποτέλεσε στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, με την εταιρεία να  δηλώνει ότι «δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια ή τα μυστικά της Nvidia».

Γιατί η Nvidia ξεκίνησε έρευνα

Από το 2025, η Nvidia βρέθηκε στο μικροσκόπιο Αμερικανών νομοθετών σχετικά με τη σχέση της με την εταιρεία τεχνολογίας από τη Σιγκαπούρη, τη Megaspeed International, η οποία μισθώνει υπολογιστική ισχύ σε κέντρα δεδομένων και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης  της Nvidia στην Ασία.

Ο έλεγχος αυτός εντάθηκε στις 6 Νοεμβρίου, όταν οι New York Times ανέφεραν ότι ένα υπόμνημα, το οποίο κυκλοφορούσε μεταξύ ανώτατων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, επικαλούνταν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Άλις Χουάνγκ είχε στρατολογηθεί από κινεζική υπηρεσία κατασκοπείας με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia είχε περιγράψει προηγουμένως τη σχέση του μαζί της ως μια «φυσιολογική» επαγγελματική σχέση. Στις 8 Νοεμβρίου, παραδέχτηκε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση, αν και δεν κατονόμασε τη γυναίκα που εμπλέκεται. Η Χουάνγκ είχε εμφανιστεί παλαιότερα στο πλευρό του επικεφαλής της Nvidia σε φωτογραφίες που είχαν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 63χρονος δ. σ της Nvidia  δήλωσε ότι στηρίζει τη διεξαγωγή της έρευνας. «Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας, και δεσμεύομαι να προστατεύσω τη Nvidia και να στηρίξω την εθνική ασφάλεια της Αμερικής», έγραψε σε σχετικό υπόμνημα.

Ποια είναι η Άλις Χουάγκ και η Megaspeed

Η Χουάνγκ ανέλαβε τον έλεγχο της Megaspeed, η οποία προέκυψε από την απόσχιση τμήματος μιας εκ των μεγαλύτερων κινεζικών εταιρειών βιντεοπαιχνιδιών, της 7Road Holdings Ltd., πέντε μήνες αφότου οι ΗΠΑ επέβαλαν, το 2022 σαρωτικούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ προς την Κίνα.

Το 2023, πούλησε τη Megaspeed σε μια εταιρεία από τη Σιγκαπούρη, λίγο πριν η πρώτη αποκτήσει τον περιζήτητο τίτλο του «Nvidia Cloud Partner».

Η Megaspeed εξελίχθηκε ταχύτατα σε σημαντικό αγοραστή προϊόντων της Nvidia. Τα εμπορικά αρχεία δείχνουν ότι η αξία των αγαθών που εισήγαγε ήταν πάνω από 1.000 φορές μεγαλύτερη από τα μετρητά που διέθετε στον ισολογισμό της το 2023, το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.

Σε κάποια φάση, οι εισαγωγές προϊόντων της Nvidia από την εταιρεία ξεπέρασαν τα 4,6 δισ. δολάρια.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διερευνά τόσο τη δομή ιδιοκτησίας της Megaspeed όσο και το κατά πόσον η εταιρεία διακίνησε λαθραία τσιπ της Nvidia στην Κίνα. Μια τέτοια ενέργεια θα συνιστούσε σοβαρή παραβίαση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί με στόχο τον περιορισμό της ισχύος της ασιατικής χώρας στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και των στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Παράλληλα, η Σιγκαπούρη εξετάζει αν η Megaspeed έχει παραβιάσει την τοπική νομοθεσία.

Γιατί προκαλούν τόση ανησυχία αυτοί οι ισχυρισμοί

Η Nvidia κατασκευάζει προηγμένα τσιπ που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε τεράστια κέντρα δεδομένων διεθνώς. Τα προϊόντα αυτά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα πιο εξελιγμένα τσιπ της θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, παρέχοντας στη χώρα ένα από τα πιο ξεκάθαρα τεχνολογικά της πλεονεκτήματα σε έναν τομέα που αναμένεται να φέρει επανάσταση στις οικονομίες και τις βιομηχανίες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας έχει αναδειχθεί σε μια ισχυρή προσωπικότητα με έντονη παρουσία στην Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί στις πωλήσεις ημιαγωγών υψηλών προδιαγραφών προς την Κίνα είναι αντιπαραγωγικοί, καθώς ενθαρρύνουν την ανάπτυξη εγχώριων εναλλακτικών λύσεων.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ ηγείται επίσης μίας από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες χρηματοδότησης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως.

