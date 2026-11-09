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ΕΕ: Χρηματοδότηση 80 νέων εκστρατειών για την προώθηση αγροτικών προϊόντων

Ποιες εκστρατείες επιλέχθηκαν από την ΕΕ για χρηματοδότηση - Νέες ευκαιρίες για τα αγροτικά προϊόντα

AGRO 09.11.2026, 11:56
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ΕΕ: Χρηματοδότηση 80 νέων εκστρατειών για την προώθηση αγροτικών προϊόντων
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Διαφημιστικές εκστρατείες για την ενίσχυση της φήμης των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε χώρες εκτός, σύμφωνα με την πολιτική προώθησης της ΕΕ συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) ολοκλήρωσε την αξιολόγηση και την επιλογή νέων εκστρατειών προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του 2026.

Η φετινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων κατέγραψε 207 υποβολές – αύξηση 10% σε σύγκριση με το 2025

Οι νεοεπιλεγμένες καμπάνιες θα λάβουν συνολική χρηματοδότηση ύψους 147 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα για την «Προώθηση αγροτικών προϊόντων» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από βιολογικά και φρέσκα προϊόντα έως αναγνωρισμένα από την ΕΕ συστήματα ποιότητας. Ένα ευρύ φάσμα φορέων, όπως εμπορικές και παραγωγικές οργανώσεις και ομάδες αγροδιατροφής που είναι υπεύθυνες για δραστηριότητες προώθησης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης.

ΕΕ

Καμπάνιες που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση

Η φετινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων κατέγραψε 207 υποβολές – αύξηση 10% σε σύγκριση με το 2025. Με τη βοήθεια ειδικών αξιολογητών, επιλέχθηκαν 80 καμπάνιες για χρηματοδότηση, εκ των οποίων:

  • 61 είναι τα λεγόμενα προγράμματα «Simple», τα οποία υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους οργανισμούς από το ίδιο κράτος μέλος, με συνολική χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 103 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων Simple υλοποιείται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.
  • 19 είναι τα λεγόμενα «Multi» προγράμματα, που υποβάλλονται από τουλάχιστον δύο οργανισμούς από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, με συνολική χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 44 εκατομμυρίων ευρώ.  Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων Multi υλοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπό την αιγίδα του προγράμματος «Απολαύστε το, είναι από την Ευρώπη» (Enjoy it’s from Europe) η χρηματοδότηση της ΕΕ συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της προβολής των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, ανοίγοντας και επεκτείνοντας παράλληλα ευκαιρίες στην αγορά εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι καμπάνιες θα προωθήσουν προϊόντα όπως φρούτα, λαχανικά, τυρί, κρέας, κρασί ή ελαιόλαδο σε αγορές εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας , καθώς και σε αγορές εκτός ΕΕ, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς ή η Σαουδική Αραβία .

Τι ακολουθεί;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εκτελεστική απόφαση για τις επιλεγμένες εκστρατείες SIMPLE. Οι αρχές των κρατών μελών της ΕΕ θα ξεκινήσουν σύντομα την προετοιμασία της συμφωνίας επιχορήγησης από κοινού με τους αιτούντες.

Η REA θα ξεκινήσει επίσης την υπογραφή των συμφωνιών επιχορήγησης για τις επιτυχημένες προτάσεις MULTI, με στόχο την έναρξη των δραστηριοτήτων της από τον Ιανουάριο του 2027.

Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης έρχονται το 2027

Η επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναμένεται να ανοίξει τον Ιανουάριο του 2027. Η REA διοργανώνει ειδικές ημερίδες ενημέρωσης, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και στις Βρυξέλλες στις 28-29 Ιανουαρίου 2027, για να παρουσιάσει τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης.

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