Η Nvidia έχει συνεργαστεί με ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Wall Street σε ένα εγχείρημα ύψους 500 δισ. δολαρίων, με σκοπό να βοηθήσει επιχειρήσεις να αναπτύξουν ταχύτατα τον εξοπλισμό τους. Επιπλέον, ο ίδιος έχει διοχετεύσει κεφάλαια για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και για τη στήριξη νέων πελατών στον κλάδο.

Αυτό καθιστά ιδιαίτερα ανησυχητική κάθε υπόνοια ότι μια ξένη υπηρεσία πληροφοριών ενδέχεται να έχει στοχοποιήσει ή να έχει χειραγωγήσει τον επικεφαλής της Nvidia.

Nvidia

Τι έχει δηλώσει η Κίνα σχετικά με τους ισχυρισμούς

Το Πεκίνο έχει περιορίσει, μέχρι στιγμής, τα επίσημα σχόλιά του για το ζήτημα. Όταν ερωτήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου σχετικά με το δημοσίευμα ότι η Αλίς Χουάωγκ ενδέχεται να δρούσε ως πράκτορας της Κίνας, με στόχο την παράκαμψη των ελέγχων στις εξαγωγές μικροτσίπ, ο εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, Guo Jiakun, το διέψευσε δηλώνοντας ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι «αβάσιμοι και αποτελούν καθαρή δυσφήμιση κατά της Κίνας».

Η υπόθεση αυτή έρχεται στο προσκήνιο ενόψει της αναμενόμενης συνάντησης μεταξύ των Προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής APEC στην Κίνα, την επόμενη εβδομάδα.

Η πρόσβαση σε προηγμένη τεχνολογία παραμένει βασική πηγή έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Ο Τραμπ επέλεξε τον Χουάνγκ με τη σύζυγό του ως ένα από τα ελάχιστα στελέχη που κάθισαν στο κεντρικό τραπέζι κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου προς τιμήν του Σι, όταν ο Κινέζος ηγέτης επισκέφθηκε τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο.

Δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του προς τον δ.σ της Nvidia μετά τις αποκαλύψει θα του ζητήσει να τον συνοδεύσει στην Κίνα σε αυτό το ταξίδι, όπως είχε πράξει και στο παρελθόν.

Τι πρόκειται να συμβεί τώρα

Πολλά θα εξαρτηθούν από τα ευρήματα της έρευνας που διεξάγει η Nvidia συμπεριλαμβανομένου του αν υπήρξε παραβίαση εταιρικών πληροφοριών και του ποια μέτρα, εάν υπάρξουν, θα αποφασίσει να λάβει το διοικητικό συμβούλιο.

Την περασμένη εβδομάδα, κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ζήτησαν από τον επικεφαλής της Nvidia ενημέρωση σχετικά με τις συναλλαγές του με την Άλις Χουάνγκ, προσθέτοντας μια διάσταση κοινοβουλευτικού ελέγχου στην έρευνα που διεξάγει η ίδια η Nvidia.
Οι καταγγελίες έχουν ήδη πυροδοτήσει εικασίες μεταξύ επενδυτών και αναλυτών σχετικά με το μέλλον του Χουάνγκ στην εταιρεία που συνίδρυσε τη δεκαετία του 1990, καθώς και για το ποιος θα μπορούσε ενδεχομένως να τον διαδεχθεί.
Μια ενδεχόμενη αποχώρησή του θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου του καθοριστικού ρόλου που έχει διαδραματίσει τόσο για την εταιρεία όσο και για τον ευρύτερο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο Τζέσε Χουάνγκ πέρασε χρόνια ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, προωθώντας την τεχνητή νοημοσύνη και το τεράστιο οικοσύστημα κατασκευαστών τσιπ, κατασκευαστών διακομιστών και διαχειριστών κέντρων δεδομένων που στηρίζουν την επέκτασή της.

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